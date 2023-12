Gestione Servizi Mobilità S.p.A. riceve il Premio Industria Felix per essersi distinta per performance gestionale e affidabilità finanziaria

I vertici dell’azienda sono stati a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana, a ritirare l’Alta Onorificenza alla presenza di rappresentanti del Governo

Pordenone, 12 dicembre 2023. Per il secondo anno consecutivo, l’azienda friulana Gestione Servizi Mobilità S.p.A. è stata insignita dell'Alta Onorificenza di Bilancio nella quarta edizione nazionale del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, un riconoscimento assegnato alle top imprese, con sedi legali in Italia, che si sono distinte per performance gestionale e affidabilità finanziaria. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza in edicola con Il Sole 24 Ore, che ha svolto una dettagliata inchiesta giornalistica, in collaborazione con Cerved Group, un’agenzia di informazioni commerciali che valuta la solvibilità e il merito creditizio delle imprese, su 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia.

“L’azienda è risultata competitiva e affidabile in quanto idonea rispetto a un algoritmo di competitività estratto dal conto economico e convalidato dal Comitato Scientifico coordinato dal Prof. Cesare Pozzi, docente di Economia Industriale presso l’Università Luiss Guido Carli, dall’Ing. Vito Grassi, vicepresidente nazionale di Confidustria, e rispetto al livello di solvibilità o sicurezza finanziaria del Cerved Group Score”, con queste parole, l’azienda di Pordenone è stata invitata all’evento celebrativo che si è svolto l’11 dicembre scorso a Milano, in piazza degli Affari 6, più precisamente a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. Durante l'evento, presentato dal giornalista e direttore del Day Time Rai Angelo Mellone e dalla giornalista e capo servizio del Tg1 Maria Soave.

All'evento hanno partecipato esponenti del Governo, membri del Parlamento e i vertici di Confindustria. Il Premio è frutto di una collaborazione tra Industria Felix Magazine, Cerved Group, l’Università Luiss Guido Carli e l’Associazione Culturale Industria Felix, e vede i patrocini di Confindustria e SIMEST, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE, Plus Innovation e M&L Consulting Group.

Gestione Servizi Mobilità S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico costituitasi nel 2002 grazie alla legislazione, in materia di ordinamento delle autonomie locali, che permette a questo tipo di imprese di gestire i servizi pubblici di Comuni, oggi sono oltre trenta, in Provincie e Regioni diverse. In qualità di società multiservizi, GSM si occupa della gestione della sosta a pagamento per una decina di Comuni, della segnaletica stradale, della gestione del mercato ittico all'ingrosso di Marano Lagunare, del monitoraggio e della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, della gestione dei Tributi locali nonché della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e non, ed è in prima linea per quanto riguarda l’implementazione di numerosi servizi digitali quali le fasi di rinnovo degli abbonamenti per la sosta, il pagamento delle contravvenzioni, e la gestione di impianti tecnologici come i pannelli a messaggio variabile, TVCC Park e rilevatori di velocità.

“Essere insigniti di questo importante premio, insieme a sole altre sedici aziende in tutta Italia, è motivo di grande orgoglio”, afferma Antonio Consorti, Amministratore Unico di GSM. “Continueremo a lavorare con passione e dedizione per garantire servizi affidabili, ad alta performance e al passo con le nuove tecnologie. GSM ha saputo in questi anni accrescere il proprio potenziale grazie alla collaborazione e all’attenzione di tutti i soci e grazie alla disponibilità, professionalità, impegno e passione dei propri collaboratori. Per questo oggi festeggiamo una vittoria di tutti. Un riconoscimento che ci spinge a migliorare sempre di più. Ma, in questo momento, voglio ringraziare tutti gli autori di questo eccellente risultato”.

https://www.gsm-pn.it/