FLO lancia R-Hybrid SKY: primo bicchiere vending con polistirene riciclato post-consumo food grade, già conforme alla PPWR

Fontanellato (PR) 2 ottobre 2025. Si chiama R-Hybrid SKY la nuova generazione di bicchieri vending progettata da FLO per abbinare eco-design avanzato e riciclabilità post-consumo food grade, segnando un’innovazione unica nel mondo del packaging alimentare. Il nome deriva dal colore azzurro, segno distintivo della sua sostenibilità, nonché marchio di impegno per chi lo adotta e punta su packaging responsabile, sicuro e conforme alle normative europee.

L’ultima novità in casa FLO conclude un percorso iniziato oltre 15 anni fa con il primo prototipo di bicchiere in plastica e un obiettivo chiaro: ridurre via via l’impatto ambientale senza rinunciare a qualità e performance. R-Hybrid SKY sarà disponibile sul mercato a partire da fine 2025 e sostituirà progressivamente l’attuale R-Hybrid, con vantaggi significativi in termini di sostenibilità e circolarità.

Rispetto a R-Hybrid, che vanta già il primato mondiale come primo bicchiere vending in PS riciclato post-consumo, R-Hybrid SKY compie un ulteriore passo avanti sia per l’ottimizzazione dell’Eco-design – più leggero che riduce l’impiego di materia prima vergine e abbatte ulteriormente la Carbon Footprint del prodotto – che per l’uso di PS post-consumo idoneo al contatto diretto con il caffè e garantisce prestazioni equivalenti al tradizionale monouso in termini di qualità e igiene.

E poi il nuovo bicchiere anticipa i nuovi standard fissati dal regolamento europeo sul packaging PPWR, in termini di:

Design for recycling, perché è monomateriale e senza filler minerali a garanzia di una completa riciclabilità negli impianti esistenti; Ecodesign, nuova forma alleggerita per ridurre sprechi senza diminuire le performance; Contenuto riciclato post-consumo, fino al 25%, oltre il doppio del target europeo al 2030

“R-Hybrid SKY rappresenta per noi una nuova tappa di crescita, che unisce evoluzione tecnologica e sostenibilità, sia ambientale che economica – sottolinea Erika Simonazzi, Direttrice Marketing di Gruppo FLO – E oggi, con il nostro team di LCA specialist, siamo in grado di affiancare i clienti nella rendicontazione ESG, offrendo dati puntuali sulla Carbon Footprint (CFP) richiesti dallo Scope 3.

R-Hybrid SKY si integra nel circuito RiVending, promosso da Confida e Corepla, permettendo il riciclo totale del bicchiere e la sua trasformazione in nuova materia prima. Nasce così il Cup2Cup, un ciclo virtuoso che supera il concetto di monouso e valorizza lo scarto.

Gruppo FLO

FLO è un'azienda leader in Europa nella produzione di imballaggi alimentari innovativi, con una forte attenzione alle capsule per il caffè, alle stoviglie, ai contenitori industriali e alle tazze per la distribuzione automatica. Fondata nel 1973 da Antonio Simonazzi, l'azienda è cresciuta fino a diventare un gruppo multinazionale, pur mantenendo i valori di un'impresa familiare italiana. Con sede centrale a Fontanellato (Parma), FLO opera in cinque stabilimenti in tutta Europa ed è riconosciuta per la sua esperienza nella progettazione di imballaggi ad alte prestazioni nei settori alimentare, vending e HoReCa.

Grazie a una tecnologia di termoformatura avanzata e all'impegno per la sostenibilità, FLO produce imballaggi di alta qualità utilizzando un'ampia gamma di materiali, dalle plastiche tradizionali alle bioplastiche sino a soluzioni a base di carta. Il portafoglio dell'azienda comprende ISAP Packaging (Italia), F Bender Limited (Regno Unito) e FLO Europe (Francia), che garantiscono la presenza nei mercati chiave. Grazie alla continua innovazione, FLO offre soluzioni di imballaggio che migliorano la qualità del prodotto, l'efficienza e la responsabilità ambientale.

