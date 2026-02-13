Business Forum Cabo Verde - Italia 2026

Milano, 20 febbraio 2026 | Melia Milano
L'iniziativa di Cabo Verde TradeInvest su mandato del Governo di Cabo Verde e promossa dalla Console Onoraria di Cabo Verde a Milano, dott.ssa Edna Lopes, rappresenta un'opportunità unica per rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi, valorizzando legami storici consolidati e aprendo nuove prospettive di collaborazione.
La delegazione istituzionale capoverdiana sarà guidata dal Ministro della Promozione degli Investimenti e dello Sviluppo Imprenditoriale, Dr. Eurico Monteiro, e dal Ministro del Mare, Ing. Jorge Santos.
Il Forum riunirà aziende italiane e capoverdiane selezionate, istituzioni governative, rappresentanti diplomatici e operatori economici qualificati, con l'obiettivo di facilitare investimenti concreti, partnership strategiche e accordi istituzionali.
L'evento prevede quattro panel tematici moderati da giornalisti ed esperti di settore, con la partecipazione di:
• Dr. Hamilton Fernandes, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Istituto del Turismo di Cabo Verde
• Dr. Lorenzo Lagorio, Country manager Italia di EasyJet
e investitori del settore turistico
Moderatore: Dr. Agostino Marotta, Direttore Gazzetta di Milano
• Dr. Ireneu Camacho, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENAPOR (Ente Nazionale Porti)
• Rappresentante Banca Mondiale
• Investitori settore Blue Economy
Moderatore: Dr. Cristiano Gatti, giornalista e Vice Presidente Confartigianato Piemonte
• Ing. Carlos Monteiro, Presidente del Consiglio di Amministrazione Tech Park Cabo Verde
• Ing. Milton Cabral, Direttore Generale Economia Digital
Amministratore Delegato Esprinet
• Dr. Gilberto Barros, Presidente del Banco Comercial do Atlântico (BCA)
• Dott.ssa Julia Cruz, Amministratrice della Borsa Valori di Cabo Verde
• Dr. João Fidalgo, Presidente del Fondo Sovrano di Garanzia dell'Investimento Privato (FSGIP)
Prof. Angelo Miglietta (Economista, Università IULM)
• Rappresentanti di Banca Mondiale, Unione Europea e istituzioni finanziarie italiane
• Turismo sostenibile e connessione aerea
• Blue Economy: infrastrutture portuali, pesca, acquacoltura
• Innovazione digitale e tecnologie ICT
• Energie rinnovabili
• Agricoltura e agroindustria
• Infrastrutture e logistica
• Gestione delle risorse idriche e ambientali
Cabo Verde offre un quadro politico stabile, una posizione geostrategica unica nel Medio Atlantico e un forte orientamento allo sviluppo sostenibile. Il Paese rappresenta una porta d'ingresso privilegiata verso il mercato africano e atlantico, con un ambiente favorevole agli investimenti esteri e alle partnership internazionali.
Con il suo sviluppo come hub digitale, le moderne infrastrutture portuali e aeroportuali, e l'impegno verso la sostenibilità ambientale, Cabo Verde si posiziona come partner ideale per le imprese italiane che cercano opportunità nel continente africano.
Le aziende italiane interessate a partecipare e a esplorare opportunità di investimento e collaborazione con Cabo Verde possono registrarsi e accreditarsi entro il 17 febbraio 2026 al link: www.caboverdebusinessforum.com
Ingresso su invito e successivo accredito obbligatorio
SEDE EVENTO:
Hotel Melia Milano
Via Masaccio, 19
20149 Milano – M Lotto
Segreteria Organizzativa:
JP Pereira
Telefono: +390287364256
E-mail: contact@caboverdebusinessforum.com
Whatsapp: 350 841 2260
Promosso da: Cabo Verde TradeInvest
Patrocinio: Governo di Cabo Verde
Promotrice e Curatrice Strategica: Dott.ssa Edna Lopes, Console Onoraria di Cabo Verde a Milano
Coordinamento Operativo: Cabo Verde Travel Ecosystem
Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it
Ufficio Stampa:
Teresa Scacchi – Suq Communication
E- mail: press@consolatocvmilano.com
Tel + Whatsapp +39 3357541888
Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress