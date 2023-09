Pets on Paradise raddoppia con una seconda sede a Pomezia

Grande partecipazione all’apertura della seconda sede di Pets on Paradise, la prima agenzia in Italia di onoranze funebri nata esclusivamente per animali domestici.

Pomezia, 21 settembre 2023 - Grande partecipazione all’inaugurazione della seconda sede di Pets on Paradise a Pomezia, dopo i positivi apprezzamenti raccolti a Rimini in oltre 12 anni di attività. È stata la prima agenzia in Italia nata esclusivamente come onoranze funebri per gli animali domestici. Ora Pets on Paradise ha aperto anche nella città natale della titolare Sabrina Di Pastena che porta avanti la sua attività insieme con la figlia Sofia Catone. Pets on Paradise non si limita agli ordinari e obbligatori servizi di onoranze funebri, ma presta particolare attenzione nel dare giusta dignità all’ultimo passaggio terreno degli animali domestici, ormai considerati veri componenti della famiglia.

“La perdita di un amico a quattro zampe è spesso un vero trauma - sottolinea la titolare Sabrina Di Pastena – Sono compagni di vita con cui si creano legami estremamente profondi. È fondamentale che le persone sentano di essere comprese quando si trovano a vivere il lutto. Per questo abbiamo desiderato aprire questa agenzia anche qui, dopo i positivi apprezzamenti che in tanti ci hanno trasmesso a Rimini in questi anni. Il nostro desiderio è dare un supporto anche psicologico ai proprietari, dando sostegno pratico, con sensibilità e attenzione”.

Aprire una sede anche a Pomezia era il sogno del padre di Sabrina, Francesco, originario di questa città e scomparso qualche anno fa. Durante l’evento di inaugurazione, figlia e nipote hanno voluto omaggiarlo di una targa ricordo con un momento particolarmente emozionante. “Oggi per la Pets on Paradise è una giornata molto importante - spiega la titolare Sofia Catone - Mio nonno Francesco è stato da sempre sostenitore della nostra attività ed è il primo ad averci creduto quando abbiamo iniziato a Rimini. Mi ha trasmesso l’empatia per tutti gli animali, insegnandomi fino da bambina il rispetto e l’attenzione da riservare loro in ogni momento. Aprire qui a Pomezia, sua terra natale, era il suo sogno. Oggi lo realizziamo anche per lui”.

Pets on Paradise accompagna in ogni passaggio il proprietario, anche emotivamente, per affrontare il dolore della separazione dal proprio animale domestico, oggi vero e amato componente della famiglia. Fornisce un servizio completo e si occupa di tutte le formalità: dal ritiro e trasporto della salma dell’animale, a casa o dal veterinario, alla cremazione singola o collettiva. Per chi lo desidera, si può scegliere un’urna per conservare le ceneri.

La seconda sede di Pets on Paradise a Pomezia sarà curata da Emiliano Di Pastena e rappresenterà un punto di riferimento su Roma e su questo territorio per tutti coloro che vogliono salutare degnamente il proprio animale domestico scomparso e conservarne il ricordo, proprio per la particolare sensibilità dimostrata negli anni.

CONTATTI: www.petsonparadise.it