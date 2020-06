L’Iva al 4% sulle vetture elettriche: è fatta

Finalmente dopo 3 anni di incessanti pressioni e proposte da parte dell’ANGLAT, nel 2020 le persone con disabilità, aventi diritto, potranno usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 97/86 e s.m.i., anche per l’acquisto di vetture elettriche e ibride. Lo prevede un emendamento inserito nel decreto fiscale inerente la legge di bilancio 2020.

Ringraziamo pertanto i senatori e i deputati che hanno reso possibile questo primo grande risultato, ma rimangono ancora ferme una serie di altrettante importantissime proposte presentata dall’ANGLAT, sulle quali contano 7,5 milioni di persone con disabilità ed i loro nuclei familiari.

Per migliorare sensibilmente la loro mobilità, intesa quale sinonimo di autonomia e libertà, non si piò più attendere, perché più passa il tempo e piùle persone vengono costrette a rimanere a casa con un conseguente aumento dei costi per lo stato e gli enti locali!

Chiediamo quindi ai senatori e parlamentari tutti, di continuare su questa strada, per fa sì che nella Legge di bilancio 2020 vengano recepite le nostre proposte, perché, a 10 anni dalla ratifica della nostra Convenzione Onu sui diritti delle persone con disablità, abbiamo il dovere di rispondere concretamente ad oltre 20 milioni di cittadini ed elettori che non possono rimanere indietro.

