Natale: gli italiani regalano elettrodomestici rigenerati e pezzi di ricambi

Livorno, 05/12/2019 - Gli italiani acquistano sempre di più attraverso gli e-commerce e per Natale si prevede un boom di acquisti on-line con un’attenzione particolare al risparmio.

Da sempre tra gli acquisti nei negozi di commercio elettronico in prima posizione compaiono il settore viaggi e l’abbigliamento, ma anche i prodotti tecnologici e gli articoli casalinghi stanno sempre più crescendo.

Il trend di questo Natale sembra invece essere proiettato verso l’acquisto dei piccoli elettrodomestici rigenerati nonché dei pezzi di ricambio.

Un ritorno al passato che fa rivivere il periodo degli anni '80 dello scorso millennio dove si faceva ricorso ai piccoli negozi di artigiani per far aggiustare gli oggetti di uso quotidiano rotti o usurati dal tempo.

Dal calzolaio al negozio che riparava televisori e piccoli elettrodomestici oggi l'Italia sempre essere tornata a quasi 40 anni fa, ma con un'evoluzione negli usi e nelle abitudini all’acquisto e del tessuto cittadino.

Gli italiani sono sempre più attenti al risparmio e a far quadrare i conti del bilancio familiare, e il ritorno all'acquisto di ricambi o di elettrodomestici rigenerati sembra essere il nuovo trend di fine anno.

Un'evoluzione nelle modalità di fare acquisti che passa dal digitale con la nascita degli e-commerce B2C (Business to Consumer) e B2B (Business to Business) dedicati alla vendita di elettrodomestici refurbished e alla vendita online di ricambi per piccoli elettrodomestici.

Basti pensare ai robot da cucina, diventati negli anni presenza indiscussa nelle cucine italiane. Con il boom televisivo dei programmi dedicati alla cucina e alla ristorazione gli elettrodomestici da cucina e gli strumenti multifunzione sono a tutti gli effetti in grado di svolgere operazioni che solitamente richiederebbero un singolo elettrodomestico specifico per ognuna di esse. Capaci in un’unica macchina di tritare, montare, miscelare, impastare, frullare e molto altro ancora, come tutti gli altri prodotti, anche questi richiedono il ricambio di alcune delle loro componenti, valendo per essi il principio secondo il quale un uso costante porta ad una graduale usura.

Da nord a sud: come gli italiani acquistano on-line

Tra le regioni italiane che vantano un utilizzo quotidiano degli ecommerce per fare i propri acquisti ci sono sicuramente la Lombardia insieme al Trentino Alto Adige e al Veneto dove giornalmente si fa shopping nei negozi di commercio elettronico.

Se il nord Italia fa da regista indiscusso per lo shopping in internet, più omogenea è la situazione che vede una uniformità sugli acquisti in internet nel centro e sud Italia.

Da registrare, soprattutto nel centro sud un incremento delle vendite di elettrodomestici rigenerati o refurbished dove il prodotto, tolto dalla sua confezione originale, comprensivo di tutti gli accessori originali, viene rivenduto una volta revisionato e sanificato con la garanzia di un anno.

Per la maggiore si registrano gli acquisti degli elettrodomestici Folletto e Bimby rigenerati che permettono di portare a casa a prezzi che superano anche la metà di quelli degli ultimi modelli in circolazione un prodotto dalle elevate qualità e durevole nel tempo.

Se si pensa che il prezzo di un Bimby nuovo in negozio supera i mille euro, un Bimby rigenerato può essere portato a casa anche intorno ai 500 euro.

Idem per gli aspirapolvere Folletto, un altro prodotto di top gamma che comprato refurbished può essere acquistato on-line a prezzi che si aggirano anche intorno ai soli 200 euro.

Ma come rivelano le abitudini sugli acquisti online degli italiani, sempre più persone si rivolgono agli e-commerce per acquistare anche i ricambi per i piccoli elettrodomestici di uso quotidiano.

Gli italiani sembrano essere tornati ad essere dei veri e propri riparatori fai da te dove i ricambi più acquistati sono quelli per le macchine da caffè e per i ferri da stiro ma anche più in generale si registrano incrementi di vendite per i cavi di alimentazione, uno degli accessori che si usura con più facilità nel corso del tempo e per gli accessori per la cura e il benessere della persona.

Anche la manutenzione e la cura degli elettrodomestici rivestono due settori di vitale importanza con un incremento delle vendite dei filtri come gli Hepa (High efficiency particulate air) e Ulpa (ultra low penetration air) di ultima generazione insieme ai vari kit per la pulizia e l'igienizzazione.

Un incremento delle vendite dovuto anche a ragioni di salute, perché gli elettrodomestici che escono sul mercato sono stati progettati proprio per venire incontro alle necessità di chi li acquista, soprattutto se in casa si ha la presenza di animali domestici o se si soffre di fastidiose malattie come le allergie alle polveri.

Ecco perché il trend per gli acquisti natalizi vedrà gli italiani orientarsi sempre di più verso i pezzi di ricambio compatibili per tutti quei piccoli elettrodomestici che subiscono un'usura più rapida.

L'utilizzo di ricambi compatibili è esattamente in linea con la tendenza al risparmio, visto che, soprattutto comprando i kit di ricambio, si riesce a risparmiare alcune decine di euro, permettendo così a qualsiasi elettrodomestico di poter tornare ad una nuova vita con un investimento veramente basso e alla portata di tutti i portafogli.

Non stupiamoci quindi se, per Natale 2019, si vedranno sotto l’albero oggetti utili che semplificano la vita quotidiana e tanti accessori per preservarli e mantenerli in perfetta manutenzione.

