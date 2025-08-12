Bybit rimodella il WSOT 2025 con un montepremi di 10 milioni di USDT e zero barriere all'ingresso

DUBAI, EAU, 12 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, è lieto di annunciare il concorso dell'anno nel trading, il più importante di Bybit, il World Series of Trading (WSOT) 2025, che prenderà il via il 12 agosto 2025 alle 10:00 UTC.

Il WSOT, la competizione nel trading di criptovalute più longeva al mondo, entra in un anno cruciale per riscrivere e rimodellare il trading di criptovalute nella sua edizione del 2025. Nell'obiettivo di trasformare le criptovalute in uno spazio più inclusivo, coinvolgente e più equo, il WSOT 2025 segna un'evoluzione significativa nel trading competitivo di criptovalute, senza requisiti di capitale proprio in fase di registrazione.

Con il settore che si reinventa con l'innovazione di CEX e DEX, e una rinnovata sinergia con la finanza tradizionale (TradFi), WSOT 2025 amplia la sua arena globale per aiutare i trader a cogliere le opportunità on-chain ed esplorare le offerte TradFi tokenizzate. Le ultime novità, unite all'effetto rete attraverso i partner dell'ecosistema Bybit, consentono ai trader competitivi di tutte le specialità di distinguersi davvero.

Rompendo con la tradizione, WSOT 2025 elimina tutti i prerequisiti finanziari per la partecipazione nella fase di iscrizione, mantenendo al contempo l'impegno della piattaforma nel premiare competenze, strategia e leadership. Tutti i trader idonei che completano la verifica KYC possono ora registrarsi al WSOT, per democratizzare l'accesso a quella che è diventata la competizione di trading più prestigiosa del settore delle criptovalute.

WSOT 2025: riscrivere le regole per un gioco più equo

il WSOT 2025 si rinnova con la missione di Bybit di riscrivere e rimodellare, supportata da una rete di partner del settore no profit, dell'ecosistema blockchain e crittografico e dei fornitori di servizi finanziari, tra cui EthicHub, Blockchain for Good Alliance, SoSoValue, SUI, CryptoBanter, Chart Champions, Dusty BC, Michael Devlin, tra gli altri.

L'evoluzione del formato dei giochi ha seguito un percorso parallelo e ora i premi ammontano a un totale di 10 milioni di USDT. Oltre al torneo principale, le competizioni collaterali come il pre-partita, WSOT Trader's Camp, e WSOT On-Chain Trader House, una competizione DEX co-ospitata da Bybit Web3 e Byreal, offrono un accesso alternativo a montepremi e bonus separati.

Il sistema a livelli e ponderato del WSOT 2025 garantisce una competizione leale e consente ai trader di competere all'interno della propria categoria, da Principiante ($ 100) a Peso massimo ($ 10.000), con montepremi dedicati per ogni divisione.

La competizione principale si svolgerà dal 27 agosto alle 10:00 UTC al 15 settembre alle 10:00 UTC e prevede quattro categorie di premi con un montepremi di 8 milioni di USDT:

I diversi percorsi premio offrono ai partecipanti più modi per vincere: dalle classifiche, ai premi per le performance di squadra e individuali, fino ai giveaway in diretta streaming localizzati, l'intera community WSOT, indipendentemente dal volume di scambi, può condividere la passione per le criptovalute nel WSOT 2025.

Date chiave

"Il WSOT 2025 rappresenta la nostra visione di un trading competitivo realmente inclusivo e coinvolgente", ha affermato Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit. "Invitiamo i trader di ogni livello a dimostrare il loro valore sul più grande palcoscenico mondiale dedicato al trading di criptovalute. Se ami le criptovalute, il WSOT è il posto che fa per te".

Si applicano restrizioni e requisiti per gli utenti. Per il regolamento, le condizioni e i termini completi visitare: WSOT 2025 oppure più sulla competizione qui.

#Bybit / #TheCryptoArk /#WSOT2025

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Azienda rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scoprite il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Per maggiori dettagli su Bybit visitare la Sala stampa di Bybit Per richieste di informazioni da parte dei media contattare: media@bybit.com Per restare sempre aggiornati seguire le community e i social di Bybit.

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2748791/Image.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.