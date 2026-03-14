Eightco (NASDAQ: ORBS) ottiene impegni di finanziamento istituzionali per 125 milioni di dollari, guidati da Bitmine (NYSE: BMNR), ARK Invest di Cathie Wood e Payward per espandersi nelle tecnologie di prossima generazione

ORBS effettua investimenti strategici in aziende leader del proprio settore, tra cui OpenAI e Beast Industries

Tom Lee, presidente di Bitmine (NYSE: BMNR), entra a far parte del consiglio di amministrazione per sostenere la strategia di investimento a lungo termine di ORBS

ARK Invest entra a far parte di ORBS in qualità di partner, fornendo consulenza strategica e informazioni sui mercati privati con un investimento di 25 milioni di dollari in ORBS

Brett Winton, Responsabile delle strategie di futuro di ARK Invest, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di ORBS in qualità di consulente

Payward, la società madre della piattaforma globale di criptovalute Kraken, investe 25 milioni di dollari in ORBS

La Società è sostenuta da un gruppo di investitori strategici e istituzionali, tra cui: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR e altri

EASTON, Pennsylvania, 14 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" o la "Società") ha annunciato in data odierna nuovi impegni di finanziamento per un totale di 125 milioni di dollari, di cui 75 milioni di dollari da parte di Bitmine (NYSE: BMNR), con un impegno di almeno 25 milioni di dollari da parte di ARK Invest. Anche Payward, la società madre della piattaforma globale di criptovalute Kraken, ha impegnato 25 milioni di dollari a favore di ORBS. Il capitale sostiene l'espansione di ORBS nell'investimento in tecnologie che plasmeranno la prossima generazione di intelligenza artificiale, infrastrutture blockchain e piattaforme digitali globali per i consumatori.

ORBS ha anche annunciato la chiusura dei suoi investimenti strategici iniziali di 50 milioni di dollari in OpenAI e di 25 milioni di dollari in MrBeast e Beast Industries. Tali investimenti posizionano ORBS come hub chiave delle principali tecnologie di frontiera per l'IA e la creazione di contenuti, ampliando il proprio portafoglio per includere partecipazioni azionarie in aziende leader a livello mondiale in materia di innovazione. La società continua a detenere Worldcoin, co-fondata da Sam Altman, ed Ethereum come sostenitrice a lungo termine del protocollo ERC-20.

La società ha nominato Tom Lee, presidente di Bitmine, membro del consiglio di amministrazione di ORBS. Brett Winton, Responsabile delle strategie di futuro di ARK Invest, ricoprirà il ruolo di consulente del consiglio di amministrazione di ORBS. Dan Ives si dimetterà dalla carica di presidente di ORBS.

"Bitmine ha investito in ORBS perché riteniamo che questa società sia al centro delle esigenze e degli sviluppi futuri più importanti nel campo dell'intelligenza artificiale", ha affermato Tom Lee, presidente di Bitmine e neo amministratore indipendente di ORBS. "A mio avviso, esiste un'importante sinergia tra la Proof of Human (Worldcoin), i modelli fondamentali di OpenAI e la connettività con il più grande creatore di contenuti al mondo, MrBeast. E il team di investimento di ARK, noto per essere all'avanguardia nell'individuare opportunità di crescita a livello esponenziale, sta promuovendo ulteriormente la sinergia e l'innovazione in questa azienda".

World è stato creato per affrontare la questione cruciale della distinzione tra esseri umani reali e bot nell'era dell'IA. Riguardo alla creazione di World, Sam Altman ha osservato: "Avevamo bisogno di un modo per identificare e autenticare gli esseri umani nell'era dell'IA generale. Eravamo alla ricerca di un modo per sapere quali contenuti fossero stati creati da un essere umano e quali da un'IA. Volevamo trovare un modo per garantire che gli esseri umani continuassero a essere speciali e centrali in un mondo in cui Internet avrebbe ospitato una grande quantità di contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Desideravamo trovare un modo per riflettere su come distribuire l'accesso a tali sistemi".

"ORBS sta portando avanti un'iniziativa unica nel suo genere, facendo confluire IA, blockchain e piattaforme guidate dai creatori di contenuti", ha affermato Cathie Wood, fondatrice, CEO e CIO (responsabile dei sistemi informativi) di ARK Invest. "Noi di ARK Invest ci concentriamo sulle tecnologie che hanno le potenzialità per trasformare l'economia globale. Siamo entusiasti di collaborare con ORBS per supportare la loro strategia man mano che queste tecnologie si svilupperanno nel prossimo decennio".

