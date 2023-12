Industria Felix premia la Bari Multiservizi Spa

Milano, 13/12/2023- Nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, la Bari Multiservizi Spa è stata premiata con l’Alta onorificenza “Bilancio Premio Nazionale Industria Felix 2023” per il bilancio di esercizio 2021.

Il Premio Industria Felix – L'Italia che compete, organizzato dall'associazione culturale Industria Felix, è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi e nasce nel 2015 come sperimentazione regionale in Puglia da un'inchiesta del giornalista Michele Montemurro, fondatore e presidente del Premio. Rappresenta un riconoscimento all'inventiva, allo zelo e alla determinazione di chiunque abbia messo a disposizione la propria capacità di “costruire" un'attività capace di dar frutti copiosi e redditizi (tale il significato dell'aggettivo “felix") in termini di benessere sociale e di progresso economico.

Questo prestigioso premio è stato consegnato all’avv. Francesco Biga Presidente di Bari Multiservizi Spa, che opera sul patrimonio immobiliare del Comune di Bari occupandosi di manutenzione verde, manutenzione civile e custodia. Un’eccellenza pugliese che gode di ottima salute sul piano economico-finanziario e offre servizi di livello qualitativo sempre più elevato ed è proiettata verso un futuro sostenibile, per il quale ha già realizzato importanti investimenti.

Il Presidente avv. Francesco Biga, orgoglioso del riconoscimento che conferma l’impegno prolungato nel tempo dall’azienda, testimonianza di come la Bari Multiservizi Spa sia un gioiello tra le società pubbliche italiane, ha dichiarato: “desidero ringraziare tutti i nostri collaboratori e coloro che mi hanno sostenuto in questo importante obiettivo, certo di continuare a condividere ancora nuovi percorsi di crescita e nuovi traguardi.”

Presenti alla cerimonia anche i consiglieri l’avv. Maria Santoro, il sig. Massimo Maiorano e il direttore rag. Francesco Schiraldi della Multiservizi Spa.

Lo scorso anno, la Bari Multiservizi si è aggiudicata l’Alta Onorificenza di Bilancio al Premio nazionale Industria Felix per i virtuosi risultati conseguiti nell’esercizio 2020, trionfando addirittura al primo posto nella categoria Partecipate a Maggioranza Pubblica tra le imprese di dimensioni affini e classificandosi nella top 10 generale della categoria. Riceve lo stesso riconoscimento anche quest’anno, in relazione al bilancio 2021, dimostrando così di aver intrapreso un percorso di crescita basato su solidi princìpi e lungimiranti obiettivi strategici. Il traguardo più ambizioso da raggiungere nel prossimo futuro, per il quale sono già stati messi in campo notevoli sforzi, è senza dubbio quello di allineare completamente l’azienda ai criteri ESG, garanti di uno sviluppo sostenibile sul piano ambientale, sociale e di governance.

Risultati raggiunti grazie al merito del management presieduto dall’Avv. Francesco Biga, al vertice dal 2016, ma anche dei lavoratori che hanno profuso grande impegno per risollevare l’azienda, salvaguardando l’interesse pubblico dell’azionista unico e dei cittadini stessi.

Contatti: https://www.barimultiservizi.it/