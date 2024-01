Il Gruppo G.R.E. dà il benvenuto a Barni Carlo Elettrodomestici

Forte di 70 anni di storia, il leader lombardo nella distribuzione supporterà la crescita di tutto il Gruppo puntando su efficienza, logistica e servizi

Milano, 17 gennaio 2024 – G.R.E. dà il benvenuto a Carlo, Giuseppe e Luigi Barni, nomi di assoluto riferimento nel panorama imprenditoriale del settore Eldom, e alla storica insegna Barni Carlo Elettrodomestici, società di famiglia da loro magistralmente condotta, che contribuirà, grazie al proprio know-how e ad una visione comune, alla crescita di tutto il Gruppo. “Riconosciamo in G.R.E. quegli elementi di unitarietà di intenti, solidità, lungimiranza e coesione che sono pre-requisiti fondamentali per operare su questo mercato in modo profittevole e competitivo, verso un continuo percorso di crescita”, ha affermato Giuseppe Barni. “Una comunanza di valori che, insieme alla collocazione internazionale di GRE, ci porta a condividere con il Gruppo la medesima visione di futuro, basata su strategie e strumenti innovativi, al fianco di asset tradizionali quali la storicità del brand e la capillarità della rete fisica come base del core-business”, ha aggiunto Luigi Barni, titolare di Barni Carlo Elettrodomestici, insieme a suo fratello Giuseppe. Nata nel 1953 dalla volontà di Carlo Barni di cogliere le sfide del settore Eldom con un approccio rivelatosi sin da subito strategico e volto ad una sana espansione, Barni Carlo Elettrodomestici contribuirà alla crescita di G.R.E. puntando sull’assetto logistico efficace ed efficiente sul territorio che si estende in aree ad alta profittabilità. A cominciare dalla Lombardia, dove la società è partita nel lontano 1953 per costruire una rete di solidi rapporti commerciali basati sulla collaborazione e sul reciproco rispetto, diventando con gli anni distributore ufficiale di tutti i più prestigiosi marchi di audio-video ed home appliances. Grazie alla varietà e tipologia dei servizi, inoltre, Barni Carlo Elettrodomestici continuerà a distinguersi sul mercato di oggi e di domani, guadagnando la fiducia di fasce sempre più ampie di consumatori. “Siamo orgogliosi di poter collaborare con due partner di prestigio come i Fratelli Barni, ai quali siamo legati a livello individuale e di Gruppo da sentimenti di amicizia e stima reciproca”. Ha affermato Salvatore Fanni, presidente di G.R.E. S.p.A. “Siamo certi che questo nuovo sodalizio, grazie al patrimonio umano e professionale di Giuseppe e Luigi, ci consentirà un ulteriore slancio verso il conseguimento di risultati commerciali positivi”. Prosegue così il progetto di sviluppo del Gruppo G.R.E. S.p.A.: con il supporto di Barni Carlo Elettrodomestici e in un contesto di mercato caratterizzato da repentini cambiamenti, la Società consolida ulteriormente le proprie prospettive di crescita su una strategia che valorizza sviluppo e diversificazione quali fattori propulsivi del business, assieme all’esigenza di coprire in modo efficace ed efficiente tutti i canali del retail market.