L’attività locale per ambiente e società spinge il programma Schneider Electric Sustainability Impact verso gli obiettivi di fine anno

Stezzano (BG), 3 novembre 2023 –Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha reso note le performance trimestrali del suo indice di impatto per la sostenibilità, pubblicandole il 26 ottobre parallelamente ai risultati finanziari del terzo trimestre.

Il programma Schneider Sustainability Impact (SSI) per il periodo 2021-2025 guida e misura i progressi dell’azienda nel suo complesso verso il raggiungimento di 11 obiettivi di sostenibilità globale, a cui si affiancano iniziative lanciate a livello locale; nel loro insieme, gli obiettivi globali e locali vanno a contribuire agli impegni ESG (Environmental, Social, Governance) di lungo termine che Schneider Electric si è prefissata.

Alla fine del terzo trimestre 2023, il punteggio raggiunto nel programma SSI per il periodo in corso è stato di 5,76 punti su 10 – in linea con l’obiettivo di 6 punti stabilito per la fine dell’anno.

Tra le attività locali da mettere in evidenza per questo trimestre vi sono le seguenti

• L’installazione di soluzioni per l’energia solare in una clinica pediatrica del Kenia, che hanno dato a 20.000 persone accesso a elettricità pulita e migliorato la qualità della vita nella comunità locale

• Le iniziative realizzate in Messico, in collaborazione con Enactus, grazie alle quali 60.000 studenti di otre 400 università e college si sono formati acquisendo competenze che possono creare un impatto sociale positivo nelle loro comunità. Grazie a questo rilevante progetto Schneider Electric ha superato la metà del suo obiettivo di formare 1 milione di persone entro il 2025.

• Schneider Electric e il fondo Gaia Energy Impact Fund II hanno raccolto 40 milioni di euro per supportare progetti sulle energie rinnovabili in Africa, Questa partnership di impact investing finanza startup e progetti imprenditoriali che abbiano un forte focus ambientale e sociale.

• Il contributo di Schneider Electric in un progetto di district coolinga Barcellona ha ottenuto il premio Best Energy Innovation Award dalla rivista El Periódico de la Energía.

Inoltre, in questo trimestre Schneider Electric ha ricevuto vari prestigiosi riconoscimenti globali per le sue politiche per la diversità e inclusione e tre premi per il procurement sostenibile, per la decarbonizzazione “upstream” ovvero verso ai suoi fornitori e per le pratiche di sviluppo del personale, ottenuti dal Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).

I risultati del programma Schneider Sustainability Impact sono collegati ai piani di incentivi a breve e lungo termine, il che evidenzia l’impegno dell’azienda per fare sì che i risultati aziendali siano anche risultati di sostenibilità. Maggiori dettagli sui risultati del trimestre sono disponibili nel documento SSI Q3 2023 report.

