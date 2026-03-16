Bellezza ed estetica, Italia in prima linea: crescono spesa e tecnologie

Gli italiani ci tengono alla cura del corpo (e il maschile sovraesteso è voluto perché, negli ultimi anni, il settore della bellezza e dell’estetica non è più di pertinenza quasi esclusiva delle donne, ma anche gli uomini hanno sposato questa scelta di benessere). Oggi prendersi cura del proprio aspetto fisico è un’abitudine centrale degli italiani, come mostrano i dati economici del settore in forte ascesa e l’evoluzione delle tecnologie utilizzate nei trattamenti.

L’attenzione verso l’aspetto e la salute della pelle così è sempre più centrale: l’esperienza dell’ Estetica Cruciani - realtà che osserva da vicino l’evoluzione delle richieste dei clienti e delle tendenze del settore -, mostra chiaramente come il futuro dell’estetica sia sempre più orientato verso l’innovazione tecnologica e i trattamenti personalizzati.

Un mercato in crescita tra cosmetici e servizi beauty

I numeri del mercato della bellezza in Italia sono più eloquenti che mai e aiutano a comprendere la portata del fenomeno. Gli italiani spendono circa 24 miliardi di euro all’anno per la cura del corpo, e nello specifico per l’acquisto di prodotti cosmetici, trattamenti estetici e servizi di parrucchiere. La spesa media si aggira intorno ai 929€ annui per famiglia, cifra che mostra quanto l’attenzione alla bellezza sia ormai un’abitudine radicata.

Una fetta importante di questo mercato è rappresentata dal comparto cosmetico, per via della sua domanda in costante espansione. I prodotti dedicati alla cura personale (cura della pelle, dei capelli e dell’igiene personale) hanno un valore complessivo che raggiunge circa 12,5 miliardi di euro, con un incremento del 31,5% negli ultimi dieci anni.

A sostenere la diffusione di questo sviluppo sono le beauty routine sempre più strutturate: i consumatori scelgono di acquistare prodotti di maggiore qualità ed eseguono i trattamenti con continuità, integrando skincare e haircare nella propria quotidianità. La cura del viso, in particolare, rappresenta una delle categorie più rilevanti del mercato cosmetico, con un valore di circa 1,6 miliardi di euro, seguita dai prodotti per il corpo che superano 1,5 miliardi e dal comparto della profumeria che si avvicina a 1,3 miliardi. Anche i prodotti per l’igiene personale, che valgono circa 1,1 miliardi di euro, e quelli dedicati ai capelli, che superano il miliardo di euro, rappresentano segmenti importanti della spesa complessiva.

I consumatori ci tengono alla beauty routine

Questa crescita del mercato non sarebbe stata possibile se i consumatori non avessero cambiato le proprie abitudini. Di questi tempi, la cura dell’aspetto è propedeutica al benessere personale e alla qualità della vita, portando molte persone a dedicare maggiore attenzione alla propria routine di bellezza, non per mero fine estetico ma per un più alto valore: la cura di sé.

A questo fenomeno consegue la diffusione dei servizi professionali: i saloni di parrucchiere continuano a rappresentare una voce importante della spesa degli italiani, dal momento che il settore dell’haircare ha un ruolo centrale nella cura dell’immagine personale. Il suo valore complessivo supera i 9,8 miliardi di euro l’anno, con una spesa media per questo tipo di servizi che si aggira intorno ai 380€ annui per famiglia.

Parallelamente, cresce l’interesse per i trattamenti estetici non invasivi e per le soluzioni che permettano di mantenere la pelle sana e luminosa nel tempo, con una spesa media che si aggira intorno ai 320€ all’anno per persona.

Settore beauty: innovazione tecnologica e nuovi trattamenti

L’introduzione di nuove tecnologie ormai capillare ha conquistato anche il settore della bellezza, mettendole al servizio dei trattamenti estetici. La loro diffusione è stata favorita dal fatto che, negli ultimi anni, i consumatori si interessano alle tecniche che stimolano i processi naturali di rigenerazione della pelle e che permettono risultati graduali senza ricorrere a interventi invasivi.

Tra le soluzioni più citate nelle tendenze del settore emerge il microneedling, una tecnica che utilizza micro-aghi per stimolare la produzione di collagene ed elastina e favorire il rinnovamento cellulare. Questo tipo di trattamento viene spesso associato all’utilizzo di sostanze rigenerative come PDRN, polinucleotidi ed esosomi, ingredienti che contribuiscono alla riparazione dei tessuti e al miglioramento della qualità della pelle.

Queste tecnologie innovative hanno fatto crescere la domanda di trattamenti personalizzati, come quelli che permettono di modulare intensità e profondità degli interventi in base alle caratteristiche individuali della pelle, per offrire soluzioni sempre più mirate. Allo stesso tempo si stanno affermando procedure rapide e minimamente invasive che permettono di ottenere risultati visibili con tempi di recupero ridotti.

L’estetica contemporanea, che punta sull’innovazione, sulla prevenzione e sulla naturalità dei risultati, ha favorito la crescita della spesa, dello sviluppo tecnologico e perfino della maggiore consapevolezza dei consumatori. Tutti questi fattori insieme parlano di un mercato della bellezza dinamico e positivamente impattante per l’economia italiana, con una domanda sempre più orientata verso trattamenti efficaci e soluzioni tecnologiche avanzate.

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