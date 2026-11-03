Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le proprie partecipazioni in ETH hanno raggiunto 6,06 milioni di token, mentre il valore complessivo di criptovalute, liquidità e titoli negoziabili ammonta a 14,5 miliardi di dollari

Bitmine detiene il 4,9% dell'offerta complessiva di ETH, pari a 122,2 milioni di token

Bitmine individua 6 motivi per cui il recente furto ai danni di Binance rappresenta un segnale della solidità del settore delle criptovalute.

In soli 15 mesi, Bitmine ha raggiunto il 99% dell'obiettivo "Alchemy of 5%"

Il 7 ottobre Bitmine ha divulgato il Messaggio del Presidente intitolato «Il ciclo rialzista delle criptovalute è in corso e potrebbe trattarsi del più significativo mai osservato»

Bitmine è stata inclusa nel Russell 1000 Large-cap Index il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine sono negoziate al NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine detiene 5.227.037 ETH in staking, per un valore di 11,8 miliardi di dollari al prezzo di 2.261 dollari per ETH MAVAN (Made in America VAlidator Network) rappresenta una piattaforma di riferimento per lo staking di Ethereum destinata a BMNR e agli investitori istituzionali

Bitmine possiede una partecipazione da 82 milioni di dollari in Eightco (NASDAQ: ORBS), oggi una delle poche società quotate al mondo a offrire agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Il valore complessivo delle criptovalute, delle disponibilità liquide, dei titoli negoziabili e degli investimenti «moonshot» di Bitmine ammonta a 14,5 miliardi di dollari e comprende 6,06 milioni di token ETH, 498 milioni di dollari in liquidità e titoli negoziabili e altre partecipazioni in criptovalute

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee, a sostegno dell'obiettivo della Società di acquisire il 5% dell'offerta di ETH

NORWALK, Connecticut, 3 novembre 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. («Bitmine» o la «Società»), società attiva nelle reti Bitcoin ed Ethereum e focalizzata sull'accumulo di criptovalute come investimento a lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle proprie criptovalute, disponibilità liquide, titoli negoziabili e investimenti «moonshot» ammonta a 14,5 miliardi di dollari.

Al 1° novembre 2026, alle 16:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendevano 6.060.506 ETH al prezzo di 2.261 dollari per ETH (secondo Coinbase, NASDAQ: COIN), 216 Bitcoin (BTC), una partecipazione da 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione da 82 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) («moonshot») e 498 milioni di dollari complessivi in disponibilità liquide e titoli negoziabili. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,9% dell'offerta complessiva di ETH, pari a 122,2 milioni di token.

«Alla fine della scorsa settimana Binance è stata violata e sono stati sottratti 6,3 miliardi di dollari di fondi dei clienti. Secondo quanto riportato da Binance e da altre fonti di informazione, l'attacco sarebbe derivato dall'infiltrazione di un soggetto appartenente a un fornitore esterno nell'infrastruttura aziendale di Binance. L'FBI ha indicato la Corea del Nord (DPRK) come responsabile. Pur trattandosi di un evento estremamente grave, a mio avviso la reazione relativamente contenuta del mercato delle criptovalute è molto incoraggiante, soprattutto se confrontata con la risposta del mercato a precedenti furti di criptovalute di grande entità», ha dichiarato Thomas «Tom» Lee, Presidente di Bitmine.

«Nel febbraio 2025 anche ByBit è stata violata dalla DPRK, sebbene con modalità molto diverse, e sono state sottratte criptovalute dei clienti per un valore di 1,5 miliardi di dollari. Il giorno in cui venne annunciato il furto ai danni di ByBit, ETH perse l'8% e, nell'arco di una settimana, il calo raggiunse il 20%. Al contrario, dalla comunicazione del furto ai danni di Binance, ETH è sceso del 4%. Riteniamo che si tratti di una reazione del mercato decisamente più contenuta, nonostante l'entità del furto sia circa quattro volte superiore», ha proseguito Lee.

