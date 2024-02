Finestre Minimal: l’evoluzione dei serramenti secondo Malerba Infissi

Padova, 8 febbraio 2024 – La scelta degli infissi per la casa è una decisione delicata e complessa, in quanto bisogna trovare il giusto compromesso tra design, comfort ed efficienza energetica.

Si tratta di un mercato in continua evoluzione, in cui la ricerca continua della qualità e dell’innovazione per soddisfare le esigenze dei consumatori ha portato all’affermazione di nuovi prodotti.

Ne è perfettamente consapevole Alberto Malerba, amministratore di Malerba Infissi, azienda fondata nel 1986 che si occupa da oltre 30 anni della produzione, vendita e installazione di serramenti di qualità, realizzati nella sede produttiva di Pianiga a Venezia e visionabili su appuntamento presso lo showroom di Malerba Infissi a Padova.

Secondo Malerba, infatti, “il mercato delle finestre ha avuto importanti cambiamenti negli ultimi 10 anni, più di altri settori”. Questa trasformazione è dovuta alla tendenza dei consumatori a dare per scontate le performance delle finestre, presumendo che i prodotti siano altamente performanti e funzionino alla perfezione senza dare problemi.Come spiega Malerba “questo atteggiamento è legato all’evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori, che nell’era digitale si sono abituati a comprare qualsiasi articolo con due click e riceverlo rapidamente a casa. Tuttavia, le finestre non sono prodotti così semplici da acquistare, online e offline”.

I serramenti minimal in alluminio ad alte prestazioni firmati Malerba Infissi

Rispetto ad altri prodotti, l’acquisto di una finestra è solo una parte del processo. Per usufruire a lungo delle performance del prodotto, infatti, non solo è fondamentale comprare una finestra di qualità ed esteticamente bella da vedere, ma bisogna anche considerare tutti gli aspetti che contribuiscono a mantenere le prestazioni dell’infisso una volta installato nell'abitazione.

Come sottolinea il produttore di serramenti “il mondo delle finestre è cambiato tenendo conto di queste nuove dinamiche di mercato. Le maggiori aspettative dei consumatori nei confronti dei serramenti moderni comportano anche maggiori costi per i produttori. Inoltre, lo sviluppo di infissi altamente performanti richiede competenze sempre più elevate e specifiche per gestire questi prodotti, quindi è indispensabile affidarsi ad aziende specializzate”.

Le tendenze dei consumatori hanno reso particolarmente popolari i serramenti minimal, un tipo di prodotto in linea con le nuove tendenze nel settore delle finestre. Seguendo questo trend di mercato, Malerba Infissi si sta specializzando nella produzione di infissi minimali in alluminio caratterizzati da vetri ampi abbinati a dei profili molto sottili.

Queste caratteristiche assicurano numerosi vantaggi, per esempio favorendo una maggiore luminosità degli ambienti interni e conferendo all’abitazione uno stile più minimalista e contemporaneo perfetto per le nuove case moderne e di design.

Per Alberto Malerba, però, è essenziale uno studio specifico del prodotto per la realizzazione di questi serramenti, affinché gli infissi in alluminio mantengano performance elevate in termini di tenuta all’acqua, all’aria, al vento e di isolamento termico.

Non a caso, la collezione di finestre in alluminio minimal di Malerba Infissi viene realizzata su misura, curando ogni dettaglio in modo sartoriale e proponendo un’ampia gamma di finiture tra cui scegliere per una personalizzazione infinita di ogni prodotto.

Il Metodo Domus di Malerba Infissi per garantire prestazioni ottimali e durature delle finestre minimal in alluminio

L’acquisto di una finestra minimal richiede una scelta consapevole, ma anche il supporto di professionisti del settore per individuare il modello più adatto alle proprie esigenze e installarlo a regola d’arte.

Secondo Alberto Malerba, nell’ambito delle finestre è fondamentale un approccio specializzato e competente, un aspetto indispensabile per garantire prestazioni ottimali e durature nel tempo quando si acquistano e installano delle nuove finestre per la casa.

Per questo motivo Malerba Infissi mette a disposizione un supporto completo ai clienti. In qualità di artigiani qualificati con oltre 30 anni di esperienza nel settore, l’azienda italiana produce serramenti in alluminio minimali di alta qualità per abitazioni a basso consumo.

Inoltre, dispone di personale interno specializzato per consigliare ad ogni cliente la soluzione più adeguata e in linea con il proprio budget, occupandosi anche dell’installazione professionale di finestre e porte grazie a uno staff con competenze specifiche.

Tutto ciò avviene attraverso il Metodo Domus, un sistema di lavoro specifico e ottimizzato che inizia dall’analisi del progetto per capire le reali esigenze dei clienti e in che modo realizzare il progetto.

Dopo il primo appuntamento sono definiti tutti i dettagli del prodotto da realizzare, dal sistema di apertura alle finiture della finestra. In seguito, viene gestito il cantiere, fornendo anche supporto tecnico per le predisposizioni necessarie, iniziando in contemporanea la produzione dei serramenti per ottimizzare le tempistiche e velocizzare la consegna. Infine, gli infissi sono installati da personale interno qualificato e specializzato.

Con questo procedimento Malerba Infissi è in grado di garantire la certezza dei costi, l’installazione e la qualità del risultato finale, evitando qualsiasi disagio o problema durante tutte le fasi del progetto.

I serramenti in alluminio minimal sono inoltre coperti da una garanzia di 10 anni, valida per tutti i prodotti realizzati e installati dall’azienda veneta con l’attivazione del programma di manutenzione. Rivolgendosi a Malerba Infissi è possibile usufruire di serramenti dal design distintivo e contemporaneo per valorizzare qualsiasi tipo di abitazione, ma anche conformi alla normativa UNI 11673 per ottenere i massimi standard di isolamento termico e acustico.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://www.malerbainfissi.it/

Email: progetti@malerbainfissi.it