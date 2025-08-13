Casi di malocclusione di classe II negli adulti trattati con Smartee S8-SGTB pubblicati su JAO

SHANGHAI, 13 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology annuncia la pubblicazione di un caso clinico sull'applicazione della terapia con aligner trasparenti S8-SGTB per il trattamento della malocclusione di classe II negli adulti nel Journal of Aligner Orthodontics (JAO). La relazione, dal titolo "Treatment of Class II malocclusion with sagittal guidance twin block clear aligners (S8-SGTB): A report of three cases" (Trattamento della malocclusione di classe II con aligner strasparenti Twin-Block a guida sagittale (S8-SGTB): un resoconto di tre casi) presenta il processo adottato e i risultati su tre pazienti adulti di classe II trattati con il protocollo di avanzamento mandibolare di Smartee.

Tradizionalmente, la malocclusione di classe II di Angle viene trattata con apparecchi funzionali rimovibili, tra cui l'apparecchio Twin-Block a guida sagittale è uno dei più comunemente utilizzati. Tuttavia, la crescente richiesta di trattamenti più discreti e confortevoli ha portato a un crescente interesse per gli aligner trasparenti sia da parte dei pazienti che degli ortodontisti.

Tutto ciò è stato reso possibile dallo sviluppo delle tecnologie degli aligner trasparenti. L'apparecchio Smartee S8-SGTB combina i principi della guida sagittale convenzionale Twin-Block con la praticità di un sistema di aligner trasparenti, offrendo un'alternativa discreta, comoda per il paziente e più precisa per correggere le malocclusioni di classe II con la soluzione digitalizzata di Smartee.

In termini di progettazione, l'apparecchio S8-SGTB presenta due componenti: uno per l'arcata mascellare superiore e uno per l'arcata mandibolare inferiore. L'aligner superiore comprende piani occlusali che coprono i denti posteriori su entrambi i lati, mentre l'aligner inferiore presenta piani occlusali che coprono l'area attorno ai primi premolari. I due piani occlusali si incontrano con un angolo di 70 gradi, una caratteristica di bloccaggio che migliora la stabilità e fornisce un supporto sicuro durante l'avanzamento mandibolare.

Il caso clinico illustra l'applicazione del sistema di aligner trasparenti S8-SGTB per il trattamento di tre pazienti adulti, di età compresa tra i 23 e i 30 anni, con diversi sottotipi di malocclusione di classe II. Il protocollo di trattamento ha sincronizzato l'avanzamento mandibolare con l'allineamento dentale, migliorando significativamente l'efficacia del trattamento. Ogni paziente ha mostrato notevoli miglioramenti nell'armonia della mascella e nell'estetica del sorriso, con durate del trattamento comprese tra i 13 e i 20 mesi.

La relazione è stata redatta dal dott. Xingxing Wang, Direttore medico di Smartee, che ha dichiarato: "Credo che la natura innovativa e clinicamente concreta del sistema, dalla diagnosi al protocollo di trattamento, sia stata ciò che ha veramente impressionato i revisori. Questa soluzione ha dimostrato una forte efficacia clinica su un'ampia gamma di pazienti. Oltre ai risultati positivi ottenuti tra i pazienti asiatici, le nostre collaborazioni in corso con gli ortodontisti europei hanno ulteriormente convalidato l'adattabilità del sistema S8-SGTB a diverse caratteristiche craniofacciali ed esigenze estetiche."

Informazioni su Smartee Denti-Technology

Fondata nel 2004, Smartee è il fornitore leader di aligner trasparenti e soluzioni ortodontiche digitali. Con sede a Shanghai, Smartee possiede quattro centri di ricerca e sviluppo e quattro impianti di produzione in Cina e Spagna. Con una base clienti di oltre 99.000 medici in oltre 57 paesi, Smartee fornisce più di 10 prodotti di aligner adatti a diversi problemi di malocclusione per bambini, adolescenti e adulti.

