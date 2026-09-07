Borgo diVino in tour, dall’11 al 13 settembre a Nemi oltre 100 etichette da degustare

Tre giorni dedicati a vino, gastronomia, musica e arte nel borgo dei Castelli Romani. Oltre 45 cantine italiane e due masterclass nella Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli

NEMI (RM) – Oltre 100 etichette, più di 45 cantine provenienti dal Lazio e da numerose regioni italiane e tre giornate dedicate a vino, gastronomia, musica e arte. Dall’11 al 13 settembre Borgo diVino in tour torna a Nemi, nel cuore dei Castelli Romani, per la diciottesima tappa del circuito nazionale che porta le eccellenze enogastronomiche tra “I Borghi più belli d’Italia”.

La manifestazione si svolgerà tra il centro storico e il lungolago di Nemi, lungo la passeggiata che collega Terrazza Byron a Palazzo Ruspoli. L’appuntamento laziale fa parte di un calendario di 25 tappe distribuite in tutte le regioni italiane, che ha coinvolto anche il centro storico di San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

Borgo diVino in tour è promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzato da Valica S.p.A. e dall’amministrazione di Nemi, in collaborazione con Regione Lazio e ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio. La manifestazione si avvale inoltre del sostegno di SumUp e Mastercard in qualità di sponsor ufficiali.

Oltre 100 vini e 45 cantine da tutta Italia

Protagonista della tre giorni sarà un percorso di degustazione che consentirà al pubblico di incontrare direttamente i produttori e conoscere vini, territori e storie delle aziende presenti.

Saranno oltre 100 le etichette in degustazione e più di 45 le cantine, provenienti dal Lazio e da Puglia, Veneto, Calabria, Toscana, Piemonte, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Umbria, Sicilia e Molise.

Accanto al vino troverà spazio l’offerta gastronomica, con formaggi e salumi selezionati, fritti della tradizione, pinse, fettuccine allo scoglio, risotto alla crema di scampi e altre proposte.

L’iniziativa rientra nelle attività promozionali del MIB – Mercato Italiano dei Borghi, progetto dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” realizzato in cooperazione istituzionale con BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni tipiche dei borghi associati e favorire ricadute positive sulle comunità locali.

Per Regione Lazio e ARSIAL, Borgo diVino in tour rappresenta un’occasione per promuovere le produzioni regionali mettendone in evidenza origine, identità e cultura della qualità, all’interno di un racconto che unisce imprese, comunità, paesaggio e patrimonio culturale.

«Borgo diVino in Tour è un’occasione preziosa per raccontare il Lazio attraverso uno dei suoi borghi più suggestivi, valorizzando produzioni che rappresentano al meglio identità, qualità e legame con il territorio», dichiara Massimiliano Raffa, presidente di ARSIAL. «La tappa di Nemi riunisce vino, paesaggio e cultura in un’esperienza capace di coinvolgere il pubblico e dare visibilità alle tante eccellenze del nostro comparto. Per ARSIAL iniziative come questa fanno parte di una strategia di promozione integrata: promuovere il vino significa anche creare nuove ragioni per scegliere, scoprire e vivere la nostra regione».

«Borgo diVino in tour torna con una nuova edizione, un circuito di 25 tappe che riguarda altrettanti borghi aderenti alla nostra rete», afferma Fiorello Primi, presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. «L’iniziativa propone un itinerario dedicato alla valorizzazione della cultura italiana e delle produzioni tipiche legate al vino e alla gastronomia, tra le espressioni più autentiche dell’identità dei luoghi e delle tradizioni che rendono l’Italia unica al mondo».

Nemi, dove è nato Borgo diVino

La tappa laziale assume un significato particolare perché proprio a Nemi è nato il progetto Borgo diVino, prima della sua trasformazione in un evento itinerante di dimensione nazionale.

«Borgo diVino nasce proprio qui, a Nemi, da un’intuizione condivisa con Valica: creare un appuntamento capace di valorizzare, attraverso il vino, l’identità, le eccellenze e il patrimonio dei nostri borghi», sottolinea Alberto Bertucci, sindaco di Nemi. «Nemi ha creduto fin dall’inizio nel progetto e ne è stata la prima casa. È motivo di grande orgoglio aver visto quell’intuizione trasformarsi in una manifestazione nazionale capace di coinvolgere produttori, istituzioni, professionisti e appassionati e di portare in tutta Italia il racconto del vino e dei territori».

Due masterclass a Palazzo Ruspoli

Tra gli appuntamenti della manifestazione figurano anche due masterclass dedicate all’enologia, ospitate nella Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli e realizzate insieme alla Fondazione Italiana Sommelier.

Sabato 12 settembre alle 19 è in programma “I grandi rossi italiani a confronto”, mentre domenica 13 settembre alle 17.45 sarà la volta di “I vini bianchi del Lazio sfidano la Francia”.

Il programma sarà completato da appuntamenti musicali, dal jazz ai grandi classici fino al repertorio pop internazionale e contemporaneo.

Palazzo Ruspoli ospiterà inoltre la mostra a ingresso gratuito “Ascesa Emozionale” di Pierluigi Casagrande, un percorso che mette in dialogo l’architettura del palazzo con le opere dell’artista, realizzate utilizzando come supporto espressivo tubi di cartone industriali. L'esposizione accompagnerà il pubblico lungo la scalinata fino alla Sala delle Armi e sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Orari e degustazioni

Borgo diVino in tour sarà aperto venerdì 11 settembre dalle 18 alle 24, sabato 12 settembre dalle 12 alle 24 e domenica 13 settembre dalle 12 alle 22.

Lungo il percorso saranno allestite le postazioni delle cantine, un itinerario formativo dedicato alla conoscenza del vino e un’area food.

Per partecipare alle degustazioni sarà possibile acquistare un voucher da 20 euro, comprensivo di otto assaggi di vino, calice e sacchetta portacalice. Il voucher sarà disponibile direttamente sul posto durante la manifestazione oppure online. Le proposte gastronomiche potranno invece essere acquistate separatamente nell’area dell’evento.

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