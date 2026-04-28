Echosens nomina Romain Baujard amministratore delegato del Gruppo

L'azienda intende accelerare i tempi nel rendere la salute del fegato un indicatore vitale nella cura delle patologie cardiometaboliche; la nomina segue il pensionamento dell'attuale AD del Gruppo Dominique Legros

PARIGI, 28 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Echosens, società di diagnostica globale specializzata in dispositivi e servizi medici non invasivi, ha annunciato oggi la nomina di Romain Baujard come amministratore delegato del Gruppo, a partire dal 1° maggio 2026. Succede a Dominique Legros, che andrà in pensione dopo aver guidato l'azienda dal 2019. Sotto la guida di Dominique, Echosens ha vissuto un periodo di costante espansione globale con una crescente adozione clinica e commerciale della sua tecnologia.

Sostenuto da Inner Mongolia FuRui Medical Science, una società di assistenza sanitaria ad alta tecnologia dedicata alla prevenzione, alla diagnosi, al trattamento e alla gestione a lungo termine delle malattie epatiche, insieme ad Astorg, una delle principali società di private equity paneuropee con una profonda esperienza nel settore sanitario, Echosens sta entrando nella sua prossima fase di crescita poiché la salute del fegato diventa una componente fondamentale della cura cardiometabolica, con un supporto continuo per potenziare la sua piattaforma globale ed espandere l'adozione clinica. Con l'aumento della prevalenza globale delle malattie metaboliche e la rapida innovazione nei trattamenti, gli operatori sanitari stanno ponendo maggiore enfasi sulle aree in cui Echosens è in una posizione privilegiata, tra cui la diagnosi precoce, la stratificazione del rischio e la gestione longitudinale delle malattie.

Romain Baujard è entrato a far parte di Echosens nel 2015 e, più recentemente, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del settore farmaceutico. Ha ricoperto numerosi altri ruoli di leadership strategica e operativa, tra cui la supervisione del marketing globale e delle operazioni commerciali internazionali. Baujard ha inoltre instaurato partnership globali con le principali aziende farmaceutiche, rafforzando la posizione di Echosens all'incrocio tra la salute del fegato e le terapie cardiometaboliche emergenti, un'area di crescente interesse clinico e di maggiori investimenti.

"Sono onorato di assumermi questa responsabilità", ha dichiarato Baujard. "Echosens si trova in un momento cruciale, in un contesto in cui l'innovazione nel campo della cura delle patologie cardiometaboliche sta subendo una forte accelerazione. La valutazione epatica sta diventando essenziale per il modo in cui i pazienti vengono valutati e gestiti. La nostra opportunità è quella di incorporare la valutazione epatica come parte integrante dell'assistenza di routine su larga scala".

Ha aggiunto: "Continueremo ad ampliare l'accesso alle nostre tecnologie, a fornire supporto ai medici al di là delle specialità tradizionali e a potenziare le nostre capacità in ambito digitale, dei dati e dell'intelligenza artificiale per favorire una diagnosi precoce e una gestione del rischio più efficace".

Dal 2019, Dominique Legros ha guidato Echosens in un periodo di forte crescita e trasformazione, consolidando la posizione dell'azienda come punto di riferimento globale nella valutazione epatica non invasiva. Sotto la sua guida, FibroScan® si è espanso oltre l'epatologia e la gastroenterologia, fino a raggiungere la diabetologia, l'endocrinologia e l'assistenza primaria, riflettendo il crescente riconoscimento della salute del fegato come componente fondamentale di una gestione metabolica più ampia e un'opportunità in espansione all'interno di popolazioni di pazienti numerose con accesso limitato alle cure.

"Guidare Echosens è stato un privilegio", ha affermato Legros. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di consentire agli operatori sanitari di prendere le decisioni migliori, basate su dati clinici, e di migliorare gli esiti per i pazienti. La salute del fegato è importante e sono orgoglioso di ciò che le nostre équipe hanno realizzato per portare questo messaggio nei percorsi di cura globali. Sono fiducioso che Romain sia la persona giusta per guidare Echosens nella sua prossima fase di crescita".

Gli azionisti di Echosens e Laurent Sandrin, presidente e co-fondatore, hanno concluso: "Echosens ha costruito una solida piattaforma sotto la guida di Dominique, con una crescente adozione clinica e una portata globale. Lo ringraziamo per il suo contributo allo sviluppo dell'azienda. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Romain per molti anni, durante i quali ha assunto responsabilità sempre maggiori all'interno dell'organizzazione, ottenendo risultati davvero notevoli".

Informazioni su Echosens

Echosens è leader globale nelle soluzioni non invasive per la valutazione della salute del fegato. Grazie alla tecnologia FibroScan® e al suo ecosistema digitale in continua espansione, Echosens si impegna a rendere la salute del fegato un indicatore vitale per la cura delle patologie cardiometaboliche; perché la salute del fegato è importante.

Informazioni su Inner Mongolia FuRui Medical Science Co., Ltd.

Inner Mongolia FuRui Medical Science è un'azienda sanitaria ad alta tecnologia dedicata alla prevenzione, alla diagnosi, al trattamento e alla gestione a lungo termine delle malattie epatiche, il cui obiettivo è quello di "proteggere ogni famiglia dal cancro al fegato". Fondata nel 1998 e con sede a Pechino, l'azienda è quotata alla Borsa di Shenzhen (300049) e gestisce un modello integrato di assistenza sanitaria che combina diagnostica non invasiva, terapie farmacologiche, servizi sanitari digitali e soluzioni assicurative.

Informazioni su Astorg

Astorg è una società di private equity leader a livello paneuropeo, con oltre 23 miliardi di euro di asset in gestione. Astorg collabora con imprenditori e team dirigenziali per acquisire società internazionali leader di mercato con sede in Europa o negli Stati Uniti, fornendo loro la guida strategica, la governance e il capitale necessari per raggiungere i propri obiettivi di crescita. Grazie a una spiccata cultura imprenditoriale, una prospettiva a lungo termine per gli azionisti e una struttura decisionale snella, Astorg vanta una preziosa esperienza nei settori della sanità, della tecnologia e del software, nonché nelle società di servizi alle imprese.

Con sede centrale in Lussemburgo, Astorg ha uffici a Londra, Parigi, New York, Francoforte e Milano.

Per ulteriori informazioni su Astorg: www.astorg.com | Segui Astorg su LinkedIn.

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