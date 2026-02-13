Business Forum Cabo Verde - Italia 2026

Milano, 20 febbraio 2026 | Melia Milano

L'iniziativa di Cabo Verde TradeInvest su mandato del Governo di Cabo Verde e promossa dalla Console Onoraria di Cabo Verde a Milano, dott.ssa Edna Lopes, rappresenta un'opportunità unica per rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi, valorizzando legami storici consolidati e aprendo nuove prospettive di collaborazione.

La delegazione istituzionale capoverdiana sarà guidata dal Ministro della Promozione degli Investimenti e dello Sviluppo Imprenditoriale, Dr. Eurico Monteiro, e dal Ministro del Mare, Ing. Jorge Santos.

Un ponte tra Europa e Africa

Il Forum riunirà aziende italiane e capoverdiane selezionate, istituzioni governative, rappresentanti diplomatici e operatori economici qualificati, con l'obiettivo di facilitare investimenti concreti, partnership strategiche e accordi istituzionali.

Programma e Relatori

L'evento prevede quattro panel tematici moderati da giornalisti ed esperti di settore, con la partecipazione di:

TURISMO E CONNETTIVITA’

• Dr. Hamilton Fernandes, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Istituto del Turismo di Cabo Verde

• Dr. Lorenzo Lagorio, Country manager Italia di EasyJet

e investitori del settore turistico

Moderatore: Dr. Agostino Marotta, Direttore Gazzetta di Milano

BLUE ECONOMY

• Dr. Ireneu Camacho, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENAPOR (Ente Nazionale Porti)

• Rappresentante Banca Mondiale

• Investitori settore Blue Economy

Moderatore: Dr. Cristiano Gatti, giornalista e Vice Presidente Confartigianato Piemonte

PIATTAFORMA DIGITALE E INNOVAZIONE

• Ing. Carlos Monteiro, Presidente del Consiglio di Amministrazione Tech Park Cabo Verde

• Ing. Milton Cabral, Direttore Generale Economia Digital

Amministratore Delegato Esprinet

FINANZIAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI

• Dr. Gilberto Barros, Presidente del Banco Comercial do Atlântico (BCA)

• Dott.ssa Julia Cruz, Amministratrice della Borsa Valori di Cabo Verde

• Dr. João Fidalgo, Presidente del Fondo Sovrano di Garanzia dell'Investimento Privato (FSGIP)

Prof. Angelo Miglietta (Economista, Università IULM)

• Rappresentanti di Banca Mondiale, Unione Europea e istituzioni finanziarie italiane

Settori Prioritari

• Turismo sostenibile e connessione aerea

• Blue Economy: infrastrutture portuali, pesca, acquacoltura

• Innovazione digitale e tecnologie ICT

• Energie rinnovabili

• Agricoltura e agroindustria

• Infrastrutture e logistica

• Gestione delle risorse idriche e ambientali

Giornata Stampa - 19 febbraio

Il 19 febbraio, presso la sede del Consolato Onorario di Cabo Verde a Milano, sarà possibile incontrare i Ministri e le autorità capoverdiane per interviste esclusive su appuntamento.

Per prenotazioni interviste: press@consolatocvmilano.com +39 3357541888 cell + whatsapp

Perché Cabo Verde

Cabo Verde offre un quadro politico stabile, una posizione geostrategica unica nel Medio Atlantico e un forte orientamento allo sviluppo sostenibile. Il Paese rappresenta una porta d'ingresso privilegiata verso il mercato africano e atlantico, con un ambiente favorevole agli investimenti esteri e alle partnership internazionali.

Con il suo sviluppo come hub digitale, le moderne infrastrutture portuali e aeroportuali, e l'impegno verso la sostenibilità ambientale, Cabo Verde si posiziona come partner ideale per le imprese italiane che cercano opportunità nel continente africano.

Partecipazione e Registrazioni

Le aziende italiane interessate a partecipare e a esplorare opportunità di investimento e collaborazione con Cabo Verde possono registrarsi e accreditarsi entro il 17 febbraio 2026 al link: www.caboverdebusinessforum.com

Ingresso su invito e successivo accredito obbligatorio

SEDE EVENTO:

Hotel Melia Milano

Via Masaccio, 19

20149 Milano – M Lotto

Segreteria Organizzativa:

JP Pereira

Telefono: +390287364256

E-mail: contact@caboverdebusinessforum.com

Whatsapp: 350 841 2260

Promosso da: Cabo Verde TradeInvest

Patrocinio: Governo di Cabo Verde

Promotrice e Curatrice Strategica: Dott.ssa Edna Lopes, Console Onoraria di Cabo Verde a Milano

Coordinamento Operativo: Cabo Verde Travel Ecosystem

Contatti:

