Carenza di personale nell'Ho.Re.Ca.: RestartGO risponde con una piattaforma che mette in contatto diretto imprese e lavoratori

Mentre il mercato del lavoro italiano si prepara all'autunno con 565mila ingressi programmati dalle imprese nel solo mese di settembre 2026, la ristorazione si conferma il comparto con la domanda più alta e, allo stesso tempo, quello in cui chi assume fatica di più a trovare il personale, spesso per l'assenza stessa di candidature.

Su questo squilibrio lavora RestartGO , la piattaforma digitale pensata esclusivamente per il settore Ho.Re.Ca., che riunisce in un unico ambiente le offerte di hotel, ristoranti, bar, catering ed eventi e i profili dei professionisti in cerca di un impiego in sala, in cucina, al bancone o alla reception.

Alla base del progetto c'è la convinzione che la ricerca di personale Horeca richieda strumenti costruiti sui ritmi reali del settore, dove un turno scoperto o una sostituzione impossibile da trovare possono compromettere il servizio, e dove i tempi della selezione tradizionale, fatta di curriculum inviati per email e colloqui fissati a distanza di settimane, finiscono per allontanare nella maggior parte dei casi i profili più richiesti.

Carenza di personale Horeca nel 2026: un settore in affanno

Secondo l'ultima rilevazione del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, diffusa l'11 settembre, gli esercenti e gli addetti alle attività di ristorazione rappresentano la professione più ricercata del mese, con 66.790 contratti previsti, pari all'11,8% del totale, mentre la difficoltà di reperimento riguarda il 44,1% delle posizioni ed è legata soprattutto alla mancanza di candidati e, in misura minore, a una preparazione ritenuta inadeguata.

Anche la primavera aveva restituito un quadro simile, perché nel trimestre aprile-giugno il macrosettore del turismo prevedeva 418mila ingressi, oltre 20mila in più rispetto allo stesso periodo del 2025, e la ristorazione da sola ne assorbiva 301mila, più del 70% della domanda del comparto, con una quota di posizioni difficili da coprire pari al 44% secondo l'elaborazione di Confesercenti-CST. Nel solo mese di aprile, stando ai dati analizzati dal Centro Studi CNA, le figure più cercate erano i camerieri di sala con 22.910 ingressi, seguiti da 9.970 aiuto cuochi e 8.800 cuochi, e nel 64% dei casi le aziende chiedevano un'esperienza pregressa nel settore.

Per alcune mansioni il divario tra domanda e offerta risulta ancora più ampio, dal momento che l'indagine Excelsior presentata a marzo in occasione di FareTurismo collocava intorno al 60% la difficoltà di reperire addetti di sala e cucina, contro una media nazionale compresa tra il 43% e il 45%.

A completare il quadro contribuisce il Rapporto Ristorazione 2026 di Fipe-Confcommercio, che registra un calo dell'occupazione dipendente di oltre 114mila unità (-10,3%) e segnala come un'impresa su due dichiari problemi nel trovare personale, in un settore dove il 61,6% dei lavoratori ha meno di 40 anni e dove otto titolari su dieci superano le 40 ore settimanali di lavoro.

RestartGO, la piattaforma smart per trovare personale e lavoro nel settore Ho.Re.Ca.

Dietro la nascita di RestartGO c'è un gruppo di persone che conosce il settore Ho.Re.Ca. per averci lavorato, tra il bancone e le stagioni negli alberghi, sperimentando in prima persona la difficoltà di trovare personale all'ultimo momento e di affrontare il servizio con la cucina sotto organico.

RestartGO è stata progettata in modo da rispondere bene sia alle esigenze degli imprenditori sia dei lavoratori con l'obiettivo di scardinare le dinamiche tradizionali del recruiting: elimina l'intermediazione tipica delle agenzie interinali e favorisce il contatto diretto tra azienda e candidato con la chat integrata che permette di comunicare in modo diretto, senza alcun costo per chi cerca lavoro e senza commissioni sull'assunzione per chi offre un impiego.

La piattaforma garantisce trasparenza sia ai lavoratori sia alle imprese, senza costi nascosti e con offerte che riportano in modo chiaro le condizioni, e punta su un'interfaccia semplice e intuitiva, pensata anche per chi ha meno familiarità con la tecnologia. A questo si affianca un servizio di assistenza con operatori umani, attivo dal lunedì al venerdì in orario lavorativo.

Disponibile sia da browser che tramite app per smartphone, RestartGO si adatta ai ritmi frenetici del settore, permettendo a candidati e titolari di gestire candidature e rispondere alle proposte in pochi minuti, magari proprio nell'intervallo tra un turno e l'altro.

