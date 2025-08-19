Ecco Miutine, la nuova fragranza irriverente di Miu Miu

PARIS, 19 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Miu Miu presenta Miutine, la nuova fragranza femminile che cattura l'essenza della donna Miu Miu: irriverente, dallo spirito giovanile, anticonformista. Miutine si indossa esclusivamente per sé, lontano da sguardi indiscreti. Racchiuso in un flacone matelassé color caramello, il profumo al suo interno, una classica firma chypre, rivisitata da un twist fruttato e gourmand.

Il nome: Miutine

Miutine. Una maliziosa rivisitazione in chiave Miu Miu del termine francese 'mutine', uno spirito ribelle, incapsulato in un flacone. Lo spirito della ragazza Miu Miu: irriverente. Conosce le regole e si diverte a stravolgerle. Miutine non è un'affermazione, ma uno sguardo d'intesa. Una dolce ribellione, spensierata e intrisa di arguzia, un gesto fatto per sé.

Il jus: un gourmand irriverente ed esplosivo

Ideata dal naso profumiere Dominique Ropion, Miutine è uno stravolgimento dei codici tradizionali, con un'audacia gourmand incapsulata in una fragranza. Ispirata a un classico senza tempo della profumeria femminile - la famiglia Chypre - caratterizzata da una sofisticata miscela di agrumi luminosi, da un cuore floreale e da una base ricca e terrosa di muschio di quercia e patchouli. In Miutine, quest'iconica struttura chypre è sovvertita da un duo esplosivo di accordi di fragolina di bosco e zucchero di canna, dando vita a una firma chypre irriverente, gourmand, intima e avvolgente.

Il flacone: un omaggio al matelassé di Miu Miu

Il flacone riecheggia i codici più iconici di Miu Miu. L'inconfondibile etichetta bianca e nera si trasforma in un prezioso anello, su un vetro Matelassé splendidamente lavorato. Un omaggio all'iconica pelle matelassé della maison Miu Miu.

L'ambassador: una voce irriverente e pluripremiata

L'ambassador di Miu Miu, Emma Corrin, interprete vincitrice del Golden Globe, incarna perfettamente lo spirito Miu Miu attraverso una costante trasformazione, naturalezza, spirito e audacia.

"La fragranza rappresenta tutti gli aspetti che più apprezzo e rispetto in me stessə e negli altri: ribellione, espressione, originalità. È per gli spiriti liberi" - Emma Corrin, Volto globale.

Diretta dall'amica di lunga data della Maison, vincitrice del Premio della Giuria al Sundance festival, la regista Hailey Benton Gates, la campagna di Miutine debutterà il 20 agosto 2025. Cos'è – o chi è - Miutine? La campagna è la definizione dello spirito Miutine in movimento. La definizione di uno spirito irriverente.

