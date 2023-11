Dieffe Gestioni Immobiliari, Ancona: “Affitti brevi, i vantaggi di una gestione professionale”

Massimo rendimento, abbattimento del rischio morosità, offrendo ai clienti una rendita sicura nelle varie stagionalità

Ancona, 22/11/2023. La richiesta di affitti brevi in Italia è un trend in ascesa che non si limita unicamente alla ricerca di case vacanza ma si estende anche ai viaggi legati alle attività professionali.

“La nostra mission aziendale è far incontrare le esigenze dei clienti che cercano appartamenti in affitto per brevi periodi con quelle dei proprietari di immobili, garantendo ad entrambi soluzioni vantaggiose ed evitando, soprattutto, cattive sorprese”, spiega Daniele Fava, imprenditore edile e titolare della Dieffe Gestioni Immobiliari di Ancona. “Proponiamo varie soluzioni per affitti a breve termine, la cui prenotazione avviene attraverso il portale Airbnb. Da una parte, aiutiamo i proprietari ad ottimizzare l’aspetto economico, con un rendimento certo, evitando le problematiche che, spesso purtroppo, sorgono con gli inquilini tradizionali. Dall’altra, offriamo ai clienti che andranno ad usufruire degli appartamenti un’esperienza positiva inserita nel contesto del viaggio, che sia di lavoro o di svago”.

Dieffe Gestioni Immobiliari di Ancona è una realtà consolidata da oltre due decenni che offre soluzioni per chi desidera massimizzare la redditività immobiliare attraverso il subaffitto, mettendo a disposizione dei proprietari di appartamenti la grande esperienza maturata nel settore immobiliare per ottimizzare il rendimento economico dell’immobile nelle diverse stagionalità.

“Il settore dello short rental è un comparto dinamico e con margini di crescita notevoli ma necessita di una conduzione professionale che garantisca alle parti immediatezza della risposta, ampia possibilità di scelta, selezione degli immobili e degli inquilini. Occorre uno sviluppo della gestione, in termini di flessibilità e qualità, che consenta ai proprietari di utilizzare i propri immobili per periodi determinati in caso di necessità”, sottolinea Fava. “Improvvisarsi senza avere conoscenza delle dinamiche di mercato e delle normative di riferimento può essere rischioso; in questo contesto è sempre bene affidarsi alla supervisione di figure specializzate, quali appunto i Property Manager. Spesso non ci si rende conto delle insidie che si nascondono dietro l’angolo, da cui ci si può tranquillamente tutelare affidandosi a professionisti dello Short Rent Consulting”.

Dieffe Gestioni Immobiliari offre al settore le competenze maturate nel campo immobiliare occupandosi di ogni adempimento necessario alla gestione degli immobili, dagli aspetti pratici alla fiscalità e contrattualistica. In particolare, operando anche nell’ambito delle ristrutturazioni di immobili residenziali, fatto che permette all’azienda di avere a disposizione una squadra esperta che si dedica a manutenzioni e riparazioni generiche e di impiantistica, gestendo tutto in modo rapido ed impeccabile.

Contatti: https://www.diefferistrutturazioni.it/