«Riteniamo che vi siano 6 motivi che spiegano perché il furto ai danni di Binance abbia provocato una reazione contenuta del mercato. Sono i seguenti:

Nel complesso, riteniamo che ciò dimostri come il settore delle criptovalute stia diventando sempre più resiliente e maggiormente in grado di assorbire attacchi alle infrastrutture finanziarie condotti da attori statali», ha dichiarato Lee.

«Nell'ultima settimana abbiamo acquisito 8.573 ETH. Nessuna società quotata al mondo può vantare una continuità negli acquisti di criptovalute paragonabile a quella di Bitmine. Bitmine acquista ETH ogni settimana dall'avvio della propria ETH Treasury Strategy, il 30 giugno 2025», ha dichiarato Lee.

Il 7 ottobre Bitmine ha pubblicato il più recente messaggio del Presidente, intitolato Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest (Il mercato rialzista delle criptovalute è iniziato — Questo ciclo potrebbe essere il più importante). La presentazione è disponibile sul sito web di Bitmine (link alla presentazione).

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN, acronimo di Made in America VAlidator Network, la propria piattaforma di staking di livello istituzionale. Inizialmente sviluppata per supportare la tesoreria in Ethereum di Bitmine, MAVAN è stata successivamente ampliata per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema alla ricerca di un'infrastruttura di staking di livello professionale. Una parte degli ETH detenuti da Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 1° novembre 2026, il totale degli ETH in staking di Bitmine ammontava a 5.227.037 ETH, per un valore di 11,8 miliardi di dollari al prezzo di 2.261 dollari per ETH. "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. A regime, quando tutti gli ETH di Bitmine saranno messi in staking tramite MAVAN e i suoi partner, i premi da staking di ETH previsti ammonterebbero a 415 milioni di dollari su base annua, utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 3,03%. Questo dato si confronta con ricavi da staking annualizzati pari a 358 milioni di dollari, calcolati sulla base di 5,2 milioni di ETH attualmente in staking, equivalenti all'86% dei 6,06 milioni di ETH detenuti da Bitmine», ha proseguito Lee.

Le partecipazioni in criptovalute di Bitmine ne fanno la prima tesoreria Ethereum al mondo e la seconda tesoreria globale, dietro a Strategy Inc., che secondo quanto riportato detiene 848.517 BTC, per un valore di circa 71 miliardi di dollari. Bitmine rimane la maggiore società di tesoreria Ethereum al mondo.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) possano avere sui servizi finanziari nel 2026 un impatto trasformativo paragonabile a quello dell'intervento statunitense del 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e sganciò il dollaro statunitense dalla convertibilità in oro 55 anni fa. L'evento del 1971 rappresentò il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, contribuendo alla nascita dei grandi protagonisti della finanza e delle infrastrutture finanziarie e di pagamento che conosciamo oggi.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione dei risultati dell'intero esercizio fiscale 2025 e la presentazione societaria sono disponibili qui:https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per ricevere aggiornamenti, è possibile registrarsi qui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), insieme alle proprie controllate ("Bitmine" o la "Società"), è un'azienda attiva nelle infrastrutture tecnologiche blockchain e opera nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di principale società al mondo con una tesoreria in Ethereum, adotta una strategia innovativa di gestione degli asset digitali destinata agli investitori istituzionali e agli investitori nei mercati regolamentati. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, attraverso le quali genera ricompense da staking e ricavi derivanti dalla validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene strategicamente asset digitali e genera rendimenti su tali disponibilità a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità infrastrutturali nel settore blockchain, includendo lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la propria piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in opportunità blockchain in fase iniziale, ad alto potenziale, nonché servizi accessori di mining, gestione di infrastrutture e consulenza.

