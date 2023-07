Springer Nature entrerà a far parte dell'azienda OneSye™ di Seegene come partner strategico

SEUL, Corea del Sud, 27 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), un'azienda leader nella Corea del Sud che fornisce una soluzione totale per la diagnostica molecolare PCR, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo di partnership strategica con Springer Nature per espandere la propria attività OneSystem™.

Springer Nature è un editore leader a livello mondiale nel campo della ricerca, dell'istruzione e delle professioni, impegnato a svolgere un ruolo nell'accelerare le soluzioni alle sfide urgenti del mondo. L'azienda pubblica oltre 400.000 articoli su 3.000 riviste e 13.000 libri ogni anno, tra cui la rivista scientifica multidisciplinare più importante al mondo, Nature.

OneSystem™ mira a fornire l'esclusiva tecnologia PCR quantitativa sindromica e il know-how di Seegene agli scienziati di tutto il mondo, consentendo loro di sviluppare una varietà di prodotti personalizzati che rispondano alle esigenze locali. L'obiettivo di OneSystem™ è creare un mondo libero da tutte le malattie, tra cui il cancro e le malattie infettive, non solo per gli esseri umani ma per tutti gli organismi. Nell'ambito dell'iniziativa OneSystem™, Seegene ha recentemente firmato accordi di partnership con le principali aziende di diagnostica in Israele e Spagna.

La partnership strategica con Springer Nature riflette la visione condivisa di riunire gli scienziati per trovare soluzioni innovative. Col supporto attivo di Springer Nature, l'iniziativa OneSystem™ di Seegene avrà un impatto ancora maggiore sulle comunità di tutto il mondo. Springer Nature introdurrà l'iniziativa aziendale OneSystem™ nella comunità scientifica globale, dove scienziati ed esperti di tutto il mondo potranno partecipare allo sviluppo di nuovi test attraverso la rete collaborativa di Seegene.

A partire dalla seconda metà del 2023, come primo passo della collaborazione nell'ambito dell'iniziativa OneSystem™, Seegene e Springer Nature lanceranno l' OneSystem Project. Questo progetto mira a sviluppare inizialmente 20 test PCR sindromici con scienziati di tutto il mondo. Springer Nature solleciterà e valuterà i potenziali partecipanti al progetto di sviluppo del reagente PCR della comunità globale di scienziati ed esperti, con l'intenzione di iniziare lo sviluppo del test l'anno successivo.

Sul lungo termine, Seegene e Springer Nature hanno in programma di costruire un sistema avanzato di proposta progettuale per il progetto di sviluppo del test. Seegene mira ad aumentare in modo significativo il numero di test che possono essere sviluppati, fino ad arrivare a centinaia e persino migliaia di test all'anno. Tuttavia, una tipica azienda di diagnostica molecolare PCR è in grado di sviluppare autonomamente solo alcuni test sindromici ogni anno.

"La partnership con Springer Nature, leader molto rispettato nella comunità scientifica, ci consentirà di costruire una rete in cui scienziati ed esperti globali potranno partecipare attivamente allo sviluppo di test. Sviluppando test in tutti i campi, Seegene porrà le basi per rendere i test PCR quantitativi sindromici più accessibili al pubblico", ha dichiarato il Dott. Jong-Yoon Chun, CEO di Seegene.

"Crediamo nella missione di Seegene di creare un mondo libero da malattie condividendo tecnologia all'avanguardia con la comunità scientifica globale. Siamo entusiasti di far parte di questa iniziativa di innovazione aperta e non vediamo l'ora di consentire a scienziati di diversi campi di partecipare allo sviluppo di test PCR che potranno avere un impatto effettivo sulla salute globale", ha dichiarato Richard Hughes, Vice President, Publishing, Nature & impact Solutions di Springer Nature.

