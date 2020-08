E-commerce farmaceutici +60% in un anno. Il modello di Migliorshop

Monza, 26 Luglio 2019. A molti potrà sembrare strano, ma è la realtà dei fatti: le farmacie del futuro saranno digitali. È quanto si evince dagli sviluppi che, giorno dopo giorno, coinvolgono l’intero mercato nazionale italiano: sono sempre più numerosi, infatti, gli acquisti online che vengono fatti anche per quanto riguarda i prodotti farmaceutici. Quindi lo shopping online si sta espandendo in maniera notevole: non si acquistano più soltanto abiti, accessori o prodotti di bellezza, ma è sempre maggiore il numero di italiani che decide di acquistare sul web farmaci da banco, vitamine, integratori e prodotti inerenti al dimagrimento.

Poter acquistare determinati prodotti online risulta essere sempre molto allettante e vantaggioso per tutti coloro che, presi dalla frenesia che caratterizza le giornate della società attuale, decidono di effettuare i loro acquisti comodamente seduti a casa o in ufficio, mentre sono in fila dal medico o in coda alla cassa del supermercato, ottimizzando i momenti liberi per poter effettuare i propri acquisti. Tra i prodotti farmaceutici maggiormente richiesti, ai primi posti sembrano esserci gli integratori e le vitamine, spesso associati a prodotti dimagranti o pensati per soggetti intolleranti a determinate sostanze.

Migliorshop: una realtà che sostiene l’e-commerce farmaceutico

Tra le diverse web agency specializzate nella creazione e consulenza di siti e-commerce per le farmacie spicca in maniera evidente Migliorshop, che si mette al fianco dei propri clienti per poterne ottimizzare al massimo l’immagine anche nel mondo del web. Migliorshop costituisce l’eccellenza, quindi, anche per i tantissimi vantaggi che offre ai clienti che decidono di affiliarsi: innanzitutto, va sottolineata la continua assistenza, che viene offerta fin dal primo momento (quello in cui viene creato il nome dell’azienda online) e viene poi garantita costantemente, in ogni fase importante, grazie a una figura specializzata messa a disposizione delle esigenze del cliente.

I vantaggi di Migliorshop

Il software gestionale e-commerce è realizzato in maniera semplice e intuitiva ed è adatto sia per gli utenti avanzati che per i meno esperti. Questo aspetto è davvero molto significativo se pensiamo a quanto sia necessario poter essere in grado di operare al meglio sul web quando si tratta di e-commerce. Migliorshop permette ad ogni cliente di poter gestire le proprie attività nella maniera più semplice possibile.

Altro aspetto davvero molto rilevante è la banca dati (l’unica in Italia realizzata in maniera esclusiva per il web), realizzata da veri e propri farmacisti e contenente oltre 31.203 schede prodotto parafarmaci tutte con immagini, titoli SEO oriented e descrizione dettagliate.

Alla banca dati di Farmabank possono accedere in esclusiva solo i clienti di Migliorshop. Poter accedere a questa banca dati è un enorme vantaggio anche perché garantisce la possibilità di poter importare direttamente le schede già pronte dal gestionale della farmacia senza necessità di intervenire manualmente.

Migliorshop permette ai propri clienti di instaurare rapporti di partnership con i maggiori specialisti del settore, intavolando vere e proprie collaborazioni relative a marketing e contenuti che siano utili all’ottenimento di vantaggi sia per le aziende che per i loro relativi clienti.

Poter contare su un’organizzazione del genere è davvero molto importante per chiunque si appresta ad intraprendere un’avventura aziendale online perché permette di poter essere sostenuti in maniera costante e continuativa da esperti del settore e di incrementare anche i fatturati, grazie a strategie di marketing pensate ad hoc per ogni singolo caso.