Profilo digitale e strumenti dedicati a chi cerca lavoro nella ristorazione

Per i candidati, l'esperienza su RestartGO parte da una registrazione gratuita che richiede meno di un minuto e prosegue con la compilazione di un profilo digitale. Inserendo competenze ed esperienze, la piattaforma genera automaticamente il curriculum vitae, eliminando la necessità di allegare file esterni per ogni candidatura. Il profilo, aggiornabile in qualsiasi momento e condivisibile tramite link, può essere arricchito anche da un video CV, pensato per mostrare ai selezionatori un'immagine più completa e autentica del candidato.

Tra le funzioni più innovative e aderenti ai ritmi dell'Ho.Re.Ca. spicca il semaforo di disponibilità, un indicatore impostato direttamente dal lavoratore: verde che segnala la disponibilità immediata; arancione che indica chi è aperto a valutare nuove offerte senza urgenza e rosso che segnala chi al momento non cerca occupazione.

Inoltre, per chi valuta ingaggi temporanei, come i servizi nei fine settimana o per singoli eventi, è presente il contrassegno giallo "Lavoro extra", che permette di ricevere proposte specifiche a ore o a giornate direttamente dalle aziende.

Uno dei principali punti di forza nell'interazione con i datori di lavoro è la chat integrata, che sostituisce il tradizionale scambio di e-mail. Questo strumento velocizza il primo contatto, permette di comunicare senza scambiarsi il numero di telefono e consente di rispondere in tempo reale alle proposte o di adattare la candidatura alla singola offerta.

Infine, dalla propria area riservata, ogni utente può monitorare lo stato di avanzamento delle selezioni, mentre il sistema di abbinamento automatico (matching) propone unicamente annunci compatibili con le competenze del candidato, evitando inutili perdite di tempo.

Annunci SOS e semplificazione della ricerca dei profili per le aziende Horeca

Sul versante delle imprese, ristoranti, hotel, bar e attività stagionali possono registrarsi gratuitamente, pubblicare le proprie offerte e consultare i profili attivi filtrando per mansione, esperienza e provincia, così da ricevere candidature già in linea con le esigenze del locale e contattare i professionisti direttamente in chat. Ogni scheda riporta in modo ordinato ruoli ricoperti e disponibilità.

Quando un turno resta scoperto o un evento ha bisogno di maggiore personale, le aziende possono ricorrere agli annunci SOS, pensati per i locali che devono trovare personale entro 24 ore: alla pubblicazione di una richiesta urgente, i candidati disponibili ricevono una notifica push immediata e chi risponde per primo ha la possibilità di aggiudicarsi l'incarico.

Lo strumento risponde a un'esigenza reale della ristorazione, dove un'assenza imprevista o un'affluenza superiore alle attese costringono spesso i titolari a cercare rinforzi nel giro di poco tempo.

L'obiettivo della piattaforma è permettere a chi gestisce un'attività di dedicare meno tempo alla parte burocratica della selezione e più energie al proprio lavoro, contando su candidature che arrivano da persone effettivamente pronte a prendere servizio.

Dalle offerte con vitto e alloggio alle sinergie di settore: come RestartGO incentiva la mobilità professionale

Considerando che la domanda di personale nel turismo prosegue ben oltre il picco di luglio e agosto, come ha rilevato nei giorni scorsi Confcommercio Livorno commentando i dati Excelsior sul trimestre estivo, RestartGO dedica una sezione specifica al lavoro stagionale, con offerte suddivise per tipologia di struttura e approfondimenti sul blog dedicati alle destinazioni che cercano personale per periodi prolungati, dal Lago di Garda alla Sicilia.

La piattaforma mette inoltre a disposizione una newsletter e un blog con indicazioni pratiche per candidati e selezionatori, dalla preparazione alla stagione alle strategie per reperire personale nelle grandi città senza ricorrere alle agenzie.

Nel corso della sua attività RestartGO ha costruito una rete di collaborazioni con realtà della formazione professionale e della ristorazione, tra cui ENAIP Veneto, l'Associazione Cuochi Patavium, Flairtender, Bonitaly, PranzoMio ed Essentiae Mundi, e oggi conta oltre mille offerte di lavoro pubblicate in tutta Italia, rivolte a figure che vanno dai camerieri ai cuochi, dai barman ai receptionist.

RestartGO è la piattaforma digitale nata in Italia e dedicata esclusivamente al recruiting nel settore Ho.Re.Ca., pensata per semplificare l'incontro tra le imprese della ristorazione e dell'hotellerie e i professionisti in cerca di lavoro. Aziende e candidati possono individuarsi e comunicare in modo diretto, senza intermediari e senza costi di intermediazione, con l'obiettivo di rendere più rapidi i processi di ricerca e selezione e di restituire alle parti il controllo della trattativa.

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