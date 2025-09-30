Felce Azzurra tra i marchi protagonisti di Identitalia, la mostra del MIMIT per celebrare il made in Italy

Alessandria, 30 settembre 2025 – Il Gruppo Paglieri, con il suo iconico e storico marchio Felce Azzurra – che nel 2023 ha compiuto cent’anni –, è ancora una volta tra i protagonisti della mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”, dedicata ad alcuni tra i più importanti marchi storici, che hanno fatto e stanno facendo la storia del Paese, segnando la cultura visiva e materiale dell’Italia, inaugurata venerdì a M9 - Museo del ‘900 di Venezia Mestre.

Alla cerimonia, oltre al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, hanno partecipato il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il Vicepresidente vicario Associazione Marchi Storici, Armando De Nigris e i rappresentanti dei brand esposti.

La mostra, curata dai professori Carlo Martino e Francesco Zurlo, docenti all’Università La Sapienza di Roma e al Politecnico di Milano, si presenta come un grande mosaico narrativo di storie di brand che hanno contribuito a costruire l’identità, la cultura e l’immaginario italiano. Il percorso espositivo - caratterizzato da touch point visuali, come logotipi, immagini pubblicitarie, packaging e prodotti - segue il filo della routine quotidiana, dal risveglio alla notte, trasformandosi in un viaggio simbolico nella vita di tutti noi, scandito dalle azioni della giornata e dall’incontro con i brand che la accompagnano.

Il Gruppo Paglieri, che con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo, è una tappa importante di questo percorso celebrativo dei brand del Made in Italy, con i manifesti pubblicitari e pubblicità storiche di Felce Azzurra.

Il successo di Felce Azzurra ha avuto inizio nel lontano 1923 quando Luigi Paglieri e il figlio Lodovico crearono ad Alessandria l’Acqua di Colonia Felce Azzurra. Una vittoria commerciale che ancora oggi accompagna tutti i prodotti del marchio e la cui ricetta viene custodita segretamente e tramandata da generazioni.

"Questa mostra racchiude il meglio del genio imprenditoriale italiano e rappresenta un tassello fondamentale del Made in Italy nel mondo. Gli oltre 100 marchi storici esposti costituiscono un patrimonio unico e inestimabile: realtà spesso nate dall’intuizione di una singola persona e tramandate di generazione in generazione, fino a diventare icone dell’immaginario collettivo e simboli della nostra storia industriale", ha dichiarato Urso."Non è un caso che oggi li celebriamo qui a Venezia, città in cui nel 1474 venne varata la prima legge brevettuale, introducendo la prima forma di tutela della proprietà intellettuale in Europa", ha concluso.

“Da oltre cent’anni Felce Azzurra rappresenta un profumo che racconta l’Italia e trasmette una sensazione di benessere che custodiamo e rinnoviamo da generazioni – sottolinea Debora Paglieri, CEO di Paglieri–. Identitalia valorizza l’anima più autentica del Made in Italy ed essere tra le aziende espositrici significa dare continuità alla nostra tradizione, ai nostri valori e alla fiducia che ogni giorno i consumatori ci dimostrano”.

“Il cammino che il Gruppo Paglieri porta avanti da oltre 200 anni, tra radici solide e costante innovazione, ha reso Felce Azzurra un vero e proprio love brand, riconosciuto e apprezzato per il suo profumo inconfondibile. Siamo profondamente orgogliosi di essere stati scelti per rappresentare i marchi storici del Made in Italy: questa mostra è un riconoscimento di grande prestigio, per il quale ringraziamo i curatori e il Ministero. Siamo certi che anche i visitatori sapranno coglierne il valore storico e culturale” conclude Fabio Rossello, CEO di Paglieri.

PAGLIERI SpA nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, - una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

