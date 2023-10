SERMATEC presenta un'innovativa tecnologia di stoccaggio dell'energia al ZeroEmission Mediterranean 2023 di Roma, consentendo all'Europa di raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica

ROMA, 13 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- SERMATEC, leader nel settore dello stoccaggio dell'energia, sta facendo la sua prima apparizione allo ZeroEmission Mediterranean 2023 presso lo stand B18 C17 a Fiera di Roma dal 10 al 12 ottobre 2023, presentando i suoi innovativi sistemi di accumulo dell'energia (SAE) commerciale, industriale e residenziale. Col suo concetto di sviluppo verde e sostenibile, SERMATEC spera di consentire alle aziende europee di risparmiare energia e far fronte alle sfide poste dalle elevate imposte sul carbonio.

Forte dello slancio dell'esposizione, SERMATEC è entusiasta di presentare il proprio prodotto di punta sul mercato europeo. L'armadietto esterno raffreddato a liquido SMT-ESS-CUBE372 di SERMATEC, progettato per soddisfare sia il settore commerciale che industriale e di utilità, grazie alla capacità di batteria 372 kWh e al design modulare consente un'espansione flessibile, arrivando a raggiungere la regolazione della tensione, lo squilibrio trifase e il controllo armonico, aumentando la qualità dell'alimentazione. È anche possibile usarlo come alimentazione di riserva per ridurre i costi di consumo energetico delle imprese, aumentare il consumo di energia verde e mantenere il funzionamento sicuro e stabile dei sistemi e delle serie di sistemi di accumulo di energia di tipo container raffreddati a liquido, con modalità di lavoro di livellamento delle punte di carico, gestione della domanda, alimentazione di riserva e risposta ai comandi.

Estendendo la propria esperienza per soddisfare gli utenti di energia residenziali, SERMATEC ha anche presentato i suoi sistemi residenziali di stoccaggio dell'energia impilabile ad alta e bassa tensione, l'Inverter per lo stoccaggio dell'energia fotovoltaica domestica.

Li Feng, presidente di SERMATEC, ha commentato: "Questa mostra rappresenta il nostro debutto sul mercato italiano, sottolineando la nostra abilità tecnica e la nostra missione verde in Europa. Considerati gli obiettivi delle Nazioni Unite in materia di emissioni di carbonio e le politiche europee sempre più severe in materia di tassa sul carbonio, speriamo di contribuire alla conservazione dell'energia a livello globale. in qualità di leader nel settore dello stoccaggio dell'energia, abbiamo fornito 2,5 GWh a livello globale e non vediamo l'ora di aiutare un maggior numero di aziende europee a raggiungere la conservazione dell'energia e la riduzione dei costi".

SERMATEC, con un team centrale con oltre 15 anni di esperienza nel settore, si impegna a fornire tecnologie e soluzioni all'avanguardia per lo stoccaggio dell'energia a clienti in oltre 50 paesi. La tecnologia e i prodotti di stoccaggio dell'energia dell'azienda sono stati ampiamente utilizzati da aziende famose, tra cui BASF SH, Fuyao Glass, Huale Alloy Group, Desai, Lei Shing Hong, e Foxconn, e continua a promuovere la trasformazione verde dell'energia globale.

Informazioni su SERMATEC

Fondata nel 2017, SERMATEC è un fornitore di servizi operativi intelligenti digitali per l'energia e produttore di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia, la cui anima è proprio l'accumulo dell'energia.

