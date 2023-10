Natale con LC&G

24 ottobre 2023. Per la prima volta quest’anno, il catalogo del merchandising ufficiale includerà un prodotto in grado di unire eccellenza gastronomica e fantasia italiana: da oggi è infatti possibile preordinare il panettone artigianale prodotto e firmato da Damiano Carrara, realizzato per Kamiladesign, licenziatario ufficiale del merchandising di LC&G.

Il celebre chef, pasticciere e conduttore televisivo, lucchese doc, ha realizzato per l’occasione tre diverse varianti del suo panettone artigianale – tradizionale, ai quattro cioccolati e senza glutine – in tiratura limitata di 600 pezzi complessivi.

Ogni panettone è incluso in un set con l’agenda 2024 special edition prodotta da BD edizioni/J-POP, e la pallina di Natale LC&G special edition 2023, per un regalo a tema che farà la felicità dei più golosi e degli aficionados di Lucca Comics & Games.

È possibile ordinare il proprio set, fino a metà novembre o a esaurimento scorte, unicamente dal sito ekshop.it/damianocarrara.