Cognex lancia il sistema di visione artificiale integrato ad alte prestazioni, basato su tecnologia Qualcomm

In-Sight® 3900 definisce un nuovo standard per l'ispezione ad alta velocità e precisione in ambiente edge, senza la necessità di un PC esterno

NATICK, Massachusetts, 5 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader tecnologico globale nella visione artificiale industriale, ha annunciato oggi il lancio del sistema di visione In-Sight® 3900. Basato su una nuova generazione di tecnologia di visione AI integrata di Cognex, e supportato dalle piattaforme Qualcomm Dragonwing™, In-Sight 3900 è un sistema di visione completamente integrato che offre velocità, precisione e risoluzione leader del settore in edge computing, consentendo ai produttori di eseguire ispezioni complesse senza sacrificare la produttività o la semplicità.

"In-Sight 3900 rappresenta un importante passo avanti in termini di ciò che la visione AI integrata può offrire nel reparto produzione", ha affermato Matt Moschner, presidente e CEO di Cognex. "I produttori non devono più scegliere tra profondità di ispezione e velocità di linea. Abbiamo realizzato un sistema che offre entrambe le cose, con l'affidabilità e la semplicità per cui Cognex è rinomata".

Visione AI ad alta velocità, senza compromessiIn-Sight 3900 elimina il tradizionale compromesso tra profondità di ispezione e velocità di linea imposto dai sistemi di visione tradizionali. Grazie alla combinazione di Edge AI, Advanced AI e strumenti di visione basati su regole e sviluppati da Cognex con un sistema di elaborazione integrato ad alte prestazioni, il sistema consente ispezioni deterministiche in tempo reale alla massima velocità di linea, supportando applicazioni di nuova generazione nei settori dell'imballaggio, automobilistico, elettronico e dei beni di consumo.

"Le nostre linee di confezionamento funzionano a velocità estremamente elevate, il che in passato ci limitava all'uso di strumenti OCR tradizionali", ha affermato Andrea Sabbadini, responsabile tecnico presso Fuji Seal. "In-Sight 3900 ci consente ora di implementare gli strumenti Edge AI Read di Cognex alla massima velocità di produzione senza compromettere la produttività. Il risultato è un processo di ispezione più rigoroso, più rapido da configurare e più facile da gestire su tutte le nostre linee".

Funzionalità principali

Progettato per l'IA avanzata all'edgeIn-Sight 3900 si basa sull'architettura di IA integrata di ultima generazione di Cognex, e incorpora un processore di IA dedicato ad alte prestazioni per un processo decisionale veloce e deterministico direttamente all'edge. La piattaforma supporta:

"Cognex ha ampliato i confini di ciò che la visione AI integrata può offrire all'edge", ha affermato Shyam Krishnamurthy, vicepresidente senior di Qualcomm. "Siamo orgogliosi di supportare questa innovazione con la tecnologia Qualcomm, e attendiamo con interesse di scoprire ciò che questa collaborazione continuerà a offrire ai produttori che eseguono ispezioni complesse alla massima velocità di produzione".

Parte di un ecosistema di visione AI dal cloud‑all'‑edgeSe abbinato a Cognex OneVision™, In-Sight 3900 diventa parte di un ecosistema di visione AI scalabile, dal cloud all'edge. OneVision semplifica lo sviluppo dei modelli, la collaborazione tra siti e l'implementazione su diversi dispositivi, consentendo ai produttori di addestrare i modelli di IA a livello centrale ed eseguire al contempo ispezioni a livello locale, alla velocità di produzione.

Informazioni su Cognex CorporationDa oltre 40 anni, Cognex rende accessibile la visione artificiale avanzata, aprendo la strada alle aziende di produzione e distribuzione affinché diventino più veloci, intelligenti ed efficienti grazie all'automazione. La tecnologia innovativa dei nostri sensori e sistemi di visione risolve le sfide critiche di produzione e distribuzione, fornendo prestazioni senza pari per settori che vanno dall'automotive all'elettronica di consumo fino ai beni confezionati. Grazie a una attenzione di lunga data rivolta all'IA, Cognex rende questi strumenti più potenti e facili da implementare, aiutando fabbriche e magazzini a migliorare la qualità e massimizzare l'efficienza senza la necessità di competenze tecniche altamente specializzate. La nostra sede centrale si trova vicino a Boston, negli Stati Uniti, con sedi in oltre 30 Paesi e più di 30.000 clienti in tutto il mondo. Per saperne di più, visitare il sito cognex.com.

I prodotti a marchio Qualcomm sono prodotti di Qualcomm Technologies, Inc.

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