Unicusano e Tor Vergata, insieme per celebrare Italo Calvino nel centenario dalla sua nascita

Roma, 15 novembre 2023. L’Università degli studi di Roma “Niccolò Cusano” e “Tor Vergata” celebreranno insieme, il prossimo 21 e 22 novembre, il centenario della nascita di Italo Calvino dedicando un Convegno internazionale alla ricostruzione del profilo dello scrittore, caratterizzato da una straordinaria versatilità intellettuale. Durante i lavori del convegno sarà presentata anche la mostra dedicata all’autore: “Continenti dell’altrove. Le Città di Calvino tra invenzione e rappresentazione”.

“Le celebrazioni dedicate a Calvino quest’anno sono state molte, alcune delle quali ancora in atto, – ha dichiarato la prof.ssa Pamela Parenti, docente di Letteratura italiana presso la Unicusano - abbiamo voluto ricordare questo autore nell’ambito di un progetto comune che ci vede impegnati in una struttura di ricerca, “L’Osservatorio-laboratorio sulla Letteratura di Formazione in Italia”, nato più o meno un anno fa, in cui lavorano al nostro fianco giovani ricercatori anche in sinergia con le scuole. Per tale ragione il nostro convegno mette insieme gli interventi di Docenti della Scuola e dell’Università dedicando uno spazio significativo alle voci dei giovani studiosi (assegnisti di ricerca e dottorandi). Riteniamo, infatti, che un autore come Calvino, che riflette nella sua opera i principi della multiformità, della transdisciplinarietà, del superamento delle barriere dei ruoli, dei generi e dei settori, si presti a un dialogo e a uno scambio tra le varie forme d’indagine anche con lo scopo di individuare nuove linee di ricerca.”

Le numerose celebrazioni (lo scorso anno a Pasolini e quest’anno a Calvino) sono nate proprio con l’intento primario di riportare all’attenzione di tutti, non solo degli studiosi, la complessità, l’attualità, la profondità, ma anche lo straordinario fascino artistico delle loro opere.

Ufficio Stampa