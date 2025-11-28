Ekurhuleni, la terza città per grandezza del Sudafrica, garantisce la sicurezza della rete di campus dell'energia elettrica con la tecnologia di scudo Wi-Fi di Huawei

GAUTENG, SUDAFRICA - Media OutReach Newswire - 28 novembre 2025 - La città di Ekurhuleni (City of Ekurhuleni, COE), situata nella provincia di Gauteng nel Sudafrica, è ampiamente conosciuta come una delle zone economiche più importanti, più urbanizzate (97%) e industrialmente più sviluppate del paese.

La città sta accelerando la sua trasformazione digitale e l'affidabilità dell'energia elettrica è un elemento chiave del dinamismo in COE. Le attrezzature originarie della rete di campus dell'energia elettrica di COE erano obsolete, con molti dispositivi che funzionavano ancora secondo lo standard Wi-Fi 5. Le conseguenze erano una potenza bassa del segnale e una copertura limitata che avevano effetti negativi sulla produttività dei collaboratori e sull'esperienza generale di rete. La rete wireless di campus era antiquata, con un gran numero di dispositivi connessi, pertanto la ricerca manuale degli error, dispositivo per dispositivo, richiedeva molto tempo e aumentava notevolmente i costi operativi. Anche la sicurezza dei dati era un aspetto critico. A causa dell'infrastruttura di rete datata e non sufficientemente sicura, i dirigenti a capo del dipartimento di energia elettrica di COE erano seriamente preoccupati per potenziali violazioni dei dati.

Queste erano le tre grandi sfide da affrontare. Sfruttando la Xinghe Intelligent High-Quality 10 Gbps Campus Network Solution di Huawei, la rete di campus di energia elettrica di COE ha definito quindi tre obiettivi principali.

Un accesso Wi-Fi 7 estremamente veloce aumenta l'efficienza in ufficio: migliorare l'efficienza wireless in ufficio era una delle priorità chiave per COE. Per raggiungerla ha adottato la tecnologia Wi-Fi 7 di Huawei per un accesso wireless ad alta velocità e una copertura di rete ubiquitaria – ponendo una solida base per una crescita futura dell'attività.

Lo scudo Wi-Fi garantisce la sicurezza della rete di campus dell'energia elettrica: i segnali wireless sono vulnerabili per le intercettazioni. Huawei ha sviluppato a una tecnologia innovativa di scudo Wi-Fi. L'AP rileva in modo preciso l'ubicazione fisica dell'utente di destinazione. Durante la trasmissione dei dati a pacchetto emette allo stesso tempo un segnale di rumore randomizzato.

Al di fuori del luogo di destinazione, tuttavia, il segnale di rumore persiste, impedendo agli autori dell'attacco di estrarre dati a pacchetto validi.

In linea con requisiti specifici dell'applicazione, il dipartimento di energia elettrica di COE ha definito zone di protezione con scudo Wi-Fi nelle stazioni di pedaggio esterne e nelle zone degli uffici nell'ambito del campus, impedendo efficacemente l'intercettazione di dati e la conservazione non autorizzata di dati.

La mappa digitale potenzia l'efficienza di esercizio e manutenzione con piena visibilità e amministrazione smart: l'ottimizzazione di esercizio e manutenzione era un'altra delle priorità chiave di COE. A tal fine, COE ha installato la mappa digitale della rete di campus di Huawei, una piattaforma che permette una gestione centralizzata dei dispositivi, la visualizzazione in rete ed esercizio e manutenzione unificati – potenziando l'efficienza dell'amministrazione riducendo allo stesso tempo notevolmente i costi operativi.

La realizzazione della rete di campus da 10 Gbps di alta qualità di COE ha posto una pietra miliare per l'infrastruttura avanzata nell'introduzione di reti di istituzioni governative. Ci si aspetta che questo risultato susciti un'ondata di innovazioni nello sviluppo di reti di campus in tutta la regione.

