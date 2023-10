Request Finance raggiunge il traguardo di 400 milioni di dollari di pagamenti in criptovalute e presenta la guida definitiva alla gestione della tesoreria in criptovalute.

SINGAPORE, 13 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- - Request Finance, l'app leader nei pagamenti in criptovaluta per le aziende, ha raggiunto un traguardo straordinario, elaborando oltre 400 milioni di dollari in fatture, buste paga e spese in criptovaluta dal lancio nel 2021.

Ha aiutato oltre 2.000 team Web3, come The Sandbox, NEAR e The Graph, ad automatizzare e semplificare i pagamenti aziendali, la rendicontazione finanziaria e la conformità per le aziende che utilizzano la criptovaluta.

Dopo il successo travolgente della Ultimate Web3 CFO Guide dello scorso anno, che ha registrato oltre mille download, Request Finance è entusiasta di annunciare la seconda edizione di questa preziosa risorsa.

Quest'anno, la guida si concentra in particolare sulla gestione delle criptovalute, particolarmente importante nell'attuale mercato ribassista.

Complessità della gestione della tesoreria in criptovaluta.

Nella finanza tradizionale, la gestione della tesoreria è un concetto ben compreso, ma la sua applicazione nel settore della finanza decentralizzata (DeFi) rimane una sfida complessa.

Questa guida è un punto di riferimento unico per le organizzazioni - siano esse DAO, Fondazioni o dApp Builders - per navigare efficacemente nelle complessità della gestione della tesoreria delle criptovalute.

Christophe Lassuyt, CEO e co-fondatore di Request Finance, aggiunge: "Per combattere le pressioni inflazionistiche, evidenziamo le opportunità nelle classi di attività sempre più popolari come il liquid staking, i prodotti strutturati e gli asset tokenizzati del 'mondo reale' come i buoni del tesoro statunitensi e il credito privato".

Lanciata la "Guida definitiva alla gestione della tesoreria in criptovalute"

Realizzata in collaborazione con quasi 700 leader finanziari e operativi del Web3 CFO Club, la guida offre un quadro pratico applicabile a team di ogni dimensione e livello di competenza finanziaria. Comprende:

Greg Mocnik, responsabile finanziario della Fondazione dYdX, ha dichiarato: "Ho letto con piacere la nuova Guida per CFO di Web3. Un'opera ben pensata, completa, una risorsa e una lettura per ogni professionista della finanza, che unisce teoria e pratica a un livello e in un linguaggio di facile comprensione".

La guida è ricca di strumenti praticabili, casi di studio e schemi pensati per i professionisti più impegnati. Contiene risorse pratiche per aiutare i fondatori, i responsabili delle operazioni e delle finanze, o chiunque sia responsabile delle FinOps, a gestire la propria tesoreria di criptovalute in un periodo di mercato negativo.

Una copia gratuita della Guida alla gestione della tesoreria in criptovalute è disponibile qui.

