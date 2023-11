NFaT, le opere d’arte digitali diventano "gioielli" dei grandi marchi del Made in Italy

Le opere NFT, registrate sulla Blockchain, si comprano pagando in euro e con tutte le garanzie di un acquisto tradizionale

Roma, 14 novembre 2023 - Cos’è l’NFaT? Si tratta di opere d’arte digitali che ritrovano una forma fisica, sono infatti contenute su delle pendrive conservate in cofanetti da gioielleria. Al pari dei tradizionali NFT sono registrati sulla blockchain ma sono acquistabili in valute reali tramite operazioni bancarie e processi legalmente trasparenti. Gli NFaT sono creati da celebri artisti italiani per rappresentare brand del Made in Italy di fama internazionale, sono inoltre collezionabili e a tiratura limitata.

L’NFT è per molti ancora un concetto oscuro, ma altro non è che la versione originale, seppur digitale, dell’opera d’arte. Attorno a questo concetto ci sono però una serie di difficoltà e dubbi che li rendono ostici a molti che non conoscono il mondo delle criptovalute. Il progetto NFaT va incontro al grande pubblico cercando di colmare le difficoltà che un utente poco esperto potrebbe incontrare nell’acquisto degli NFT.

L’acquisto degli NFaT avviene in euro, eliminando così il passaggio alle criptovalute e gli exchange rendendo semplice e trasparente l’operazione di acquisto. Le opere sono anche fornite di ricevute e documenti di trasporto come avviene per le opere tradizionali, l’acquirente avrà quindi in mano tutta la documentazione trasparente del processo di acquisizione dell’opera. Opera digitale che nella sua forma tangibile consiste in una pen drive contenuta in un cofanetto da gioielleria, che si potrà collezionare o regalare, mantenendo anche nella sua fisicità l’idea di lusso propria dei marchi del Made in Italy. L’acquirente riceverà quindi il cofanetto e i documenti correlati all’acquisto.

Tutti gli NFaT sono ideati, progettati e realizzati da grandi nomi dell’arte contemporanea italiana che hanno deciso di partecipare al progetto per celebrare le eccellenze del loro paese. L’Italia, nelle sue diverse produzioni è sinonimo di qualità, bellezza e raffinatezza: basti pensare all’olio extra vergine d’oliva, alla sartoria napoletana, al vino pregiato delle cantine italiane. Gli artisti, in contatto con le grandi aziende del Made in Italy, creano opere che celebrano i prodotti stessi come la loro storia e provenienza. L’arte ha tante forme e declinazioni, e in questo progetto lo scopo è di unire l’opera d’arte all’artigianato italiano e al concetto di lusso, il tutto trasportato nella dimensione contemporanea ed eterna degli NFT.

https://nfat.eu/