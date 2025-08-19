Ex alle nozze: tabù superato o ancora attuale? Ecco cosa ne pensano le coppie italiane

Ex alle nozze, sì o no? Se fino a qualche anno fa, anche solo l’ipotesi di invitare al matrimonio partner precedenti sarebbe stata considerata impensabile, negli ultimi tempi si è registrato un leggero cambio di tendenza che inizia a far scricchiolare il tabù nuziale per eccellenza. 3 coppie italiane su 10 non vedono nessun inconveniente nell’invitare il/la proprio/a ex alle nozze, secondo un sondaggio realizzato dalla Community di Matrimonio.com Dietro questo cambiamento di prospettiva potrebbero esserci diversi motivi tra cui l’evoluzione delle dinamiche relazionali di coppia, sempre più fluide e mature, ed una maggiore consapevolezza emotiva individuale. Un’altra ragione da non sottovalutare sarebbe la sempre più crescente presenza di figli avuti da relazioni passate. Non a caso circa una coppia su 4 al momento delle nozze ha già figli, o con il/la partner attuale o con uno/a precedente, come rivela Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School.

3 coppie su 10 sono a favore di invitare gli/le ex al proprio matrimonio

Secondo le regole ferree della tradizione e del galateo nuziale, invitare il/la proprio/a ex partner alle nozze sarebbe un errore, oltreché una scelta di cattivo gusto da evitare assolutamente. Il wedding bon ton, infatti, parla chiaro: l’ex factor è un capitolo chiuso da non riaprire che, oltre a generare potenziale disagio e imbarazzo, potrebbe seriamente compromettere la serenità del gran giorno. Un tabù senza tempo che, però, negli ultimi tempi ha iniziato progressivamente a scricchiolare, segnando un significativo cambiamento nelle convenzioni sociali: sarà perché in generale le coppie che pronunciano il fatidico “sì, lo voglio” sono più adulte e consapevoli (non a caso, secondo il Rapporto sul Settore Nuziale 2025, l’Italia è la nazione in cui ci si sposa più tardi con un’età media di 36 anni), sarà per una maggiore maturità emotiva individuale che spinge a mantenere relazioni cordiali (se non proprio di amicizia) con i propri ex o semplicemente per la presenza di figli da relazioni passate (stando a Il Libro Bianco del Matrimonio, circa una coppia su 4 al momento delle nozze ha già figli, o con il/la partner attuale o con uno/a precedente), fatto sta che sempre più coppie decidono di includere tra gli invitati di nozze il tanto temuto ex factor. È ciò che emerge anche da un sondaggio realizzato dalla Community di Matrimonio.com, secondo il quale quasi 3 coppie su 10 sono favorevoli ad invitare gli/le ex alle nozze. Una cifra in crescita che mette in evidenza un cambiamento di prospettiva da tenere sott’occhio.

Ex Factor alle nozze: scelta matura…

Su una cosa non c’è dubbio: si tratta di un tema scottante su cui le coppie italiane sembrano essere più che mai divise. Da un lato, c’è chi non vede nessun inconveniente nell’invitare i/le propri/e ex alle nozze e anzi lo considera un segno di maturità ed intelligenza emotiva. È il caso di Tania, utente di Matrimonio.com e futura sposa di giugno 2026, che si mostra estremamente a favore dell’inclusione dell’ex factor il giorno del matrimonio: “Ho invitato il mio ex al matrimonio perché siamo rimasti in buoni rapporti e perché la nostra relazione è stata importante nel mio percorso di vita. Mi faceva piacere che ci fosse anche lui!”, assicura in risposta al sondaggio. Favorevole anche Genni, sposa di settembre 2025, che non ha avuto nessun dubbio a riguardo e non si è limitata a spedire la partecipazione di nozze solo all’ex: “Ho invitato il padre di mio figlio ed i miei ex suoceri. Abbiamo un ottimo rapporto e ci tenevo ci fossero in un giorno così importante per me”.

… o cattivo gusto?

Sono però tantissimi coloro che fanno pendere l’ago della bilancia dall’altro lato, ovvero le coppie che ritengono che invitare gli/le ex al matrimonio sia in modo inequivocabile una decisione sbagliata e problematica nonché una grandissima mancanza di rispetto nei confronti della persona con cui si sta convolando attualmente a nozze. Tra questa nutrita schiera di persone, si trova Elena, sposa di maggio 2025, per la quale il matrimonio segna l’inizio di un nuovo capitolo che non prevede in nessun caso la presenza dell’ex: “Lo troverei poco carino nei confronti del consorte. E imbarazzante per familiari, amici comuni.. anche se è rimasto un rapporto di amicizia, il matrimonio è uno sguardo verso il futuro. E il passato deve rimanere fuori”, afferma. Ancora più irremovibile Daniela, sposa di settembre 2026, che si schiera decisamente contro l’ex factor alle nozze: “Il passato è passato, per me è un no”. Insomma, che si sia a favore o meno, il dibattito come sempre è servito!

