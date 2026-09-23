Cognex lancia un nuovo lettore wafer per aiutare i produttori di semiconduttori a scalare la produzione

In-Sight 1750 ® aiuta i produttori di chip a mantenere il throughput e la qualità del prodotto man mano che aumenta la domanda di semiconduttori avanzati

NATICK, Massachusetts, 23 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader tecnologico mondiale nella visione artificiale industriale, ha annunciato oggi il lancio della Serie In-Sight® 1750, un sistema di identificazione di wafer e pannelli di nuova generazione progettato per aiutare i produttori di semiconduttori a ridurre le interruzioni, migliorare la tracciabilità e mantenere il throughput.

Man mano che i produttori di semiconduttori espandono la capacità di supportare le infrastrutture di IA, l'informatica avanzata e l'elettronica di nuova generazione, la capacità di tracciare con precisione i wafer durante la produzione è diventata sempre più importante. Anche un piccolo numero di letture mancate può causare ritardi, aumentare il lavoro e influenzare l'efficienza delle attrezzature.

L'In-Sight 1750 aiuta i produttori a superare queste sfide leggendo in modo affidabile numerose marcature e ID difficili per wafer e pannelli, tra cui varie marcature degradate e substrati impegnativi che spesso richiedono un intervento. Forte della leadership di lunga data di Cognex nell'identificazione dei wafer, il sistema riunisce le ultime innovazioni IA di Cognex, l'imaging avanzato e l'illuminazione appositamente progettata per aiutare i produttori a mantenere la tracciabilità e il throughput in ambienti impegnativi di produzione dei semiconduttori. Il risultato è spesso un minor numero di interruzioni, un controllo del processo più coerente e una maggiore fiducia nelle operazioni di produzione.

"L'investimento in infrastrutture di IA sta trainando una nuova ondata di espansione nel settore dei semiconduttori, e ai produttori di chip viene chiesto di portare nuove capacità online più velocemente che mai mantenendo i più alti standard di qualità", ha dichiarato Matt Moschner, Presidente e CEO di Cognex. "In-Sight 1750 combina la nostra ultima tecnologia IA con decenni di esperienza in semiconduttori per aiutare i produttori a scalare la produzione senza sacrificare la qualità o la tracciabilità".

Principali vantaggi per il cliente

L'In-Sight 1750 è progettato per adattarsi perfettamente alle operazioni esistenti. Integrando funzionalità avanzate di IA in una piattaforma di identificazione dei wafer affinata attraverso decenni di esperienza nel settore dei semiconduttori, il sistema aiuta i produttori a migliorare la tracciabilità e il throughput senza richiedere modifiche significative ai processi esistenti. Costruito pensando agli attuali utenti di In-Sight 1740, consente la conversione dei lavori e gli aggiornamenti immediati, aiutando i produttori a passare all'identificazione dei wafer di prossima generazione con un minimo di interruzioni sfruttando al contempo le più recenti capacità di Cognex basate sull'IA. Una nuova esperienza di configurazione basata sul web semplifica la configurazione e aiuta gli utenti a diventare operativi in breve tempo, mentre il registro di lettura integrato supporta il controllo della qualità e dei processi.

Informazioni su Cognex CorporationDa oltre 40 anni, Cognex semplifica la visione artificiale avanzata, aprendo la strada alle aziende di produzione e distribuzione affinché diventino più veloci, più intelligenti e più efficienti attraverso l'automazione.

La tecnologia innovativa dei nostri sensori e sistemi di visione risolve le sfide critiche di produzione e distribuzione, fornendo prestazioni senza pari in settori che vanno dall'automotive all'elettronica di consumo, fino ai beni confezionati.

Cognex rende questi strumenti più potenti e facili da implementare grazie a una attenzione di lunga data all'IA, aiutando fabbriche e magazzini a migliorare la qualità e massimizzare l'efficienza senza avere bisogno di competenze altamente specializzate.

La nostra sede centrale si trova nei pressi di Boston, negli Stati Uniti, e contiamo sedi in oltre 30 Paesi e più di 30.000 clienti in tutto il mondo. Scopri di più su cognex.com.

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