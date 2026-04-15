Delta presenta produzione intelligente basata su AI, Ricarica EV avanzata e sistemi di Alimentazione Industriale ad Hannover Messe 2026

HANNOVER, Germany, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Delta, leader globale nella gestione dell'energia e nelle soluzioni smart per la sostenibilità, presenterà ad Hannover Messe 2026 (Padiglione 13, Stand C02) le sue più recenti tecnologie per la produzione basata su AI, i digital twin, i sistemi di alimentazione industriale, la mobilità elettrica e l'energia sostenibile.

Con il tema "Delta Sustainable Factory", l'azienda mostrerà come l'integrazione di automazione intelligente, tecnologia digital twin e soluzioni energetiche ad alta efficienza consenta una produzione intelligente, la mobilità elettrica e processi industriali più efficienti dal punto di vista energetico. Tra i punti salienti figurano una dimostrazione live di produzione basata sull'AI, il lancio della nuova serie di alimentatori industriali Chameleon e la soluzione di accumulo energetico All-In-One C-Series.

Automazione intelligente e integrazione avanzata

Uno degli elementi chiave della Smart Factory di Delta è una dimostrazione integrata basata su un sistema cyber-fisico, che combina in modo fluido sistemi avanzati per l'inserimento di PCB. Un'altra applicazione dedicata a una produzione efficiente e flessibile riguarda le soluzioni con robot collaborativi, tra cui un avanzato sistema di pallettizzazione basato sul cobot DC16 per l'automazione efficiente di fine linea.

Inoltre, l'esposizione includerà la serie Compact Multi-Drive MX300. Progettata per offrire maggiore flessibilità ed efficienza degli spazi negli impianti moderni, la sua architettura modulare multi-asse consente di configurare i sistemi di azionamento in base ai requisiti applicativi specifici.

Lancio della serie di alimentatori industriali Chameleon

Delta presenterà ufficialmente la serie Chameleon, un alimentatore industriale AC/DC progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti gravosi, con tensione di uscita nominale di 48 V.

Grazie all'elevata densità di potenza e al funzionamento senza ventola, la piattaforma Chameleon è ideale per applicazioni industriali esposte a polvere, umidità e altre condizioni avverse. L'alimentatore da 1.000 W offre un'efficienza fino al 95% e opera in un ampio intervallo di temperatura da -40 °C a +85 °C, garantendo un'erogazione di potenza stabile anche in condizioni difficili.

La piattaforma supporta inoltre la regolazione digitale dell'uscita, la comunicazione PMBus e la segnalazione di stato integrata, consentendo un'integrazione di sistema efficiente e funzionalità avanzate di monitoraggio, oltre a supportare strategie di manutenzione predittiva.

Soluzioni di ricarica e infrastrutture energetiche per applicazioni commerciali e industriali

Nel segmento delle infrastrutture energetiche, Delta presenterà soluzioni per la mobilità elettrica che integrano ricarica per veicoli elettrici, accumulo di energia e sistemi di gestione energetica, a supporto di infrastrutture di ricarica scalabili ed efficienti per applicazioni commerciali e industriali.

Il portafoglio include sistemi di ricarica ad alta potenza come il caricatore rapido DC UFC 500. Progettato per ricariche intensive e operazioni di flotta, l'UFC 500 combina elevata capacità di ricarica con prestazioni ultra rapide. È affiancato dalla soluzione di accumulo energetico All-In-One C-Series, che soddisfa efficacemente le esigenze di alta potenza anche in contesti con limitazioni di rete.

La C-Series integra batterie, un sistema di conversione di potenza (PCS), un sistema di raffreddamento a liquido e un'unità di controllo in un'unica soluzione, offrendo una capacità di 125 kW / 261 kWh con un ingombro di soli 1,42 m². Il sistema supporta installazioni su scala megawatt grazie a un design modulare che semplifica trasporto e installazione. In combinazione con le capacità di gestione energetica di Delta, queste soluzioni supportano applicazioni come peak shaving, bilanciamento del carico e spostamento dei consumi energetici, consentendo agli operatori di ricarica di migliorare l'utilizzo delle infrastrutture e mantenere la stabilità della rete.

Per industrie intelligenti e sostenibili

Con la propria presenza nelle aree Smart Manufacturing, Clean Mobility e Sustainable Energy, Delta dimostra come automazione intelligente, elettronica di potenza avanzata e soluzioni di mobilità possano essere integrate in modo efficace per affrontare le sfide della digitalizzazione e della decarbonizzazione.

Dalla robotica basata su AI all'ottimizzazione della produzione tramite digital twin, fino ai sistemi modulari di alimentazione industriale, alle soluzioni di accumulo energetico e alle infrastrutture di ricarica EV ad alta potenza, Delta presenta un portafoglio completo progettato per supportare attività industriali resilienti, efficienti e orientate al futuro a livello globale.

Combinando tecnologie avanzate di produzione con soluzioni energetiche efficienti, soluzioni per l'intralogistica elettrificata e sistemi di mobilità intelligente, Delta continua a supportare le industrie nell'accelerare la trasformazione digitale, favorendo al contempo la transizione globale verso sistemi energetici sostenibili.

Delta sarà presente ad Hannover Messe 2026 dal 20 al 24 aprile presso il Padiglione 13, Stand C02.

Per maggiori informazioni, visitare: https://www.delta-emea.com/en-GB/landing/hannover-Messe-2026

Informazioni su Delta

Delta è un leader globale nella fornitura di alimentatori switching e soluzioni per la gestione termica. Fondata nel 1971, Delta è quotata alla Borsa di Taiwan con il codice 2308. L'azienda offre un ampio portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico basati sull'IoT, che coprono settori quali l'automazione industriale, l'automazione degli edifici, l'alimentazione per telecomunicazioni, le infrastrutture dei data center, la ricarica dei veicoli elettrici, le energie rinnovabili, lo stoccaggio di energia e i display. L'obiettivo di Delta è promuovere città sostenibili e una produzione intelligente.

In qualità di azienda riconosciuta a livello globale, Delta è guidata dalla sua missione: "Fornire soluzioni innovative, pulite ed efficienti dal punto di vista energetico per un futuro migliore". Grazie alla sua competenza chiave nell'elettronica di potenza ad alta efficienza e al suo modello aziendale integrato ESG (ambientale, sociale e di governance), Delta contribuisce ad affrontare importanti sfide ambientali come il cambiamento climatico. L'azienda serve i propri clienti attraverso una rete globale di uffici vendite, centri di ricerca e sviluppo e siti produttivi distribuiti in quasi 200 sedi in 5 continenti.

Nel corso della sua storia, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali per i suoi risultati economici, le sue tecnologie innovative e il suo impegno in ambito ESG. Dal 2011, Delta è inclusa per 14 anni consecutivi nel Dow Jones Best-in-Class World Index (precedentemente DJSI World Index dei Dow Jones Sustainability™ Indices). Delta è stata inoltre inclusa per tre volte nella "Double A List" del CDP per il suo contributo significativo alla lotta contro il cambiamento climatico e alla sicurezza idrica, ed è stata riconosciuta come "Supplier Engagement Leader" per otto anni consecutivi per il continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile.

Per ulteriori informazioni su Delta, visitare: www.delta-emea.com

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