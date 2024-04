Come la tecnologia ha cambiato il settore vinicolo: Cantinium, la piattaforma che aiuta a selezionare vini di qualità

Milano, 12/04/2024.L’eccellenza del vino italiano è riconosciuta in tutto il mondo. Tuttavia, negli ultimi anni, il settore ha dovuto affrontare un fenomeno di contraffazione in crescita. La tecnologia, che ha rivoluzionato ogni settore, compreso quello vinicolo, offre una soluzione a questo problema. In passato, senza le competenze adeguate, era difficile verificare l’autenticità di una bottiglia di vino. Oggi, per contrastare la contraffazione, è nata Cantinium. Questa start-up innovativa italiana utilizza la tecnologia per garantire ai consumatori l’autenticità e la qualità dei pregiati vini italiani.Nata nel 2021, frutto della passione e all’esperienza condivisa di Giuseppe Scampa, Emanuel Scampa e Mirko Marino insieme al rinomato esperto di vini di fama internazionale, Christian Roger, Cantinium è una piattaforma che ha innovato il modo di verificare e validare l’autenticità delle bottiglie di vino, offrendo una soluzione tecnologica che assicura trasparenza e sicurezza.

La piattaforma di Cantinium

La mission dei fondatori di Cantinium è quella di far apprezzare i grandi vini pregiati italiani in modo sicuro e innovativo, al massimo del loro potenziale. La start-up italiana, infatti, grazie alla sua piattaforma online, si impegna a risolvere una delle principali sfide del settore, come la tracciabilità, l’affinamento e la contraffazione delle bottiglie di vino. Per raggiungere quest’importante risultato, Cantinium ha allestito una cantina di affinamento all’avanguardia dotata di dispositivi tecnologici IoT di ultimissima generazione, i quali monitorano in modo costante i parametri ambientali come ad esempio la temperatura, la luminosità e l’umidità. Tutti i dati raccolti vengono autenticati e registrati nella blockchain di Polygon, generando un certificato digitale di garanzia. Questo certificato diventa conseguentemente un NFT (Non fungible token), unico e inalterabile nel tempo, associato univocamente alla specifica bottiglia di vino. Proprio grazie a questa particolare tecnologia, Cantinum offre la massima tracciabilità e autenticità per ogni bottiglia di vino venduta.

La nuova esperienza d’acquisto

Cantinium collabora con le principali cantine di prestigio situate sul territorio italiano, per garantire ai consumatori un accesso privilegiato a vini di alta qualità e permettere una catena di approvvigionamento sicura e trasparente. Grazie alla creazione e alla rivendita di NFT, Cantinium offre una nuova esperienza d’acquisto. I consumatori, attraverso questi certificati digitali registrati su blockchain, possono accedere in modo trasparente a tutte le informazioni di provenienza e di conservazione di ogni bottiglia, dando la possibilità di scegliere così con maggiore consapevolezza e soprattutto con maggiore sicurezza la bottiglia di vino da acquistare. Ogni NFT non solo certifica l’autenticità e la qualità del vino, ma anche la proprietà della bottiglia, che può essere riscattata o rivenduta dal possessore del NFT. Lo scopo del marketplace di NFT è quello di guidare passo dopo passo i clienti (anche i meno esperti) alla scoperta di prodotti rari e pregiati, in modo da offrire innovative modalità di scelta e di custodia delle bottiglie. Questo approccio innovativo sfrutta la tecnologia per offrire una catena di fornitura vinicola certificata e trasparente. Cantinium utilizza la tecnologia blockchain per garantire la massima trasparenza, certificando l’autenticità e la provenienza dei vini, dal produttore fino al consumatore finale. L’obiettivo della piattaforma è di consolidare la fiducia dei consumatori attraverso la certificazione digitale, garantendo l’autenticità e la provenienza di ogni bottiglia. È importante sottolineare che Cantinium è anche una Società Benefit, orientata a raggiungere benefici comuni oltre al profitto, e si impegna a promuovere la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nell’industria vinicola italiana. Questo impegno riflette la missione di Cantinium di proteggere e promuoere l’eccellenza del vino italiano.

Contatti: https://www.cantinium.com/it