"Le rivoluzioni tecnologiche tendono a seguire dinamiche basate sulla legge di potenza: un numero esiguo di piattaforme si aggiudica una quota sproporzionata di valore. ORBS si sta posizionando al crocevia di tre di queste reti sinergiche: IA, infrastruttura crittografica e distribuzione digitale globale", ha affermato Arjun Sethi, co-CEO di Kraken e Payward. "Il capitale investito in tale convergenza dispone delle potenzialità per crescere in modo non lineare, e siamo entusiasti di sostenere una strategia pensata per sfruttare tale asimmetria".

INFORMAZIONI SU EIGHTCO HOLDINGS INC.La mission di Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è acquisire partecipazioni nel modello di IA leader, OpenAI, e nei principali creatori di contenuti, MrBeast e Beast Industries. Attraverso investimenti strategici e partnership, ORBS si colloca al crocevia tra infrastruttura blockchain, intelligenza artificiale e piattaforme di consumo di nuova generazione. La Società punta sulla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti, allocando il capitale in base alle tecnologie trasformative che plasmano il futuro dell'umanità.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/iamhuman_orbs

INFORMAZIONI SU BITMINEBitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) è una società di mining di Bitcoin con sedi operative negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "the alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel primo trimestre 2026, la società lancerà MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

INFORMAZIONI SU BEAST INDUSTRIESFondata e amministrata dal creatore di contenuti YouTube, l'imprenditore e filantropo Jimmy Donaldson, meglio conosciuto come MrBeast, Beast Industries è un'azienda multiforme che opera nei settori dell'intrattenimento, dei prodotti di consumo e dei beni di largo consumo. Colosso mondiale dell'intrattenimento, MrBeast possiede il canale YouTube con il maggior numero di iscritti al mondo (oltre 450 milioni) e vanta più di 5 miliardi di visualizzazioni mensili su tutti i canali. Riconosciuto come il creator numero uno nella Top Creators List di Forbes (2023) e inserito nella classifica TIME 100 e nella prima TIME100 Climate List, Donaldson ha trasformato Beast Industries in una piattaforma che offre contenuti innovativi, format di competizione da record e alcuni dei lanci di prodotti di largo consumo in più rapida crescita della storia, tra cui il marchio di snack Feastables. L'azienda genera inoltre un impatto sociale su larga scala attraverso iniziative come #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater e Beast Philanthropy, un'organizzazione non profit 501(c)(3) che ha fornito oltre 20 milioni di pasti gratuiti e finanziato progetti infrastrutturali fondamentali in tutto il mondo. Fondamentalmente, Beast Industries unisce intrattenimento, innovazione e impegno sociale per creare proprietà intellettuali di grande impatto culturale, prodotti leader di mercato e cambiamenti duraturi.

INFORMAZIONI SU PAYWARDPayward, Inc. è una piattaforma di infrastruttura finanziaria unificata che alimenta una famiglia di prodotti che promuovono un sistema finanziario globale e aperto. Basata su un'unica architettura condivisa, Payward consente ai clienti di detenere, negoziare, guadagnare, pagare e investire in diverse classi di attività senza ostacoli né frammentazione.

In sostanza, Payward fornisce il livello infrastrutturale alla base di Kraken e di una gamma sempre più ampia di prodotti appositamente sviluppati, tra cui NinjaTrader, Breakout, xStocks e CF Benchmarks.

Payward separa l'infrastruttura dall'espressione del prodotto. Ogni interfaccia di prodotto è progettata per un segmento di clientela, un regime normativo e un caso d'uso specifici, pur operando sulla stessa base globale:

Una tale architettura condivisa consente a Payward di scalare in modo efficiente, lanciare nuovi prodotti a basso costo marginale e servire diversi mercati globali, mantenendo al contempo una gestione del rischio coerente, l'integrità normativa e la resilienza operativa.

Per ulteriori informazioni su Payward, visitare il sito www.payward.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quelle relative a fatti storici, possono essere considerate previsionali. Termini quali "si prevede", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "amplia", "promuove", "sviluppa", "ritiene", "linee guida", "obiettivo", "potrebbe", "rimane", "progetto", "prospettiva", "intende", "si stima", 'potrebbe', "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano su convinzioni e ipotesi attuali del management, le quali sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzie di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, inclusi, a titolo esemplificativo: l'incapacità della Società di dirigere la gestione o le operazioni di imprese private in cui la Società non è un azionista di controllo; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società; la capacità della Società di mantenere la conformità ai requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale della Società o ritardano in altro modo l'impiego del capitale; l'incapacità di raccogliere capitali adeguati per finanziare o espandere le proprie operazioni commerciali o gli investimenti strategici; cambiamenti normativi, legislazione futura e regolamentazione che incidono negativamente sulle risorse digitali o sull'adozione dell'intelligenza artificiale; e il mutare delle posizioni dell'opinione pubblica e dei governi in merito alle risorse digitali o ai settori legati all'intelligenza artificiale. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di altri rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e altre informazioni contenute nella sua Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2025 e nei successivi documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni al fine di riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.

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