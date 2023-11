Di Gioia, “iltecnico2424 srl”: «I finanziamenti per le energie rinnovabili un’opportunità da non perdere»

Gli interventi finanziabili vanno dall’installazione di impianti fotovoltaici alla riqualificazione energetica. Il titolare dell’azienda di Rimini: «Grazie a queste soluzioni investire nella riqualificazione energetica diventa ancora più conveniente»

Rimini, 6 novembre 2023. Giro di vite su metano e sprechi energetici: la recente direttiva Ue sulle «case green» punta a ridurre del 55% entro il 2030 le emissioni nocive rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2050. Orizzonti temporali lontani ma meglio non aspettare: il provvedimento prevede infatti che tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2028, mentre quelli esistenti dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 1° gennaio 2030 e D entro il 2033.

«Investire nel risparmio energetico è necessario ma anche conveniente e non dobbiamo considerare queste normative una forzatura: le direttive europee aprono infatti la strada a nuove opportunità per riqualificare le nostre case e ammodernare gli impianti - conferma Antonio Di Gioia, titolare di “iltecnico2424 srl”, azienda di Rimini specializzata nella fornitura chiavi in mano di impianti di riscaldamento, raffrescamento e fotovoltaico e in ristrutturazioni edilizie -. Certo il Superbonus 110% è ormai in scadenza ma ricordiamoci che fino al 2024 sono in vigore tutte le altre detrazioni fiscali e, per chi ha problemi di liquidità iniziale, c’è anche la possibilità di pagare l’intera quota dei lavori attraverso un finanziamento, scegliendo con la massima tranquillità i migliori impianti capaci di garantire performance e comfort domestico nel lungo periodo. In pratica, grazie al finanziamento si può coprire interamente l’acquisto dell’impianto».

Gli interventi finanziabili spaziano dall’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici alla riqualificazione energetica degli edifici. «Una volta preso in carico il progetto – conclude Di Gioia –non pensiamo solo alla progettazione e alla posa in opera ma ci occupiamo anche di tutta la parte burocratica, pratiche di finanziamento e detrazioni fiscali comprese».

Contatti: https://www.iltecnico2424.it/