Bauli sceglie Giffoni InnovationHub e punta su Avrei questa idea per un nuovo storytelling sul Natale

La terza puntata con Lundini e Ferrario registrata il 30 novembre al Teatro Oscar deSidera di Milano

14 dicembre 2023. Bauli ha scelto Giffoni Innovation Hub per l'attività di brand integration e digital amplification e investe sul format Avrei questa idea per raggiungere una fetta di pubblico sempre più ampia in vista del prossimo Natale.

Dopo il successo dei primi due episodi con oltre 100 mila visualizzazioni sui canali Youtube e Spotify, le aziende si sono lasciate conquistare da Avrei questa idea, il format ideato da Giffoni Innovation Hub condotto da Valerio Lundini e Edoardo Ferrario che offre a quattro giovani under trenta di raccontare la propria idea di film o serie e sperare che un produttore investa sul loro progetto.

Per questo il terzo episodio “Speciale Natale” al Teatro Oscar deSidera di Milano, rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo: quello in cui a promuovere la creatività dei giovani e a investire sui loro sogni non c’è più solo Giffoni, ma anche aziende come Bauli che per rilanciare lo spirito natalizio in una fase storica complicata come questa e coinvolgere ogni generazione con il racconto di storie per tutta la famiglia, quest’anno ha scelto il divertimento garantito daAvrei questa idea.

Avrei questa idea Podcast S1 Episodio 3: Natale in Longobardi

Una bambina che ha cancellato il Natale con i suoi superpoteri si trova a dover consegnare i doni la notte della vigilia; due mamme che si candidano alla presidenza della giunta genitori dei genitori di una prestigiosa scuola elementare; tre nipoti e la loro nonnina in un pazzo viaggio on the road verso Stonehenge; un giovane fotografo raggiunge il successo grazie a un bassotto.

Quattro giovani talent hanno pitchato le loro idee cinematografiche e seriali. Avrei questa idea è un format di Giffoni InnovationHub e TamagoFactory.La cura editoriale è di Luigi Sales, Liù Cappella e Cecilia Attanasio.La regia è di TahirHussain.Secondo operatore Luigi Cerbone.Fonico di sala Olmo Giani. Il sound design è di Luca Leoni.La supervisione del suono, la post produzione e il montaggio sono di Luca Leoni e TahirHussain.

