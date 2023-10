Steriline al CPhI di Barcellona 2023 con la RVCM2 “zero sprechi”

Como 10/10/2023 - Steriline sarà presente all’annuale edizione del CPhI, quest’anno a Barcellona, in programma tra il 24 e il 26 ottobre. L’occasione è ideale per riaffermare ancora una volta la filosofia "zero sprechi" che da anni alimenta gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti dell’azienda comasca, leader nel settore del confezionamento primario per l’industria farmaceutica.

Tra le innovazioni più recenti e apprezzabili in Fiera, ci sarà indubbiamente la nuova RVFCM2, macchina riempitrice e ghieratrice robotizzata, sviluppata per il riempimento di flaconi all'interno di isolatori. Una soluzione all’avanguardia che costituisce un ulteriore passo avanti per il mondo dell’industria farmaceutica, in particolare per le terapie ad alto valore, come quelle geniche e cellulari fondamentali nella lotta oncologica contro i tumori o per pazienti affetti da malattie spesso molto rare.

CPhI 2023 tra terapie innovative, industria 4.0 e visione paziente-centrica

CPhI rappresenta il più importante appuntamento internazionale interamente dedicato all'industria farmaceutica e chimico farmaceutica, con un ruolo chiave per tutta la catena di approvvigionamento del settore. L’evento favorisce il networking tra i produttori di principi attivi (API - Active Pharmaceutical Ingredients), le imprese che sviluppano e producono farmaci per conto delle grandi multinazionali farmaceutiche (CDMO - Contract Development and Manufacturing Organization) e le aziende – come Steriline – attive nella produzione di macchinari per il primary packaging, terreno fertile per la creazione di nuove collaborazioni strategiche e la promozione della crescita nel settore.

A ciascuna azienda operante nel settore, la partecipazione al CPhI permette di avere una visione globale aggiornata dello scenario farmaceutico in cui opera, condizione molto importante in ottica strategica e per individuare nuove opportunità di crescita o di collaborazione. L'attenzione – nella prossima edizione di Barcellona – si concentrerà in particolare sullo stato dell’arte in tema di sviluppo di nuove terapie per il futuro, in tema di pratiche manifatturiere 4.0 e in tema di centralità del paziente, nel contesto più ampio di una visione che promuova sostenibilità e circolarità nel settore farmaceutico.

Steriline si inserisce in questo contesto quindi come una protagonista chiave, da sempre fortemente promotrice di una filosofia "zero waste", orientata alla ricerca di un futuro più responsabile.

Filosofia “zero sprechi” nei processi di riempimento e ghieratura con la RVFCM2

L’azienda comasca sviluppa e implementa da tempo soluzioni intelligenti per la rilevazione di anomalie in fase di riempimento e ghieratura nel processo di confezionamento primario, con conseguente minimizzazione degli scarti, in linea con una filosofia “zero sprechi” consolidata ormai da anni.

Il direttore commerciale di Steriline Federico Fumagalli, sottolinea come le terapie ad alto valore debbano però anche relazionarsi spesso con la difficile sfida dell’essere attrattive commercialmente. Sono trattamenti terapeutici infatti solitamente fondamentali per la vita delle persone, il cui rischio però è quello di non essere sufficientemente redditizi, perché destinati ad un numero ridotto di pazienti e, spesso, tarati in base alle specifiche esigenze del singolo.

Steriline - e l’industria nel suo complesso – sono quindi sempre più impegnate nell’adozione di tecnologie ad elevata flessibilità, funzionali proprio a minimizzare, tra le altre cose, gli sprechi nei processi di riempimento e ghieratura dei farmaci ad alto valore, e la macchina RVFCM2 si inserisce perfettamente in questo scenario.

Gli isolatori assicurano in questo contesto il mantenimento dell’ambiente funzionale alla lavorazione dei prodotti, limitandone i rischi di contaminazione, conformemente alle Good Manufacturing Practice (cGMP). I componenti robotici invece, specificatamente sviluppati per operare in ambiente sterile e trattare differenti categorie di contenitori, garantiscono soluzioni ad elevata autonomia e flessibilità, funzionali all’esatto riempimento dei dosaggi prescritti secondo le ricette dei clienti.

Per conoscere meglio Steriline s.r.l.

Steriline, produttore italiano di soluzioni per il confezionamento primario di prodotti iniettabili, rifornisce l’industria farmaceutica su scala internazionale, con oltre 40 rappresentanze distribuite sui 5 continenti. Fondata nel 1989 da Gerardo Fumagalli, amministratore delegato in carica, è gestita dalla figlia Ilaria, direttore operativo dal 2015, e dal figlio Federico, a capo della direzione commerciale.

Al prossimo CPhI di Barcellona sarà possibile incontrare Steriline presso lo stand T341 del padiglione Pharma Machinery and Equipment o, alternativamente, contattare un responsabile ai recapiti in calce:

Steriline S.r.l.

Via Tentorio, 30/31 - 22100 Como, Italia | Tel. +39 031 592064

Website: www.steriline.it

LinkedIn: www.linkedin.com/company/steriline-srl