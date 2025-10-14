Con Moby e Tirrenia l’estate non finisce mai aperte le prenotazioni per una stagione che dura tutto l’anno

Milano, 14.10.2025 – Grazie a una stagione ancora propizia e al gran lavoro sulla destagionalizzazione, l’estate dei passeggeri di Moby e Tirrenia non finisce mai.

E proprio in questo quadro Moby e Tirrenia hanno già aperto le prenotazioni per la prossima stagione calda, ma anche per tutti i giorni dell’anno, a partire dalle linee attive 365 giorni, prima fra tutte la Livorno-Olbia, in servizio tutto l’anno in entrambe le direzioni con partenze giornaliere diurne e notturne con le due ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo che offrono ai viaggiatori servizi di bordo con standard da navi da crociera, con un servizio di ristorazione unico: un intero ponte che si trasforma in uno show cooking a cielo aperto, con preparazioni a vista e una diversificazione dell’offerta che va dal ristorante gourmet al bar, passando per il grill con la possibilità di scegliere il pezzo di carne che si preferisce, la preparazione di pasta fresca, la pizzeria, la tavola calda, la frutteria, la yogurteria e tante altre proposte gastronomiche di ogni tipo.

La qualità eccellente della ristorazione, sempre improntata a freschezza, stagionalità e leggerezza, è presente anche su tutte le altre navi della flotta di Moby e Tirrenia, a partire dalle altre che restano sul mare tutto l’anno: quelle che servono in entrambe le direzioni la tratta fra Genova e Porto Torres, attiva 365 giorni l’anno con partenze giornaliere notturne e la Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia che è anch’essa attiva tutto l’anno con partenze ogni notte e che raddoppia da giugno a settembre con partenze giornaliere diurne da Civitavecchia e da Olbia.

In più, Moby allunga ulteriormente la stagione in Sardegna e la Genova-Olbia - che è la linea più amata per arrivare sull’isola dal Nord Italia e dall’Europa continentale - sarà attiva dal 23 maggio al primo novembre 2026, con partenze giornaliere notturne in entrambe le direzioni.

E, come sempre, tornano anche le linee per la Corsica: la Genova-Bastia, attiva dal 23 maggio al 28 settembre 2026 con quattro partenze a settimana, e la Livorno-

Bastia che partirà il primo giugno e proseguirà fino al 30 settembre 2026 con partenze giornaliere diurne.

Con Moby e Tirrenia l’estate non finisce mai.

Contatti:

Immediapress

Ufficio Stampa Moby

Massimiliano Lussana

massimiliano.lussana69@gmail.com

