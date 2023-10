CartissimaQ8: la carta carburante per professionisti e imprese con flotta aziendale

Milano, 6 Ottobre 2023. Una carta carburante, detta anche fuel card, è una carta di credito che viene emessa da un gestore petrolifero e che viene utilizzata per pagare il rifornimento di carburante su un veicolo, evitando così l’utilizzo dei contanti. Oltre ad essere legata a uno scopo predeterminato (l’acquisto di carburante presso le stazioni di servizio convenzionate), è però anche caratterizzata dalla presenza di diverse altre funzioni.

In commercio, esistono molte tipologie di fuel card e tra queste una delle più interessanti è sicuramente la Carta Carburante CartissimaQ8, uno strumento moderno e flessibile pensato per le esigenze dei liberi professionisti e per tutte quelle imprese che hanno a disposizione una flotta aziendale, anche ridotta.

Come funziona la carta carburante per aziende di Q8?

CartissimaQ8 è una carta aziendale che consente di effettuare il pagamento dei rifornimenti di carburante con una dilazione in tutte le stazioni abilitate al servizio. Dopo averla utilizzata, il cliente riceve in modo automatico la fattura elettronica, obbligatoria per recuperare l’IVA sui rifornimenti di carburante.

Le aziende o i professionisti che intendono richiedere CartissimaQ8 possono farlo compilando l’apposito modulo che trovano sul portale ufficiale di Q8. Una volta attivata, la propria flotta può essere comodamente gestita tramite un portale web (Cartissima Web) o anche tramite applicazione (App CartissimaQ8), per una gestione del proprio business ancora più immediata e pratica.

I quattro piani di CartissimaQ8

Tutte le imprese e liberi professionisti, anche all’interno del medesimo settore, hanno delle esigenze diverse e la gestione della propria flotta aziendale ne è un esempio. Per rispondere a questa necessità e garantire allo stesso tempo la massima flessibilità,CartissimaQ8 propone quattro diverse tipologie di offerta.

Il primo dei piani disponibili è Light, il più “leggero”, come si intuisce dal nome. Questo piano base è pensato per i piccoli imprenditori che devono gestire flotte di dimensione ridotta e per i liberi professionisti. Scegliendo questa opzione, il cliente può monitorare online il proprio contratto collegandosi al portale Cartissima Web. Inoltre, ha la possibilità di visualizzare le eventuali altre carte carburante collegate e i rispettivi PIN e di controllare le varie transazioni e gestire le fatture.

Il livello successivo è rappresentato dal piano Pro, ovvero quello dedicato a coloro che preferiscono gestire in piena autonomia le varie carte e prediligono i pagamenti digitali. Questa offerta, infatti, permette di effettuare rifornimento senza carta fisica, usufruendo solamente del portale Cartissima Web o dell’app per smartphoneCartissimaQ8 (che permette di effettuare pagamenti digitali grazie al sistema PAY).

Ulteriori funzioni sono disponibili nel piano Premium, pensato per quelle realtà che si trovano a gestire flotte aziendali di medie e grandi dimensioni. Scegliendo questa opzione, il fleet manager potrà gestire in modo efficiente i vari driver e i loro rifornimenti tramite la creazione di più account dedicati, con la possibilità di monitorare i vari pagamenti tramite apposita autorizzazione. Non mancano altre funzioni aggiuntive, come l’impostazione di un sistema di alert per informare il titolare in caso di eventuali consumi anomali.

Il piano più completo è però l’Executive, ovvero quello garantisce un alto livello di sicurezza e offre opzioni esclusive per il controllo di flotte aziendali particolarmente numerose. È progettato per tutti quei clienti che hanno esigenze di flessibilità nella gestione della flotta e dei propri driver; scegliendo questa opzione, infatti, è possibile profilare ogni driver, personalizzare i vari PIN, o generare PIN usa e getta. Inoltre, mette a disposizione la possibilità di monitorare i consumi di CO2 della propria flotta, un vantaggio non indifferente se si pensa alla crescente attenzione che le aziende devono dedicare alla sostenibilità ambientale.

