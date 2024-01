Oltre 100 officine per la nuova edizione del Parts Table Maldarizzi Automotive

Si è svolta venerdì 12 gennaio la serata dedicata al mondo delle officine, in collaborazione con Mercedes-Benz

Bari, 15 gennaio 2024. Più di 100 officine provenienti da Puglia e Basilicata hanno partecipato alla nuova edizione del Parts Table della Maldarizzi Automotive S.p.A. organizzato in partnership con Mercedes-Benz Italia. Venerdì 12 gennaio, nella Masseria Traetta a Ostuni, si è svolta la serata dedicata alle officine partner e ai prospect della Maldarizzi Automotive.

L’evento ricambi ed after sales è stato un momento importante per fare rete, grazie all’aperitivo con i partner Basf, Wurth e Continental. Anche questa edizione ha coinvolto tante officine del territorio pugliese (e non solo) e ha visto un parterre di speaker di alto profilo. La serata si è aperta con i saluti del Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive, che ha sottolineato l’importanza dell’evento, fondamentale per ritrovarsi e raccogliere nuove informazioni.

Tra i relatori anche Marc Aguettaz, dal 2007 country manager di GiPA, che ha portato la sua esperienza di 10 anni trascorsi con i componentisti e creando, nel 1994, la direzione marketing aftermarket di Brembo e poi guidando Federal Mogul Aftermarket Operations dal 2000 al 2004. Una visione partita da una carriera nel 1987, vendendo prodotti di largo consumo non alimentari nell’azienda che oggi è Energizer, prima in Francia e poi in Italia. La serata è proseguita con le dichiarazioni di Sante Carlucci, Co-Ceo della Maldarizzi Automotive, e con una tavola rotonda che ha visto la testimonianza di tre officine. Al termine degli speech si è svolto un nuovo momento di networking tra cena e intrattenimento con i comici del programma Mudù.

Contatti: https://www.maldarizzi.com/