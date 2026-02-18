circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Encavis si aggiudica un’importante quota del programma italiano Energy Release 2.0

18 febbraio 2026 | 16.23
LETTURA: 2 minuti

AMBURGO, GERMANIA - EQS Newswire - 18 febbraio 2026 - Encavis, una delle principali aziende indipendenti produttrici di energie rinnovabili a livello paneuropeo con sede ad Amburgo, si è aggiudicata una delle quote più importanti del programma italiano Energy Release 2.0. Con contratti relativi a circa 3,7 terawattora (TWh), Encavis ha ottenuto più del 16% del volume totale disponibile.

Introdotto dal Ministero italiano dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il modello Energy Release 2.0 aiuterà le aziende energivore a gestire la volatilità dei prezzi nonché a supportare lo sviluppo di nuove fonti di energie rinnovabili. L'eccellente risultato di Encavis sottolinea la sua presenza crescente sul mercato italiano nonché il suo contributo alla decarbonizzazione del settore industriale europeo.

Ecco le parole di Mario Schirru, CEO di Encavis: "La nostra importante partecipazione al programma Energy Release 2.0 rappresenta un altro traguardo fondamentale per Encavis nel mercato italiano. Il fatto di esserci assicurati oltre il 16% del volume totale del programma non è solo un segnale della nostra competitività, ma riflette anche il lavoro eccellente svolto da tutto il nostro team. Questo risultato è un'ulteriore dimostrazione della nostra capacità di mettere in atto una strategia di commercializzazione incentrata sulla clientela, fornendo soluzioni pulite, affidabili, convenienti e su misura nel campo dell'energia elettrica. Contribuire all'espansione italiana nel settore delle energie rinnovabili è per noi motivo di orgoglio e desideriamo ringraziare i nostri partner per la solida e proficua collaborazione nell'ambito di questo meccanismo innovativo".

In qualità di soggetto terzo delegato, Encavis ha stipulato accordi diretti con aziende energivore e aggregatori. Questa struttura consente ai partecipanti di accedere all'elettricità a prezzi calmierati mediante "contratti per differenza" (CdF) definiti dal governo, impegnandosi al contempo a sviluppare nuove capacità da fonti rinnovabili negli anni a venire.

ENCAVIS

Encavis è uno deiprincipali produttori di elettricità da fonti rinnovabili in Europa. L'azienda gestisce un portafoglio estremamente diversificato di parchi eolici onshore, parchi solari a terra e sistemi di accumulo a batteria in 13 Paesi europei tra cui Germania, Italia, Spagna, Danimarca e Paesi Bassi. Inoltre, Encavis offre agli investitori istituzionali interessanti opportunità di partecipazione ad asset di energie rinnovabili. La controllata Stern Energy completa il portafoglio di servizi in qualità di specialista europeo per i servizi tecnici destinati ai sistemi fotovoltaici.

Con una capacità installata totale di circa 4,9 gigawatt, Encavis offre un contributo significativo all'approvvigionamento di energia sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi climatici europei.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.encavis.com

Contatti:
Immediapress
Media Contact:
Dr. Oliver Prüfer
Tel: + 49 (0)40 37 85 62 133
E-mail: oliver.pruefer@encavis.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
energie rinnovabili Energy Release 2.0 decarbonizzazione industria europea
Vedi anche
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza