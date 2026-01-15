Crescita internazionale e pagamenti sicuri: IDEEARREDO.com rafforza l’intesa con PayPal

Gallese (VT), 15 Gennaio 2026 - Il 2025 si è chiuso con risultati in forte crescita per IDEEARREDO.com , e-commerce italiano specializzato in arredobagno e arredo giardino, che nell’anno ha consolidato il proprio percorso di espansione oltreconfine e rafforzato la qualità dell’esperienza d’acquisto, con un focus particolare su sicurezza e tutela dei clienti.

A fotografare l’evoluzione del progetto sono numeri concreti: nel 2025, IDEEARREDO.com ha registrato un incremento delle vendite del 10% rispetto all’anno precedente, con oltre 10.000 prodotti spediti e consegnati in più di 30 Paesi del mondo. L’azienda oggi conta un catalogo di circa 3.000 prodotti online e un sito disponibile in 8 lingue, strumenti che supportano una crescita sempre più internazionale e un acquisto semplice anche per clienti esteri.

In questo scenario si inserisce anche un traguardo significativo: PayPal ha invitato IDEEARREDO.com a partecipare come testimonial a un evento di settore a Roma, offrendo l’occasione per raccontare il percorso di internazionalizzazione dell’e-commerce e condividere come vengono utilizzati i servizi PayPal per rendere il checkout più affidabile e trasparente.

“Essere invitati da PayPal come testimonial è stato un riconoscimento importante: ci ha dato la possibilità di raccontare la nostra evoluzione internazionale e, soprattutto, di spiegare come lavoriamo ogni giorno per offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto sicura” – dichiara Patrizio Orlandi, amministratore di IDEEARREDO.com. “Il 2025 ha confermato che la direzione è quella giusta, con una crescita significativa e un’espansione sempre più solida sui mercati esteri.

In questo percorso, poter contare su un leader globale dei pagamenti digitali come PayPal significa aggiungere ogni giorno un livello concreto di sicurezza, affidabilità e tutela per i nostri clienti”.

Sul tema interviene anche Umberto Bajardi, responsabile del segmento PMI in PayPal: “Quando una PMI affronta i mercati esteri, la fiducia dei consumatori diventa un fattore decisivo. Disporre di soluzioni di pagamento digitali riconosciute, affidabili e flessibili consente di ridurre gli attriti nella fase di checkout. Non a caso, una recente ricerca evidenzia come il 49% degli acquirenti abbandoni il carrello in assenza del metodo di pagamento preferito. In questo contesto, PayPal mette a disposizione delle imprese PayPal Open, una piattaforma scalabile e globale che offre un’ampia gamma di opzioni di pagamento e che migliora i tassi di conversione.

Il percorso di IDEEARREDO.com dimostra come una PMI italiana possa strutturare la propria crescita, espandersi sui mercati internazionali e competere con successo, facendo leva su un’infrastruttura di pagamento solida e su una costante attenzione all’esperienza del cliente.”

Con i risultati raggiunti nel 2025, IDEEARREDO.com guarda al 2026 con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la presenza nei mercati esteri, continuando a investire su assortimento, qualità del servizio e processi in grado di garantire un’esperienza d’acquisto sempre più semplice e sicura.

