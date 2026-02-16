circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Beko annuncia il cambio di AD; la continuità strategica e la sostenibilità rimangono priorità fondamentali

16 febbraio 2026 | 12.26
LETTURA: 2 minuti

ISTANBUL, 16 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Beko (Arçelik A.Ş.) (Bloomberg: ARCLK TI) ha annunciato che Hakan Bulgurlu si dimetterà dalla carica di amministratore delegato a partire dalla prossima assemblea generale della società, concludendo un mandato di 11 anni durante il quale ha guidato l'azienda attraverso un periodo di significativa espansione internazionale e trasformazione in termini di sostenibilità. Gli succederà Can Dinçer, attualmente direttore generale di Arçelik Türkiye e direttore commerciale per l'Asia meridionale e la Turchia.

Bulgurlu, che ha trascorso 32 anni all'interno del Gruppo Koç, rimarrà nel consiglio di amministrazione di Beko B.V. fino a giugno 2026 per garantire una transizione fluida. Completerà inoltre il suo mandato come presidente di APPLiA, l'associazione europea degli elettrodomestici.

Questa transizione alla leadership segue un piano di successione strutturato, progettato per garantire la continuità strategica e rafforzare la posizione di Beko come produttore globale di elettrodomestici.

Nuova leadership con una profonda esperienza operativa

Can Dinçer ha ricoperto diversi ruoli di leadership nelle operazioni internazionali di Beko nel corso di una carriera di 33 anni che ha abbracciato la Turchia, l'Europa, le Americhe e l'Asia-Pacifico. Durante il suo mandato, Dinçer ha svolto un ruolo fondamentale nel consolidare la posizione di mercato dell'azienda in Turchia e nel garantire una crescita costante dei risultati commerciali. Ha inoltre contribuito in modo determinante a mantenere risultati stabili in tutta la regione dell'Asia meridionale, rafforzando la disciplina operativa e le strategie incentrate sul cliente in mercati diversificati e competitivi.

Un'eredità di espansione internazionale e leadership nella sostenibilità

Durante il mandato di Bulgurlu, Beko ha ampliato la propria presenza globale e consolidato la propria posizione competitiva in Europa e oltre attraverso acquisizioni, partnership strategiche e integrazioni in diverse regioni, tra cui Singer in Bangladesh, Dawlance in Pakistan, Voltas Beko in India e Arçelik-Hitachi nella regione Asia-Pacifico. La creazione di Beko Europe e l'integrazione delle attività MENA di Whirlpool hanno ulteriormente potenziato le dimensioni e la presenza sul mercato dell'azienda.

Durante questo periodo, la sostenibilità è stata anche maggiormente integrata nella strategia a lungo termine dell'azienda, con obiettivi climatici allineati agli standard internazionali e miglioramenti operativi in tutta la sua struttura produttiva. Bulgurlu ha sostenuto la visione secondo cui la responsabilità climatica e le performance commerciali si rafforzano a vicenda.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903942/Hakan_Bulgurlu.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2765641/5798329/Beko_Logo_Corporate.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/beko-annuncia-il-cambio-di-ad-la-continuita-strategica-e-la-sostenibilita-rimangono-priorita-fondamentali-302688628.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Altro Arredamento_E_Design Arredamento_E_Design ICT Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza