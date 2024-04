Avviso Importante: La banca della Parrucca e del Capello: Una Luce nel Buio!

La OdV Una Stanza per un Sorriso, attivi sulla donazione di parrucche dal 2015

Bari, 26 aprile 2024. Si, è giunto il momento di condividere una notizia che riscalderà i vostri cuori: La Banca della Parrucca e del Capello è una realtà nel nostro territorio dal lontano 2016, grazie alla determinazione e all'impegno incessante dell'associazione Una Stanza Per Un Sorriso!

Nel 2015, grazie alla generosità di tutti i sostenitori, si sono potute acquistare numerose parrucche per donarle a coloro che ne avevano bisogno.

Ma la Odv Una Stanza per un Sorriso non è fermata qui!

Ha inaugurato un progetto innovativo: la creazione di parrucche con veri capelli naturali, donati con amore. Il risultato? Un sostegno tangibile e prezioso per le pazienti non solo del Sud ma di tutta quanta l’Italia.

Ma attenzione: è cruciale mettervi in guardia contro le imitazioni! Troppo spesso si raccolgono capelli per scambiarli con denaro e parrucche sintetiche. Questo non riflette i loro valori! La OdV, infatti, si impegna a donare solo parrucche di capelli veri, realizzate con le ciocche e le trecce che vengono inviate alla sede dell’associazione da coloro che scelgono di destinare i propri capelli allo scopo.

Una Stanza per un Sorriso agisce con trasparenza assoluta, in collaborazione esclusiva con un'azienda di Roma e questa partnership consente di realizzare parrucche di altissima qualità, con capelli naturali e amore genuino.

Si desidera sottolineare che le parrucche destinate alle bambine sotto i 14 anni sono realizzate gratuitamente dall'azienda Icone Hair di Roma in esclusiva per la su menzionata Associazione. È un gesto di generosità che va al di là del profitto, perché la felicità e il benessere dei più giovani rappresentano priorità assoluta per i soci e volontari di Una stanza per un Sorriso.

Tutto questo è possibile grazie alle generose donazioni di coloro che sostengono l’Associazione e al 5 × 1000 a essa destinato.

Difendere la verità e l'integrità di un progetto così nobile è un dovere.

Grazie a tutti i sostenitori della OdV Una Stanza per un Sorriso.

CONTATTI: https://www.unastanzaperunsorriso.it/