Per ulteriori informazioni, seguire Bitmine su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Nota cautelativa sulle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono «dichiarazioni previsionali» ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le dichiarazioni che non hanno natura esclusivamente storica e possono generalmente essere identificate dall'uso di termini quali «si attende», «proietta», «intende», «pianifica», «crede», «si aspetta», «stima», «può», «potrà», «potrebbe», «dovrebbe», «ritiene» o espressioni analoghe. In particolare, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti: (i) l'obiettivo della Società di acquisire il 5% dell'offerta totale di ETH (iniziativa «Alchemy of 5%»); (ii) la strategia della Società relativa all'accumulo e alla gestione di tesoreria degli asset digitali, comprese le dichiarazioni riguardanti il proseguimento degli acquisti settimanali di ETH e la posizione della Società quale maggiore tesoreria ETH al mondo; (iii) le attività di staking della Società, compresi premi da staking ETH annualizzati previsti pari a circa 415 milioni di dollari a regime e ricavi da staking annualizzati attualmente previsti pari a circa 358 milioni di dollari, sulla base degli ETH attualmente in staking; (iv) l'espansione di MAVAN al servizio di investitori istituzionali, depositari e partner dell'ecosistema; (v) le valutazioni del management sulle condizioni del mercato delle criptovalute, compresa l'opinione secondo cui è in corso un mercato rialzista delle criptovalute, nonché le considerazioni sul significato della reazione del mercato al furto ai danni di Binance e sulla resilienza del settore delle criptovalute; (vi) l'opinione del management in merito al potenziale impatto del GENIUS Act e del Project Crypto della SEC sui servizi finanziari; e (vii) le dichiarazioni relative al valore delle criptovalute, delle disponibilità liquide, dei titoli negoziabili e degli investimenti «moonshot» detenuti dalla Società.

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o implicitamente indicati. I fattori che potrebbero determinare o contribuire a tali differenze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin; la dipendenza della Società da fonti terze per la determinazione dei prezzi e dai valori di mercato comunicati, che possono subire variazioni significative; i cambiamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero incidere sul prezzo e sui volumi di negoziazione dei titoli della Società; la capacità della Società di attuare con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali e di raggiungere gli obiettivi di accumulo di ETH, incluso l'obiettivo «Alchemy of 5%»; la capacità della Società di finanziare le proprie attività operative e l'espansione di MAVAN; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici connessi alle attività di staking e validazione della Società, inclusi malfunzionamenti della rete, eventi di slashing, violazioni della sicurezza informatica, compresi furti e attacchi informatici ai danni di exchange, depositari e altri operatori del settore, come il recente furto ai danni di Binance, nonché modifiche ai protocolli; il rischio che i rendimenti, i premi e i ricavi da staking effettivi differiscano in misura significativa dagli importi previsti; la concorrenza nei settori della gestione di tesoreria degli asset digitali, dello staking e del mining; la dipendenza della Società da personale chiave; gli sviluppi normativi riguardanti gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking, inclusi l'eventuale approvazione definitiva, l'attuazione e l'interpretazione del GENIUS Act e di altre proposte legislative pendenti; i provvedimenti adottati dalla SEC, dalla CFTC e da altri organismi di regolamentazione; i rischi connessi agli investimenti «moonshot» della Società, inclusi quelli in Eightco Holdings e Beast Industries; i fattori macroeconomici, tra cui inflazione, tassi di interesse e condizioni economiche generali; le modifiche al protocollo Ethereum; le prestazioni dei fornitori di servizi terzi, degli exchange, dei depositari e dei partner di staking; nonché gli altri fattori di rischio descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data del presente comunicato e riflettono le attuali aspettative, stime e convinzioni del management in merito a eventi futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in misura significativa da quelli espressi o impliciti per effetto dei fattori sopra descritti e di quelli riportati nella sezione "Risk Factors" dell'Annual Report della Società su Form 10-K relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nei Quarterly Reports della Società su Form 10-Q e negli altri documenti depositati dalla Società presso la SEC, come eventualmente modificati o aggiornati nel tempo. Copie di tali documenti sono disponibili sul sito www.sec.gov e all'indirizzo https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che riflettono esclusivamente le circostanze esistenti alla data in cui vengono formulate. Bitmine declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere dichiarazioni previsionali, salvo quanto previsto dalla legge applicabile.

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