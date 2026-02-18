Encavis si aggiudica un’importante quota del programma italiano Energy Release 2.0

AMBURGO, GERMANIA - EQS Newswire - 18 febbraio 2026 - Encavis, una delle principali aziende indipendenti produttrici di energie rinnovabili a livello paneuropeo con sede ad Amburgo, si è aggiudicata una delle quote più importanti del programma italiano Energy Release 2.0. Con contratti relativi a circa 3,7 terawattora (TWh), Encavis ha ottenuto più del 16% del volume totale disponibile.

Introdotto dal Ministero italiano dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il modello Energy Release 2.0 aiuterà le aziende energivore a gestire la volatilità dei prezzi nonché a supportare lo sviluppo di nuove fonti di energie rinnovabili. L'eccellente risultato di Encavis sottolinea la sua presenza crescente sul mercato italiano nonché il suo contributo alla decarbonizzazione del settore industriale europeo.

Ecco le parole di Mario Schirru, CEO di Encavis: "La nostra importante partecipazione al programma Energy Release 2.0 rappresenta un altro traguardo fondamentale per Encavis nel mercato italiano. Il fatto di esserci assicurati oltre il 16% del volume totale del programma non è solo un segnale della nostra competitività, ma riflette anche il lavoro eccellente svolto da tutto il nostro team. Questo risultato è un'ulteriore dimostrazione della nostra capacità di mettere in atto una strategia di commercializzazione incentrata sulla clientela, fornendo soluzioni pulite, affidabili, convenienti e su misura nel campo dell'energia elettrica. Contribuire all'espansione italiana nel settore delle energie rinnovabili è per noi motivo di orgoglio e desideriamo ringraziare i nostri partner per la solida e proficua collaborazione nell'ambito di questo meccanismo innovativo".

In qualità di soggetto terzo delegato, Encavis ha stipulato accordi diretti con aziende energivore e aggregatori. Questa struttura consente ai partecipanti di accedere all'elettricità a prezzi calmierati mediante "contratti per differenza" (CdF) definiti dal governo, impegnandosi al contempo a sviluppare nuove capacità da fonti rinnovabili negli anni a venire.

ENCAVIS

Encavis è uno deiprincipali produttori di elettricità da fonti rinnovabili in Europa. L'azienda gestisce un portafoglio estremamente diversificato di parchi eolici onshore, parchi solari a terra e sistemi di accumulo a batteria in 13 Paesi europei tra cui Germania, Italia, Spagna, Danimarca e Paesi Bassi. Inoltre, Encavis offre agli investitori istituzionali interessanti opportunità di partecipazione ad asset di energie rinnovabili. La controllata Stern Energy completa il portafoglio di servizi in qualità di specialista europeo per i servizi tecnici destinati ai sistemi fotovoltaici.

Con una capacità installata totale di circa 4,9 gigawatt, Encavis offre un contributo significativo all'approvvigionamento di energia sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi climatici europei.

