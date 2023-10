Servizi sempre più strategici per industrie digitali, elettrificate e sostenibili

Milano, 13 ottobre 2023 – La necessità di impiegare i più moderni e innovativi servizi per garantirsi resilienza e competitività e per implementare processi e sistemi più sostenibili sta spingendo le imprese italiane ad abbracciare la digitalizzazione con sempre maggiore convinzione. In tale contesto, i fornitori di tecnologia devono essere capaci di rispondere alle più specifiche esigenze: non solo diventa sempre più importante affiancare all’hardware una dotazione “software” con servizi a valore aggiunto, ma anche vestire i panni di consulenti che, a partire da un’attenta analisi di partenza, accompagnano il cliente nel raggiungere tutti i suoi obiettivi.

A questo proposito, Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha presentato le opportunità legate all’adozione dei servizi di nuova generazione nel processo di transizione delle imprese. Un tema chiave per rendere le aziende sempre più digitali, elettrificate e sostenibili.

“Dopo la pandemia, gli effetti della crisi climatica, energetica e geopolitica hanno continuato a causare importanti difficoltà e moltiplicato le interruzioni nella supply chain, evidenziando l’importanza di adottare soluzioni smart e aggiornare le tecnologie esistenti” – ha affermato Giancarlo Terzi, Service Vice President di Schneider Electric S.p.A – Per rispondere a queste sfide, Schneider Electric ha ripensato in chiave strategica la sua offerta di servizi e oggi offre una gamma di soluzioni indispensabili alla continuità e alla trasformazione sostenibile del processo produttivo di ogni impresa, quale che sia la sua tipologia e dimensione”.

Per colmare il divario tra progresso e sostenibilità, rispondere alle pressanti esigenze di contenimento dei costi, continuità operativa e aumento delle performance con un rapido ritorno sull’investimento, Schneider Electric mette le sue competenze al servizio dell’innovazione di tutti i sistemi chiave – dall’energia all’automazione industriale fino ai sistemi per il building – in ogni fase, dalla progettazione al fine vita.

“Grazie ai nostri servizi, in Schneider Electric siamo in grado di essere vicini ai nostri clienti durante tutto il ciclo di vita dei loro asset: dall’installazione alla manutenzione fino al termine del ciclo di vita – ha aggiunto Elena Corsi, Marketing Services Leader di Schneider Electric Italia – L’esperienza multi settoriale e la capacità di sfruttare i dati ottenuti con la connettività di componenti e sistemi ci consente di offrire molteplici servizi a valore aggiunto differenziante, in grado di massimizzare l'efficienza delle apparecchiature, estendendone la vita utile e riducendo l'uso di materie prime e le emissioni di anidride carbonica necessarie a produrre il nuovo. In questo modo aiutiamo le imprese a decarbonizzare e a partecipare alla costruzione di un futuro sostenibile grazie all'uso di tecnologie verdi”.

L’offerta di servizi, oggi arricchita e ripensata in chiave strategica, introduce interessanti novità che possono essere sfruttate anche su impianti che non sono nativamente smart grazie a soluzioni pensate per portare una base di raccolta dati “a bordo” di macchine tradizionali.

Schneider Electric presenta le nuove proposte di servizio EcoConsult, EcoFit e la rinnovata offerta dei piani di servizio EcoCare, con l’anticipazione che a breve, quest’ultima, sarà sottoscrivibile dai clienti del nostro Paese.

EcoConsult, l’offerta dedicata alla consulenza nell’ambito dell’asset management, della decarbonizzazione e dell’efficientamento, che si avvale dell'attività sul campo di esperti consulenti in grado di mappare lo stato dei sistemi e fornire informazioni utili a creare un percorso personalizzato rispetto allo stato di partenza e alle capacità dell’azienda. È così possibile migliorare la sicurezza di asset e persone, la conformità alle normative e, al contempo, fare passi in avanti sulla strada della sostenibilità e circolarità, applicando piani di modernizzazione studiati ad hoc che considerano sia la continuità e l’efficienza energetica che le emissioni di CO2.

Per la modernizzazione, Schneider Electric propone EcoFit: una soluzione ampiamente collaudata e consolidata che si basa sulle conoscenze acquisite in oltre 85.000 progetti applicati a varie aree aziendali e nell’arco di decenni di esperienza nella gestione dell'energia. Competenze eccezionali, dunque, su cui fare leva per migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della propria impresa.

A questa si aggiungono i nuovi piani di servizio digitali con supporto dedicato 24/7 e manutenzione basata sulle reali condizioni di salute degli asset: EcoCare. Pensati per i clienti che richiedono una gestione proattiva dei loro sistemi per ottenere performance più elevate, resilienza e sicurezza e, allo stesso tempo, una minore impronta di carbonio, EcoCare combina l’accesso alle competenze dei migliori esperti di settore con la disponibilità di informazioni molto dettagliate e approfondite sullo stato dei propri asset, nel mondo della distribuzione elettrica, dei data center, dell’industria e del building.

