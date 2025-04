Centro Ascolto e Disagio Onlus : Maria Saveria Modaffari presenta il "Progetto Assistenza sanitaria domiciliare integrata "

Reggio Calabria, 02/04/2025. “Progetto Assistenza Sanitaria Domiciliare Integrata " è un progetto promosso dall' associazione Onlus Centro Ascolto e Disagio in Calabria che eroga servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera per anziani, malati e disabili, in supporto alle famiglie. L' associazione di volontariato ha varie sedi dislocate nelle citta di Reggio Calabria, Catanzaro , Cosenza , Crotone garantendo proattività e immediatezza in tutti gli interventi anche nei Paesini interni .Grazie alla capillarità del servizio, ogni intervento è organizzato entro poche ore dalla richiesta , sia a livello domiciliare che presso luoghi di ricovero, degenza e/o convalescenza, mettendo a disposizione degli assistiti anche la possibilità di scegliere tra servizi occasionali e continuativi.Il principale obiettivo di Progetto Assistenza è il miglioramento della qualità di vita non solo delle persone anziane, portatrici di disabilità o gravi patologie, ma anche di coloro che le circondano, dando così un aiuto concreto alle famiglie. Il personale composto da OSS ed infermieri specializzati è costantemente formato ed in grado di gestire ogni esigenza e necessità. Per ulteriori info inviare una mail a progettoassistenza.cadcalabria@gmail.com

Ufficiostampa.cad@gmail.com