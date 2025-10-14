circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale di Immediapress

Con Moby e Tirrenia l’estate non finisce mai aperte le prenotazioni per una stagione che dura tutto l’anno

14 ottobre 2025 | 12.07
LETTURA: 2 minuti

Milano, 14.10.2025 – Grazie a una stagione ancora propizia e al gran lavoro sulla destagionalizzazione, l’estate dei passeggeri di Moby e Tirrenia non finisce mai.

E proprio in questo quadro Moby e Tirrenia hanno già aperto le prenotazioni per la prossima stagione calda, ma anche per tutti i giorni dell’anno, a partire dalle linee attive 365 giorni, prima fra tutte la Livorno-Olbia, in servizio tutto l’anno in entrambe le direzioni con partenze giornaliere diurne e notturne con le due ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo che offrono ai viaggiatori servizi di bordo con standard da navi da crociera, con un servizio di ristorazione unico: un intero ponte che si trasforma in uno show cooking a cielo aperto, con preparazioni a vista e una diversificazione dell’offerta che va dal ristorante gourmet al bar, passando per il grill con la possibilità di scegliere il pezzo di carne che si preferisce, la preparazione di pasta fresca, la pizzeria, la tavola calda, la frutteria, la yogurteria e tante altre proposte gastronomiche di ogni tipo.

La qualità eccellente della ristorazione, sempre improntata a freschezza, stagionalità e leggerezza, è presente anche su tutte le altre navi della flotta di Moby e Tirrenia, a partire dalle altre che restano sul mare tutto l’anno: quelle che servono in entrambe le direzioni la tratta fra Genova e Porto Torres, attiva 365 giorni l’anno con partenze giornaliere notturne e la Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia che è anch’essa attiva tutto l’anno con partenze ogni notte e che raddoppia da giugno a settembre con partenze giornaliere diurne da Civitavecchia e da Olbia.

In più, Moby allunga ulteriormente la stagione in Sardegna e la Genova-Olbia - che è la linea più amata per arrivare sull’isola dal Nord Italia e dall’Europa continentale - sarà attiva dal 23 maggio al primo novembre 2026, con partenze giornaliere notturne in entrambe le direzioni.

E, come sempre, tornano anche le linee per la Corsica: la Genova-Bastia, attiva dal 23 maggio al 28 settembre 2026 con quattro partenze a settimana, e la Livorno-

Bastia che partirà il primo giugno e proseguirà fino al 30 settembre 2026 con partenze giornaliere diurne.

Con Moby e Tirrenia l’estate non finisce mai.

Contatti:
Immediapress
Ufficio Stampa Moby
Massimiliano Lussana
massimiliano.lussana69@gmail.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
estate passeggeri destagionalizzazione linee navi ristorazione
Vedi anche
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza