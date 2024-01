inGroup festeggia un 2023 da record e l'ottavo anniversario sulla storica "Elevate Cruise".

Quasi 700 Membri del Club stanno festeggiando insieme a bordo della nave MSC Virtuosa

SAN JUAN, Porto Rico, Jan. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 104.653 passeggeri hanno effettuato una crociera con inCruises nel 2023 risparmiando oltre 31 milioni di dollari. Si tratta di un nuovo record annuale per il club di viaggi con la più rapida crescita al mondo.

"Il numero record di passeggeri in crociera e di prenotazioni e la continua crescita dei Membri e dei Partner hanno portato ad un aumento delle entrate del 38% nel 2023. Siamo molto incoraggiati dal nostro slancio e siamo fiduciosi di poter battere altri record quest'anno", afferma Frank Codina, Co-Fondatore e Co-CEO di inGroup.

Le importanti realizzazioni del 2023 e altri traguardi raggiunti sono resi noti in occasione dell'ottavo anniversario della compagnia a bordo di MSC Virtuosa.

"Il 16 gennaio 2024 si celebra il nostro ottavo anniversario e lo stiamo festeggiando degnamente durante la crociera nel Golfo Persico con quasi 700 Membri del Club provenienti da 45 paesi diversi", afferma Michael Hutchison, Co-Fondatore e Co-CEO.

Oltre alla crescita dei profitti, nel 2023 inGroup ha ottenuto diversi riconoscimenti prestigiosi, tra cui 3 premi Magellan, ed è stata riconosciuta da MSC Cruises come l'agenzia numero uno nei mercati emergenti.

"Ci aspettiamo che il recente premio di inGroup sia il primo di molti altri", afferma Angelo Capurro, Direttore Esecutivo di MSC Cruises. "Siamo onorati di ospitare i festeggiamenti per il loro anniversario a bordo di MSC Virtuosa. Ammiriamo l'energia e la passione che portano nel mondo delle crociere e siamo orgogliosi di essere stati Partner di questa azienda innovativa fin dall'inizio, in quanto ha introdotto efficacemente il concetto di crociera in diversi nuovi mercati in tutto il mondo".

inCruises è una divisione di inGroup International e uno dei più grandi club di viaggio a sottoscrizione al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha aggiunto più di un milione di Membri e Partner da oltre 200 paesi e territori. inStays è stato aggiunto nel 2022, dando ai Membri l'accesso a quasi 200.000 crociere, hotel e offerte di resort. I Membri del Club inCruises possono guadagnare Crediti Premio, utilizzabili per prenotare crociere, hotel e resort attraverso il sito web di inCruises, che supporta 17 lingue.

inGroup sta facendo la differenza nella vita dei Membri del Club e offre un business a livello mondiale al suo team di Partner in crescita. La base di Membri del Club inCruises cresce esclusivamente grazie a Partner Indipendenti che hanno la possibilità di guadagnare compensi condividendo con altri i vantaggi esclusivi dell’appartenenza al Club.

inGroup International è fortemente impegnata ad essere un buon esempio di cittadinanza aziendale nel mondo e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative di soccorso umanitario. Per maggiori informazioni, visita il sitoin.Group e inCruises.com.

