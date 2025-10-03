Credit Finance Ltd lancia NOVA a Sibos 2025: standing ovation da 15.000 leader globali, mentre gli investitori segnalano una fiducia miliardaria

FRANCOFORTE, Germania, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In un momento decisivo per il futuro dell'infrastruttura finanziaria, Credit Finance Ltd ha presentato la sua piattaforma di punta, NOVA, durante una videoconferenza in diretta a SWIFT Sibos 2025. Rivolgendosi a oltre 15.000 leader finanziari globali, il CEO Leonardo Bonetti ha tenuto un discorso visionario che ha suscitato una standing ovation e un immediato interesse da parte degli investitori, con impegni che hanno superato la soglia dei miliardi di dollari a poche ore dall'annuncio.

Trasmesso in diretta a istituzioni in cinque continenti, il lancio ha messo in luce le capacità trasformative di NOVA in termini di regolamento transfrontaliero, conformità basata su blockchain e ottimizzazione della liquidità basata sull'intelligenza artificiale. Bonetti ha definito NOVA come "la spina dorsale dell'infrastruttura per una nuova era di fiducia, velocità e trasparenza nella finanza globale".

"NOVA non è solo una piattaforma: è un balzo in avanti strategico", ha dichiarato Bonetti. "Abbiamo progettato un sistema che si adatta alla complessità normativa, si adatta alla domanda istituzionale e favorisce l'innovazione fintech".

La presentazione ha previsto una dimostrazione dal vivo dell'architettura modulare di NOVA, evidenziandone l'interoperabilità con i sistemi legacy e la conformità agli standard ISO 20022. I delegati sono rimasti particolarmente colpiti dal motore di analisi predittiva di NOVA, che fornisce informazioni in tempo reale sui flussi delle transazioni, sull'esposizione al rischio e sull'allineamento normativo tra le diverse giurisdizioni.

La risposta della comunità finanziaria è stata immediata e calorosa. Dirigenti di banche centrali, istituti di primo livello e fondi di venture capital hanno elogiato la chiarezza, la scalabilità e la lungimiranza strategica di NOVA. La standing ovation seguita alle osservazioni conclusive di Bonetti ha sottolineato l'interesse della piattaforma per i leader alla ricerca di un'infrastruttura resiliente e a prova di futuro.

L'entusiasmo degli investitori è cresciuto notevolmente dopo l'evento, con impegni iniziali superiori a 10 miliardi di dollari per il lancio globale di NOVA. Credit Finance Ltd ha confermato che l'implementazione graduale inizierà nel primo trimestre del 2026, con programmi pilota già in corso in Europa, Asia-Pacifico e America Latina.

"Questo è il tipo di infrastruttura che i sistemi finanziari mondiali stavano aspettando", ha affermato un senior partner di una delle principali società di investimento globali. "NOVA non si limita ad anticipare il futuro, lo sta costruendo".

Durante Sibos, Credit Finance Ltd ospiterà approfondimenti tecnici e briefing per gli investitori per esplorare la roadmap di NOVA, comprese le integrazioni con le valute digitali delle banche centrali (CBDC), strumenti ESG e soluzioni di tesoreria in tempo reale.

Con NOVA, Credit Finance Ltd riafferma il suo ruolo di catalizzatore per la trasformazione finanziaria, costruendo un'infrastruttura sicura, inclusiva e pronta per le complessità di domani.

