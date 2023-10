NUMERO BLU Servizi: Riccardo Monza è il nuovo Direttore Commerciale

Guiderà il team commerciale al raggiungimento degli obiettivi di medio e lungo termine, supportando il Gruppo nel suo percorso di crescita e di posizionamento di mercato

Milano, 11 ottobre 2023 – realtà italiana attiva nell’ambito del BPO, NUMERO BLU rafforza e consolida il proprio management, nominando Riccardo Monza nuovo direttore commerciale enterprise

Monza ha maturato un’esperienza ventennale nel settore del Business Process Outsourcing e, negli ultimi anni, si è orientato ad approfondire soluzioni di A.I. , applicate alla Customer Experience ed alle nuove metodologie di contatto.

Nel corso del tempo, Riccardo Monza ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità in aziende nazionali e multinazionali e da settembre di questo anno è entrato in Numero Blu a supporto del Team commerciale a diretto riporto del CEO Luca Leopizzi.

Forte di un considerevole background professionale, guiderà il Team commerciale al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi di medio e lungo termine, supportando il Gruppo nella crescita strutturale auspicata e nel posizionamento consolidato in oltre 30 anni di presenza sul mercato.

Una sfida importante che trova origine nella motivazione, unita ad una visione strategica fortemente orientata alla crescita continua del Gruppo, come conferma lo stesso Riccardo Monza:

“Sono felice di far parte di un team competente e motivato, in un ambiente lavorativo dinamico e attento alle continue evoluzioni del mercato. Considero Numero Blu una delle poche aziende Italiane del settore che, in un contesto di mercato complesso come quello dell’ultimo triennio, ha avuto la forza di procedere in modo resiliente nella propria crescita, intesa sia in termini di innovazione che di quota di mercato, mantenendo la sua fortissima connotazione di italianità” conclude Riccardo Monza.

A proposito di NUMERO BLU SpA

NUMERO BLU è una realtà italiana attiva nell’ambito del Business Process Outsourcing con servizi di Contact Center e Ricerche di Mercato. Nata nel 1993 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Negli anni NUMERO BLU non ha mai voluto delocalizzare all’estero, continuando a mantenere la sua progettualità in Italia sostenendo così l’occupazione e la qualità lavorativa “Made in Italy”. Oggi il Gruppo conta 8 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l’head quarter, Milano, Legnano (MI) e Settimo Torinese (TO); oltre 1.500 operatori e opera in settori strategici con oltre 90 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: NUMERO BLU crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti. www.numeroblu.it

Contatti stampa: alessio.masi@adnkronos.com