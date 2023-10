Bybit espande il trading di criptovalute in Sudafrica con nuovi prodotti derivati e servizi per l'on-ramp di valute fiat

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 19 ottobre 2023 - Bybit, il terzo exchange di criptovalute al mondo per numero di visitatori, ha annunciato il lancio ufficiale dei propri prodotti di derivati di criptovalute in Sudafrica, insieme all'introduzione di un nuovo servizio di on-ramp per le valute fiat. Bybit offrirà tali prodotti in Sudafrica in qualità di rappresentante legale di Money Doc (Proprietary) Limited, un fornitore di servizi finanziari autorizzato (FSP no. 52081) registrato sotto il numero di società sudafricano 2019/466808/07.

In aggiunta alla commercializzazione legittima dei suoi prodotti derivati di trading offshore, Bybit introdurrà anche un nuovo servizio di on-ramp per le valute fiat per il Rand sudafricano (ZAR). Tale funzionalità permetterà agli utenti di depositare comodamente i propri Rand tramite bonifico bancario (EFT, trasferimento elettronico di fondi), anche tramite trasferimento istantaneo, e potendo così accedere in modo semplice e conveniente all'acquisto e alla vendita di criptovalute. Tale miglioramento permetterà ai trader e agli utenti crypto del Sudafrica di sfruttare in modo del tutto conforme alle normative locali la liquidità e gli strumenti di trading leader di mercato offerti da Bybit.

Joshua Yau, manager regionale di Bybit per l'Africa, ha espresso entusiasmo nei confronti di questa espansione, affermando che "rappresenta una pietra miliare importante per Bibyt, e finalmente l'appassionata comunità crypto sudafricana potrà accedere a prodotti leader di mercato in modo del tutto conforme alle normative. Si tratta di un passo importantissimo nell'ambito del nostro impegno sulla compliance. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri utenti un'esperienza di trading sicura e priva di ostacoli, strumenti di trading leader di mercato e un accesso a basto costo."

Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit, ha condiviso le proprie opinioni su questa mossa strategica: "La nostra espansione in Sudafrica non fa che riaffermare la missione di Bybit di rendere il trading di criptovalute accessibile a tutti e di rispettare le normative locali. Crediamo che la tecnologia blockchain abbia il potere di rivoluzionare la finanza, e questa espansione rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento di tale obiettivo."

L'espansione di Bybit in Sudafrica riflette l'impegno della società nei confronti dell'accessibilità globale, nonché la sua dedizione allo scatenare il pieno potenziale degli appassionati di criptovalute, nel tentativo di compiere un balzo in avanti tramite il Web3 tramite gli strumenti, il supporto e le opportunità di nuova generazione.

"Bybit Fintech FZE offre prodotti derivati in Sudafrica a nome di Money Doc (Proprietary) Limited, un provider autorizzato di servizi finanziari (FSP no. 52081). Bybit Fintech FZE è un rappresentante legale di Money Doc (Proprietary) Limited."

#Bybit / #TheCryptoArk

Informazioni su Bybit

Fondato nel 2018, Bybit è oggi uno dei primi cinque exchange di criptovalute al mondo e offre una piattaforma professionale dove gli investitori e i trader di criptovalute possono trovare un sistema di abbinamento ultra veloce, un'assistenza clienti disponibile 24/7 e un supporto multilingue per la community. Bybit è orgoglioso di poter collaborare con il team campione in carica dei campionati piloti e costruttori Oracle Red Bull Racing.

Per richieste da parte dei media, inviare un'e-mail all'indirizzo: media@bybit.com

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.bybit.com

Per aggiornamenti, seguire: Community e social media di Bybit